Massa Fenerbahçe Forması Giyip Chobani Stadyumu'nda Fenerbahçe-Eyüpspor Maçını İzledi

Formula 1'in eski pilotu Felipe Massa, İstanbul'da bir günü art arda iki farklı etkinlikle geçirdi. Brezilyalı isim, önce İstanbul Park'taki bir organizasyona katıldı ve pistte deneme sürüşü yaptı. Ardından Chobani Stadyumu'na geçen 45 yaşındaki eski pilot, Fenerbahçe forması giyerek Eyüpspor maçını tribünden izledi.