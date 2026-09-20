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Massa Fenerbahçe Forması Giyip Chobani Stadyumu'nda Fenerbahçe-Eyüpspor Maçını İzledi

Massa Fenerbahçe Forması Giyip Chobani Stadyumu'nda Fenerbahçe-Eyüpspor Maçını İzledi

Fenerbahçe
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
20.09.2026 - 18:22
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Formula 1'in eski pilotu Felipe Massa, İstanbul'da bir günü art arda iki farklı etkinlikle geçirdi. Brezilyalı isim, önce İstanbul Park'taki bir organizasyona katıldı ve pistte deneme sürüşü yaptı. Ardından Chobani Stadyumu'na geçen 45 yaşındaki eski pilot, Fenerbahçe forması giyerek Eyüpspor maçını tribünden izledi.

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Felipe Massa, Fenerbahçe forması giyerek Chobani Stadyumu'nda Eyüpspor maçını tribünden takip etti.

Felipe Massa, Fenerbahçe forması giyerek Chobani Stadyumu'nda Eyüpspor maçını tribünden takip etti.

Eski pilotun sarı lacivert forma tercihi taraftarın beğenisini kazandı. Massa hayranlarıyla stadyumda fotoğraf çektirirken, fotoğrafları sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Felipe Massa, İstanbul Park'taki etkinlikte hayranlarıyla bir araya geldi ve deneme sürüşü yaptı.

Felipe Massa, İstanbul Park'taki etkinlikte hayranlarıyla bir araya geldi ve deneme sürüşü yaptı.

Brezilyalı pilot, pistte düzenlenen etkinliğe katılarak hayranlarının arasına karıştı. Massa, ardından pistte yeniden direksiyona geçti. İstanbul Park'ın 2027'de Formula 1 takvimine dönme ihtimalini de daha önce değerlendirdi.

Felipe Massa, İstanbul Park'ta üst üste kazandığı üç yarış sonrası 'İstanbul'un Kralı' unvanını aldı.

Felipe Massa, İstanbul Park'ta üst üste kazandığı üç yarış sonrası 'İstanbul'un Kralı' unvanını aldı.

Brezilyalı pilot, İstanbul Park'ta 2006, 2007 ve 2008 sezonlarında üç kez zirveye çıktı. Bu üç yıl üst üste gelen başarı, unvanın kaynağını oluşturdu. 45 yaşındaki eski pilot, şehirde yeniden bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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