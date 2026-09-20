Sevgili Koç, bu hafta bir harcamayı tek başına mı yoksa birlikte mi yapacağına karar vermen gerekebilir; Terazi mevsiminin dengeleyici etkisi burada da hissediliyor. Haftanın sonuna doğru Mars'ın Aslan'a geçmesiyle, uzun süredir gözünde olan bir yatırım fikrine daha girişken yaklaşabilir, elindeki fırsatı değerlendirmek için doğru zamanı yakalayabilirsin.

Haftaya kadar şans seninle olsun…