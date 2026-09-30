Sevgili Balık, iş temponun hızlandığı bir aya giriyorsun. Günlük çalışma alanından bu ay Aslan burcundaki Mars ve Jüpiter geçiyor. İş yükün artıyor ama arkasında yeni fırsatlar da bekliyor. Yeni bir görev, terfi ya da daha iyi koşullarda bir iş teklifi alabilirsin. Mars'ın Plüton'a karşıt durduğu ilk hafta iş arkadaşlarınla bir gerginlik getirebilir; ekipte kimin ne yapacağı konusunda net ol. Ay sonunda Merkür retrosu başlarken eğitim, yurt dışı ya da resmi evraklarla ilgili işlerini sıkı takip et.

Maddi olarak ortak kaynaklar alanında gerçekleşen Terazi Yeniayı yeni bir düzen kurman için fırsat veriyor. Partnerinin geliri, kredi, sigorta ya da vergi konularında adım atmak için ayın ilk yarısı uygun. Kendi paran ile başkalarının parası arasındaki çizgiyi netleştirmeni isteyen ise ayın başındaki Güneş Satürn karşıtlığı. Kısa yolculuklar, araç ya da iletişimle ilgili bir gideri de ay sonundaki Boğa Dolunayı gündeme getirebilir.

Gelelim aşka. Akrep burcundaki Venüs retrosu ilişkilerde inançlarını ve beklentilerini sorgulatıyor. Sevdiğin biriyle birlikteysen ortak bir seyahat planı ertelenebilir ya da hayata bakışınızdaki farklar konuşulur hale gelebilir. Birbirinizi değiştirmeye çalışmak yerine anlamaya odaklanın. Bekar bir Balık olarak uzakta yaşayan birine, belki başka bir şehirde ya da yurt dışında olan birine ilgi duyabilirsin. Aynı Dolunay yakın çevrende gelişen bir flörtü de öne çıkarıyor; mesajlaşmalar bu kez ciddiye dönebilir.

Gelecek ay görüşmek üzere sevgiyle kal…