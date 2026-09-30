Sevgili Koç, Akrep burcunda geri giden Venüs bu ay ilişkinin en hassas noktalarına dokunuyor. Partnerinle aranızda uzun süredir konuşulmayan bir mesele varsa, güven ya da kıskançlıkla ilgili bir kırgınlık gibi, ayın ilk yarısında yeniden gündeme gelebilir. İlk tepkin konuyu kapatmak ya da sert çıkmak olabilir; ama bu kez sakin kalıp dinlersen aranızdaki bağ beklediğinden çok daha derinleşir. Terazi Yeniayı ilişki alanında gerçekleştiği için ayın ortasına doğru birlikte yeni bir düzen kurmak, ortak kararları yeniden konuşmak da mümkün. Mars ve Jüpiter'in Aslan burcundaki birlikteliği sayesinde tutku eksik olmayacak; küçük bir sürpriz ya da spontane bir plan aranızı ısıtabilir.

Kalbin boştaysa bu ay hareketli geçecek. Eğlenceli bir davette, bir konserde ya da arkadaş buluşmasında tanışacağın biriyle hızlı bir çekim yaşayabilirsin. Aynı dönemde Venüs retrosu geçmişten birini de kapına getirebilir; eski bir flört mesaj atabilir ya da tesadüfen karşılaşabilirsiniz. İki seçenek arasında kalırsan acele etme. Kimi gerçekten istediğini bilmeden kimseye söz verme; ay sonunda Merkür de geri gitmeye başlayınca duyguların daha netleşecek.

Gelecek ay görüşmek üzere aşkla kal…