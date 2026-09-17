ATV Dizisi 1 Reytingde Kaldı, Rakibi Rekor Artışla Zirveyi Kaptı: 16 Eylül Reyting Sonuçları Açıklandı
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16 Eylül Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.
ATV'nin yeni dönem dizisi Aşk ve Taht ile Show TV'nin Sevdan Bir Ateş'i arasındaki reyting mücadelesi ikinci haftasında da sürdü, ama tablo bu kez tam tersine döndü. Geçen hafta ilk bölümleriyle ekrana gelen iki yapımdan biri bir haftada reytingini ikiye katlayıp zirveye yerleşirken diğeri aynı düşük seviyede kalmaya devam etti. İşte, 16 Eylül Çarşamba reyting sonuçları...
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Aşk ve Taht, geçen haftaki düşük reytingini bu hafta da koruyarak sıralamada geriledi.
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Sevdan Bir Ateş, bir haftada reytingini ikiye katlayarak tüm kategorilerde zirveye yerleşti.
16 Eylül Çarşamba Total Reyting Sonuçları
16 Eylül Çarşamba AB Reyting Sonuçları
16 Eylül Çarşamba ABC1 Reyting Sonuçları
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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