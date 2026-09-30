İş temposunun artması bu ay doğrudan bedenine yansıyabilir. Sağlık ve günlük rutin alanından geçen Mars ile Jüpiter uzun mesailer, ayakta geçen saatler ve düzensiz öğünler yüzünden sırtında ve ayaklarında ağrı yaratabilir. Ayakların senin için özellikle hassas; rahat ve destekli ayakkabılar seçmek, akşamları ayaklarını yükseltip dinlendirmek önemli. Topuk ya da tabanında sızı hissedersen ortopedik bir tabanlık işine yarayabilir. Jüpiter'in etkisiyle çay, kahve ya da şekerli atıştırmalıklar gün içinde fazlalaşabilir; bunları farkında olmadan artırdığını görürsen bir sınır koy. Dönüşüm alanında gerçekleşen Terazi Yeniayı ertelediğin bir kontrolü yaptırmak için uygun bir dönem. Mevsim geçişinde bağışıklığın zayıflayabilir; grip aşısı konusunda doktoruna danışmayı unutma ve uykunu düzenli tutmaya çalış.

Gelecek ay görüşmek üzere sağlıkla kal…