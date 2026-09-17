Farah Zeynep'i Çılgına Çeviren Çirkin-Bergen Tartışmasına Derya Pınar Ak'tan Sert Tepki!

Derya Pınar Ak, kendisine yöneltilen soruları yanıtlarken ayna karşısında hazırlanmak, makyaj yapmak ya da eldiven takmak gibi sahnelerin 'tek bir projenin anlatım biçimi olmadığını' vurguladı. Oyuncu, 'Biz de kendi hikayemizi, kendi teaser'ımızı hikayemize ve karakterimizin dünyasına göre hazırladık' diyerek iddiaya katılmadığını belirtti. Konunun asıl muhatabının yapımcılar ve yaratıcı ekip olduğunu söyleyen Ak, 'Ben sadece kendi sorumluluğumun altında konuşmak isterim' ifadesini kullandı.

Derya Pınar Ak son olarak, tartışma hakkında 'O tarz Yeşilçam'da 550 tane film yapıldı, kimse hallenmesin' diyen Nur Sürer'e atıfta bulunarak 'Kimse hallenmesin diyen Nur abla'ya zaten katılıyorum, o bizim kraliçemiz' sözleriyle noktayı koydu.