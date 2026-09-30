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Koç Burcu right-white
Ekim 2026, Aylık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.09.2026 - 18:02
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Bu ay sağlık açısından dikkatli olmanız gereken süreçlerden geçeceğiz. Bu yüzden nelere dikkat etmeniz gerektiğini de dikkatle ele aldık. Peki, Koç ve yükselen Koç burçlarının Ekim ayı boyunca enerjisi nasıl olacak? Ekim ayında sağlık durumunuzda değişiklik olacak mı?

İşte, Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlığı için gökyüzünden gelen öneriler!

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Bu ay bedenin sana özellikle çene ve baş bölgesinden sinyal verebilir. Burcunda geri giden Satürn, gün içinde farkında olmadan dişlerini sıktığın ya da gece diş gıcırdattığın dönemleri artırabilir; sabahları çenende ağrı ya da şakaklarında zonklama hissediyorsan bir diş hekimine görünmeyi erteleme. Gece plağı gibi basit bir çözüm bile fark yaratabilir. İlk hafta Güneş'in Satürn'le karşı karşıya gelmesi enerjini düşürebilir, özellikle öğleden sonraları halsizlik hissedebilirsin. Bu günlerde ağır antrenmanlar yerine esneme hareketleri ve tempolu yürüyüşler daha iyi gelir. Mars ile Satürn'ün ay ortasında kurduğu uyum ise yeni bir spor programına başlamak için ideal; dizlerini ve bileklerini zorlamadan kademeli ilerlersen kalıcı sonuç alırsın. Akrep burcundaki Venüs retrosu tatlı isteğini artırabilir; bu isteği meyveyle ya da bir avuç kuruyemişle dengelemeye çalış.

Gelecek ay görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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