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Ekim 2026, Aylık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.09.2026 - 18:02
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'Yeni ay, yeni fırsatlar' demenin tam zamanı. Ekim ayında yaşanacak astrolojik olayları, aşktan yana şansını merak eden Balık ve yükselen Balık burçları için dikkatle değerlendirdik. Peki, bu ay hayatınızda hangi sürprizler yaşanacak? 

Balık ve yükselen Balık burçlarının aşk hayatında neler olacağını da söylüyoruz. Bakalım, Ekim ayında duygularınız nasıl değişecek?

İşte, Ekim ayına özel aylık aşk yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Akrep burcundaki Venüs retrosu bu ay ilişkide neye inandığını ve partnerinden ne beklediğini sorgulatıyor. Sevdiğin biriyle birlikteysen hayata bakışlarınız arasındaki farklar daha görünür hale gelebilir. Planladığınız bir yolculuk ertelenebilir ya da gelecekle ilgili hayalleriniz farklı yönleri gösterebilir. Birbirinizi değiştirmeye çalışmak yerine bu farkları anlamaya çalışın. Ortak kaynaklar alanındaki Terazi Yeniayı yüzünden ilişkide para konuları da açılabilir; bu konuları saklamadan konuşmak aranızdaki güveni büyütür.

Bekarsan uzakta yaşayan birine kapılabilirsin. Başka bir şehirde ya da başka bir ülkede yaşayan biriyle başlayan yazışmalar kısa sürede duygusal bir bağa dönüşebilir. Hayalperest yanın bu kişiyi olduğundan daha kusursuz görebilir; karşındakini gerçekçi bir gözle tanımaya çalış. Ayın kapanışındaki Boğa Dolunayı ise yakın çevrende filizlenen bir flörtü öne çıkarıyor. Komşun, bir kurs arkadaşın ya da sık yazıştığın biriyle aranızdaki mesajlar bu kez ciddiye binebilir.

Gelecek ay görüşmek üzere aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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