Sevgili Balık, hayal gücünü besleyen alışılmadık bir fikir bugün aklına düşebilir; bu ilhamın kaynağı Jüpiter-Uranüs açısı. Günün gerçekçi, ayakları yere basan havasıyla bu fikri hayale kaptırmadan somut bir adıma dönüştürebilirsin.

Seni cezbeden bir gelir fikri bugün aklına düşebilir; bunu gerçekçi bir plana dökmen, hayalden öteye geçmesini sağlayacak.

Partnerinden gelen bir öneriyi hayal kurmadan, olduğu gibi değerlendirmen bugün ilişkinize güzel bir zenginlik katabilir. Hayalindeki tabloya uydurmaya çalışmadan tanıdığın biri, bekar Balıklara bugün daha gerçek bir bağ kurdurabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…