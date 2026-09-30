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Koç Burcu right-white
Ekim 2026, Aylık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.09.2026 - 18:01
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Gökyüzü Ekim ayında bir hayli hareketli! Koç ve yükselen Koç burçları Ekim ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir. 

Peki aylık burç yorumlarına göre Ekim ayı nasıl geçecek? Bu ay Koç ve yükselen Koç burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu aylık burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu ay iş hayatında tek başına koşmak yerine bir ekip kurman gerekecek. Terazi burcundaki Yeniay ortaklık alanını çalıştırıyor. Ayın ilk yarısında bir iş birliği teklifi, yeni bir müşteri ya da seninle aynı projeyi paylaşacak biri karşına çıkabilir. Ayın ilk haftasında Güneş'in Satürn'le karşı karşıya gelmesi, patronunla veya bir iş ortağınla 'kim ne kadar sorumluluk alacak' konusunda gerilmene yol açabilir. Mars ile Satürn'ün ayın ortasında kurduğu uyum ise tam senin istediğin türden bir destek. Uzun süredir bitmeyen bir işi sonuçlandırmak için gereken sabrı ve gücü birlikte veriyor.

Maddi olarak Akrep burcunda geri giden Venüs, ortak paralara, borçlara ve kredi kartı ekstrelerine bakmanı istiyor. Birine verdiğin borcu hatırlatmak ya da vergi, sigorta gibi evrak işlerini toparlamak için iyi bir ay. Ayın son günlerinde Boğa burcunda gerçekleşecek Dolunay kendi kazancını ilgilendiriyor. Maaş, prim veya bir ödemeyle ilgili net bir sonuç alabilirsin. Merkür retrosu başladıktan sonra büyük bir ödemeyi onaylamadan önce rakamları iki kez kontrol et.

Peki ya aşk? Mars ve Jüpiter, Aslan burcunda flört ve eğlence alanında birlikte ilerliyor. Bu ay kalbin kolay kolay sakin durmayacak. İlişkin varsa Venüs retrosu yakınlık, güven ve kıskançlık konularını masaya getiriyor. Partnerinle aranızda konuşulmadan bırakılan bir mesele açılabilir; kaçmak yerine dürüstçe konuşursan bağınız derinleşir. Bekarsan eğlenceli bir ortamda tanışacağın biriyle hızlı bir çekim yaşayabilirsin. Ama geçmişten biri de kapını çalabilir; kimi gerçekten istediğini bilmeden söz verme.

Gelecek ay görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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