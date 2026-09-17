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ATV Dizisi 1 Reytingde Kaldı, Rakibi Rekor Artışla Zirveyi Kaptı: 16 Eylül Reyting Sonuçları Açıklandı

ATV Dizisi 1 Reytingde Kaldı, Rakibi Rekor Artışla Zirveyi Kaptı: 16 Eylül Reyting Sonuçları Açıklandı

Atv Show tv Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
17.09.2026 - 11:12
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16 Eylül Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.

ATV'nin yeni dönem dizisi Aşk ve Taht ile Show TV'nin Sevdan Bir Ateş'i arasındaki reyting mücadelesi ikinci haftasında da sürdü, ama tablo bu kez tam tersine döndü. Geçen hafta ilk bölümleriyle ekrana gelen iki yapımdan biri bir haftada reytingini ikiye katlayıp zirveye yerleşirken diğeri aynı düşük seviyede kalmaya devam etti. İşte, 16 Eylül Çarşamba reyting sonuçları...

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Aşk ve Taht, geçen haftaki düşük reytingini bu hafta da koruyarak sıralamada geriledi.

Aşk ve Taht, geçen haftaki düşük reytingini bu hafta da koruyarak sıralamada geriledi.

Akın Akınözü'nün Sultan Alaeddin Keykubat'a hayat verdiği ATV'nin dönem dizisi Aşk ve Taht, geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle çıktığı ekranlarda umduğunu bulamamıştı. Dizi o gece Tüm Kişiler'de 2,49, AB'de 1,65, ABC1'de ise 2,19 reytingle günün en düşük performans gösteren yapımlarından biri olmuştu. 16 Eylül Çarşamba akşamı ikinci bölümüyle ekrana dönen Aşk ve Taht, tabloyu değiştiremedi: AB kırılımında 1,75 reytingle 9. sıraya, 20+ABC1'de 2,07 reytingle 10. sıraya gerilerken Tüm Kişiler'de ilk 10'a bile giremedi. Üstelik rakibiyle arasındaki fark bu hafta daha da açıldı.

Sevdan Bir Ateş, bir haftada reytingini ikiye katlayarak tüm kategorilerde zirveye yerleşti.

Sevdan Bir Ateş, bir haftada reytingini ikiye katlayarak tüm kategorilerde zirveye yerleşti.

Show TV'nin aynı akşam ekrana gelen dizisi Sevdan Bir Ateş'te tablo ise tam tersiydi. Murat Ünalmış ve Özge Özer'in başrollerini paylaştığı yapım, geçen hafta ilk bölümüyle Tüm Kişiler'de 3,54 reytingle 2., AB'de 2,24 reytingle 3., ABC1'de 2,85 reytingle 3. sırada yer almıştı. 16 Eylül Çarşamba akşamı ikinci bölümüyle ekrana gelen dizi, bir haftada adeta reytingini ikiye katladı: Tüm Kişiler'de 7,42, AB'de 6,82, 20+ABC1'de ise 7,88 reytingle üç kırılımda birden zirveye yerleşti! Şovun rakibiyle arasındaki farkı bu denli açması, sezonun en dikkat çeken reyting sıçramalarından birine imza attı.

16 Eylül Çarşamba Total Reyting Sonuçları

16 Eylül Çarşamba Total Reyting Sonuçları

16 Eylül Çarşamba AB Reyting Sonuçları

16 Eylül Çarşamba AB Reyting Sonuçları

16 Eylül Çarşamba ABC1 Reyting Sonuçları

16 Eylül Çarşamba ABC1 Reyting Sonuçları

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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