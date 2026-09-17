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Farah Zeynep'i Çılgına Çeviren Çirkin-Bergen Tartışmasına Derya Pınar Ak'tan Sert Tepki!

Farah Zeynep'i Çılgına Çeviren Çirkin-Bergen Tartışmasına Derya Pınar Ak'tan Sert Tepki!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
17.09.2026 - 10:01
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Çirkin dizisinin ikinci sezon tanıtımı, Bergen filminin yapım şirketi Orchestra Content'in telif iddiasıyla günlerdir gündemde. Tartışma büyürken filmde Bergen'i canlandıran Farah Zeynep Abdullah da sosyal medyadan sert bir gönderme yaparak ateşe benzin döktü. Dizinin başrolündeki Derya Pınar Ak ise konuya dair sessizliğini bozdu.

Kaynak: 2.Sayfaofficial

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Derya Pınar Ak, 2018'de başladığı oyunculuk kariyerinde Çirkin'deki Meryem rolüyle geniş kitlelere ulaştı.

Derya Pınar Ak, 2018'de başladığı oyunculuk kariyerinde Çirkin'deki Meryem rolüyle geniş kitlelere ulaştı.

7 Ağustos 2003'te İstanbul'da doğan Derya Pınar Ak, oyunculuğa 2018 yılında Ceylan Özgün Çelik'in yönettiği 'Cadı Üçlemesi 13+' adlı kısa filmle adım attı. 2020'de Hükümsüz dizisinde İnci Sefer'i, 2021'de Uzak Şehrin Masalı'nda Nisa Tekçe'yi canlandıran oyuncu, aynı yıl dijital platform yapımı Prens'te Prenses Hasharia rolüyle dikkat çekti. Sevmek Zamanı ve Adım Farah gibi projelerde de yer alan Ak, son olarak Star TV'nin Çirkin dizisinde ailesini küçük yaşta kaybeden Meryem karakterini canlandırıyor. Genç oyuncu, bu rolle birlikte adını çok daha geniş bir kitleye duyurdu.

Ünlü oyuncunun rol aldığı Çirkin dizisi, yeni sezon öncesinde hiç beklenmedik bir konuyla gündeme gelmişti.

Ünlü oyuncunun rol aldığı Çirkin dizisi, yeni sezon öncesinde hiç beklenmedik bir konuyla gündeme gelmişti.

Star TV'nin Çirkin dizisinin ikinci sezon tanıtımı yayınlanır yayınlanmaz Bergen filmiyle karşılaştırılmaya başlandı. 2022 yapımı Bergen'in yapım şirketi Orchestra Content, makyaj masasında hazırlanma, eldiven giyme, parfüm sıkma ve sahneye çıkış anlarının birebir kopyalandığını iddia ederek hukuki süreç başlatacaklarını duyurdu. Tartışmaya, filmde Bergen'i canlandıran Farah Zeynep Abdullah da dahil oldu; oyuncu paylaşımlarında 'Göz bandı taktığım sahneleri unutmuşsunuz' ve 'Benzerlik tamam da çalmışsınız' ifadelerini kullandı. Sosyal medyada bazı kullanıcılar benzerliğe dikkat çekerken bazıları da bu sahnelerin sinemada sık kullanılan klasik kulis anları olduğunu savundu.

Derya Pınar Ak, tartışmaya dair ilk kez konuşarak sahnelerin özgün olduğunu savundu.

Derya Pınar Ak, tartışmaya dair ilk kez konuşarak sahnelerin özgün olduğunu savundu.

Derya Pınar Ak, kendisine yöneltilen soruları yanıtlarken ayna karşısında hazırlanmak, makyaj yapmak ya da eldiven takmak gibi sahnelerin 'tek bir projenin anlatım biçimi olmadığını' vurguladı. Oyuncu, 'Biz de kendi hikayemizi, kendi teaser'ımızı hikayemize ve karakterimizin dünyasına göre hazırladık' diyerek iddiaya katılmadığını belirtti. Konunun asıl muhatabının yapımcılar ve yaratıcı ekip olduğunu söyleyen Ak, 'Ben sadece kendi sorumluluğumun altında konuşmak isterim' ifadesini kullandı.

Derya Pınar Ak son olarak, tartışma hakkında 'O tarz Yeşilçam'da 550 tane film yapıldı, kimse hallenmesin' diyen Nur Sürer'e atıfta bulunarak 'Kimse hallenmesin diyen Nur abla'ya zaten katılıyorum, o bizim kraliçemiz' sözleriyle noktayı koydu.

Derya Pınar Ak'ın açıklamasına buradan ulaşabilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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