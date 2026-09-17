Farah Zeynep'i Çılgına Çeviren Çirkin-Bergen Tartışmasına Derya Pınar Ak'tan Sert Tepki!
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Çirkin dizisinin ikinci sezon tanıtımı, Bergen filminin yapım şirketi Orchestra Content'in telif iddiasıyla günlerdir gündemde. Tartışma büyürken filmde Bergen'i canlandıran Farah Zeynep Abdullah da sosyal medyadan sert bir gönderme yaparak ateşe benzin döktü. Dizinin başrolündeki Derya Pınar Ak ise konuya dair sessizliğini bozdu.
Kaynak: 2.Sayfaofficial
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Derya Pınar Ak, 2018'de başladığı oyunculuk kariyerinde Çirkin'deki Meryem rolüyle geniş kitlelere ulaştı.
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Ünlü oyuncunun rol aldığı Çirkin dizisi, yeni sezon öncesinde hiç beklenmedik bir konuyla gündeme gelmişti.
Derya Pınar Ak, tartışmaya dair ilk kez konuşarak sahnelerin özgün olduğunu savundu.
Derya Pınar Ak'ın açıklamasına buradan ulaşabilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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