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Koç Burcu right-white
28 Eylül 2026 - 4 Ekim 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.09.2026 - 20:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Koç ve yükselen Koç burçları 28 Eylül - 4 Ekim haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 28 Eylül - 4 Ekim haftan nasıl geçecek? Bu hafta Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu hafta iş hayatında sözlü iletişim sandığından daha belirleyici olabilir. Haftanın başında bir toplantıda fikrini hızlıca savunmak isterken karşındaki kişinin söylediği önemli bir ayrıntıyı kaçırabilirsin. Özellikle senden onay beklenen bir konuda önce bütün şartları dinle. Haftanın devamında ise daha bağımsız hareket edebileceğin bir görev eline geçebilir ve burada kendi hızını yakalaman çok daha kolay olacak.

Maddi konularda evde eksilen ya da artık işini görmeyen bir şey için alışveriş yapabilirsin. Her şeyi aynı anda yenilemek yerine gerçekten acil olanı seçersen ayın ilk günlerine gereksiz bir yük taşımamış olursun.

Aşk hayatında ilişkin varsa partnerinin senden beklediği bir konuda farklı düşündüğünüzü öğrenebilirsin. Tartışmayı kazanmak yerine birbirinizin ne istediğini anlamaya çalışmanız meseleyi bambaşka bir yere taşıyabilir. Bekarsan hafta sonuna doğru kalabalık bir ortamda sana oldukça açık biçimde yaklaşan biri olabilir. Bu kez karşı tarafın ilgisini anlamak için işaret aramana gerek kalmayacak. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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