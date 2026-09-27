Sevgili Koç, bu hafta iş hayatında sözlü iletişim sandığından daha belirleyici olabilir. Haftanın başında bir toplantıda fikrini hızlıca savunmak isterken karşındaki kişinin söylediği önemli bir ayrıntıyı kaçırabilirsin. Özellikle senden onay beklenen bir konuda önce bütün şartları dinle. Haftanın devamında ise daha bağımsız hareket edebileceğin bir görev eline geçebilir ve burada kendi hızını yakalaman çok daha kolay olacak.

Maddi konularda evde eksilen ya da artık işini görmeyen bir şey için alışveriş yapabilirsin. Her şeyi aynı anda yenilemek yerine gerçekten acil olanı seçersen ayın ilk günlerine gereksiz bir yük taşımamış olursun.

Aşk hayatında ilişkin varsa partnerinin senden beklediği bir konuda farklı düşündüğünüzü öğrenebilirsin. Tartışmayı kazanmak yerine birbirinizin ne istediğini anlamaya çalışmanız meseleyi bambaşka bir yere taşıyabilir. Bekarsan hafta sonuna doğru kalabalık bir ortamda sana oldukça açık biçimde yaklaşan biri olabilir. Bu kez karşı tarafın ilgisini anlamak için işaret aramana gerek kalmayacak. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…