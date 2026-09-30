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Koç Burcu right-white
Ekim 2026, Aylık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.09.2026 - 18:02
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Ekim ayında maddi konular ve kariyer yolculuğunun nasıl ilerleyeceğini merak eden Koç ve yükselen Koç burçları için ay boyunca para kazanacağınız ve kaybedeceğiniz günleri ele aldık. Peki, aylık para yorumlarına göre Ekim ayında Koç ve yükselen Koç burçlarının ekonomik durumu nasıl olacak?

İşte finansal ve profesyonel hayatına dair ipuçlarıyla aylık para yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Venüs'ün Akrep'teki geri hareketi bu ay borç, kredi ve ortak hesaplar tarafında bir temizlik yapmanı istiyor. Kredi kartı ekstrelerini satır satır incelemek, unutulmuş bir aboneliği iptal etmek ya da birine verdiğin parayı nazikçe hatırlatmak için elverişli bir dönemdesin. Vergi, sigorta ve aidat gibi bekleyen evrakları da bu ay toparlarsan içini rahatlatırsın. İlk hafta Güneş'in Satürn'e karşıt konumu, bir yöneticiyle ya da ortakla ücret konuşurken seni gerebilir; rakamları sakin ve belgeli bir şekilde ortaya koy. Ayın ortasında Mars'tan Satürn'e uzanan destek, uzun süredir beklettiğin bir tahsilatı sonuçlandırmana yardım ediyor. Kazanç alanında doğacak Boğa Dolunayı ise ay sonunda maaş, prim ya da serbest işten gelen bir ödemede netlik getiriyor. Merkür retrosu başladıktan sonra otomatik ödeme talimatlarını ve büyük havaleleri iki kez kontrol et.

Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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