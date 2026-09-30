Bu ay maddi düzenini başkalarıyla paylaştığın paralar üzerinden yeniden kurma fırsatın var. Terazi burcundaki Yeniay tam bu alanda, yani krediler, sigortalar, vergiler ve partnerinin geliriyle ilgili konularda gerçekleşiyor; ertelediğin bir ödeme planını ayın ilk yarısında yeniden düzenleyebilirsin. Satürn'ün Güneş'le karşıtlığı ayın ilk günlerinde kendi paranla başkasının parası arasındaki sınırı netleştirmeni istiyor; bir yakınının masrafını üstlenmeden önce iki kez düşün. Günlük iş alanındaki Mars ve Jüpiter ek mesai, yeni bir görev ya da daha iyi koşullara sahip bir iş teklifiyle gelirine katkı sağlayabilir. Merkür'ün son haftadaki geri dönüşüyle resmi evraklarda ve yurt dışına yapılacak ödemelerde gecikme yaşanabilir. Ay sonundaki Dolunay da araç bakımı, kısa yolculuklar ya da telefon ve internet giderleri gibi bir kalemi öne çıkarabilir.

Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…