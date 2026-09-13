Sevgili Balık, Güneş-Mars uyumu bugün bir eğitim ya da öğrenme fırsatını değerlendirmen için seni destekliyor. Cesaretini toplayıp harekete geçmen bugün sonuç verir.

Maddi konularda uzak bir yerle ya da bir eğitimle ilgili bir ödeme gündemine girebilir. Detayları görmeden acele karar vermemen bugün seni korur.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Balık burcuysan, Ay-Venüs kavuşması birlikte kuracağınız yeni bir planı ilişkinize taze bir heyecan olarak taşıyor. Bekar bir Balık burcuysan, hiç ummadığın bir anda ya da uzak bir yerden tanışacağın biri seni şaşırtabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…