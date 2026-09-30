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Balık Burcu right-white
Ekim 2026, Aylık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.09.2026 - 18:02
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Bu ay sağlık açısından dikkatli olmanız gereken süreçlerden geçeceğiz. Bu yüzden nelere dikkat etmeniz gerektiğini de dikkatle ele aldık. Peki, Balık ve yükselen Balık burçlarının Ekim ayı boyunca enerjisi nasıl olacak? Ekim ayında sağlık durumunuzda değişiklik olacak mı?

İşte, Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığı için gökyüzünden gelen öneriler!

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

İş temposunun artması bu ay doğrudan bedenine yansıyabilir. Sağlık ve günlük rutin alanından geçen Mars ile Jüpiter uzun mesailer, ayakta geçen saatler ve düzensiz öğünler yüzünden sırtında ve ayaklarında ağrı yaratabilir. Ayakların senin için özellikle hassas; rahat ve destekli ayakkabılar seçmek, akşamları ayaklarını yükseltip dinlendirmek önemli. Topuk ya da tabanında sızı hissedersen ortopedik bir tabanlık işine yarayabilir. Jüpiter'in etkisiyle çay, kahve ya da şekerli atıştırmalıklar gün içinde fazlalaşabilir; bunları farkında olmadan artırdığını görürsen bir sınır koy. Dönüşüm alanında gerçekleşen Terazi Yeniayı ertelediğin bir kontrolü yaptırmak için uygun bir dönem. Mevsim geçişinde bağışıklığın zayıflayabilir; grip aşısı konusunda doktoruna danışmayı unutma ve uykunu düzenli tutmaya çalış.

Gelecek ay görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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