Koç ve yükselen Koç burçlarının aşkla imtihanını ve 21 Eylül - 27 Eylül haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Koç ve yükselen Koç burçlarının 21 Eylül - 27 Eylül haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek?

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu haftalık aşk yorumları