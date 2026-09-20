Massa Fenerbahçe Forması Giyip Chobani Stadyumu'nda Fenerbahçe-Eyüpspor Maçını İzledi
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Formula 1'in eski pilotu Felipe Massa, İstanbul'da bir günü art arda iki farklı etkinlikle geçirdi. Brezilyalı isim, önce İstanbul Park'taki bir organizasyona katıldı ve pistte deneme sürüşü yaptı. Ardından Chobani Stadyumu'na geçen 45 yaşındaki eski pilot, Fenerbahçe forması giyerek Eyüpspor maçını tribünden izledi.
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Felipe Massa, Fenerbahçe forması giyerek Chobani Stadyumu'nda Eyüpspor maçını tribünden takip etti.
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Felipe Massa, İstanbul Park'taki etkinlikte hayranlarıyla bir araya geldi ve deneme sürüşü yaptı.
Felipe Massa, İstanbul Park'ta üst üste kazandığı üç yarış sonrası 'İstanbul'un Kralı' unvanını aldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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