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Bakan Ersoy Açıkladı: İstanbul Park 2031’e Kadar F1 Takviminde!

Bakan Ersoy Açıkladı: İstanbul Park 2031’e Kadar F1 Takviminde!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
27.08.2026 - 17:11
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Türkiye Grand Prix’sinin 2027 sezonundan itibaren yeniden FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası takviminde yer alacağının müjdesi verildi. Buna göre, İstanbul Park, beş yıllık anlaşma kapsamında 2031 sezonunun sonuna kadar Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacak. 

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, organizasyona yönelik hazırlıkları Atatürk Kültür Merkezi’nde inceledi.

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“Formula 1 yeniden İstanbul’da!"

“Formula 1 yeniden İstanbul’da!"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2027’den itibaren yeniden İstanbul Park’ta düzenlenecek Formula 1 Türkiye Grand Prix’sine yönelik çalışmalar için Atatürk Kültür Merkezi’nde bir araya geldi. AKM'de hazırlıklar, kurumlar arası koordinasyon, tanıtım faaliyetleri ve önümüzdeki dönemde atılacak adımlar incelendi. 

Bakan Ersoy, toplantının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Formula 1 yeniden İstanbul’da! Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak ile Atatürk Kültür Merkezi’nde bir araya gelerek 2027’den itibaren yeniden İstanbul Park’ta düzenlenecek Türkiye Grand Prix’sine yönelik hazırlıkları değerlendirdik.

İstanbul Park, yapılan beş yıllık anlaşma kapsamında 2031 sezonunun sonuna kadar Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacak.

İlgili kurumlarımız ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz toplantıda kurumlar arası koordinasyonu, tanıtım çalışmalarını ve önümüzdeki dönemde atılacak adımları ele aldık.

Türkiye’nin uluslararası organizasyonlardaki tecrübesini Formula 1 heyecanıyla yeniden buluşturmak için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.”

Türkiye Grand Prix’sinin en yüksek standartlarda gerçekleştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Türkiye Grand Prix’sinin en yüksek standartlarda gerçekleştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıya Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Genel Müdürü Sinan Seha Türkseven, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Veli Ozan Çakır, Spor Toto Teşkilat Başkanı Dr. Mehmet Ata Öztürk ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Prof. Dr. Süleyman Şahin katıldı.

Görüşmede ilgili kurumların üstleneceği görevler, organizasyon sürecinde sağlanacak koordinasyon ile Türkiye Grand Prix’sinin ulusal ve uluslararası tanıtımına yönelik çalışmalar üzerinde duruldu.

İstanbul Park'ta 5 yıl boyunca F1 heyecanı yaşanacak.

İstanbul Park'ta 5 yıl boyunca F1 heyecanı yaşanacak.

İstanbul Park, 2027-2031 yılları arasında Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacak.

Formula 1 yönetimiyle yapılan anlaşma kapsamında Türkiye Grand Prix’si, 2027 sezonundan itibaren yeniden FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası takviminde yer alacak.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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