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Balık Burcu right-white
Ekim 2026, Aylık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.09.2026 - 18:02
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Ekim ayında maddi konular ve kariyer yolculuğunun nasıl ilerleyeceğini merak eden Balık ve yükselen Balık burçları için ay boyunca para kazanacağınız ve kaybedeceğiniz günleri ele aldık. Peki, aylık para yorumlarına göre Ekim ayında Balık ve yükselen Balık burçlarının ekonomik durumu nasıl olacak?

İşte finansal ve profesyonel hayatına dair ipuçlarıyla aylık para yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Bu ay maddi düzenini başkalarıyla paylaştığın paralar üzerinden yeniden kurma fırsatın var. Terazi burcundaki Yeniay tam bu alanda, yani krediler, sigortalar, vergiler ve partnerinin geliriyle ilgili konularda gerçekleşiyor; ertelediğin bir ödeme planını ayın ilk yarısında yeniden düzenleyebilirsin. Satürn'ün Güneş'le karşıtlığı ayın ilk günlerinde kendi paranla başkasının parası arasındaki sınırı netleştirmeni istiyor; bir yakınının masrafını üstlenmeden önce iki kez düşün. Günlük iş alanındaki Mars ve Jüpiter ek mesai, yeni bir görev ya da daha iyi koşullara sahip bir iş teklifiyle gelirine katkı sağlayabilir. Merkür'ün son haftadaki geri dönüşüyle resmi evraklarda ve yurt dışına yapılacak ödemelerde gecikme yaşanabilir. Ay sonundaki Dolunay da araç bakımı, kısa yolculuklar ya da telefon ve internet giderleri gibi bir kalemi öne çıkarabilir.

Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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