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Organize İşler'in Sarı Saruhan'ı Geri Dönüyor: Kıvanç Tatlıtuğ'dan Netflix Dizisinin Seti İçin Samimi İtiraf!

Organize İşler'in Sarı Saruhan'ı Geri Dönüyor: Kıvanç Tatlıtuğ'dan Netflix Dizisinin Seti İçin Samimi İtiraf!

Kıvanç Tatlıtuğ Netflix
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
07.10.2026 - 12:43 Son Güncelleme: 07.10.2026 - 12:46
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Yılmaz Erdoğan'ın yıllardır dilimizden düşmeyen replikleriyle kült mertebesine ulaşan Organize İşler serisi, bu kez Netflix'te sekiz bölümlük bir diziyle geri dönmeye hazırlanırken merak da her geçen gün katlanarak artıyor. Sazan Sarmalı'nda canlandırdığı Sarı Saruhan'la hafızalara kazınan Kıvanç Tatlıtuğ ise Numéro'ya verdiği röportajda Karun Hazinesi setinde yaşananları anlatırken projeye olan bağlılığını hiç saklamadı ve hayranlarını heyecanlandıracak samimi bir itirafta bulundu.

Kaynak: Numéro

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Kıvanç Tatlıtuğ, Organize İşler evrenine Sazan Sarmalı'ndaki Sarı Saruhan karakteriyle katılmıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ, Organize İşler evrenine Sazan Sarmalı'ndaki Sarı Saruhan karakteriyle katılmıştı.

Gümüş'ten Aşk-ı Memnu'ya, Kuzey Güney'den Kurt Seyit ve Şura'ya uzanan dizileriyle yıllardır ekranların en çok konuşulan yüzlerinden biri olan Kıvanç Tatlıtuğ, dram rollerinde izleyiciyi ekran başına kilitlerken komedi tarafındaki asıl sürprizini 2019'da yapmıştı. 1 Şubat 2019'da vizyona giren Organize İşler 2: Sazan Sarmalı'nda Adanalı Sarı Saruhan'a hayat veren yakışıklı oyuncu, Yılmaz Erdoğan'ın canlandırdığı Asım Noyan'la girdiği o meşhur çekişmelerle salonları kahkahaya boğmuştu.

Filmin vizyona girdiği günlerde de set ortamının ne kadar eğlenceli geçtiğini anlatan, hatta gülmekten zaman zaman oynayamadıklarını itiraf eden Tatlıtuğ, şimdi aynı karakterle bu kez sinema perdesinde değil Netflix'te izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Organize İşler: Karun Hazinesi film değil, 16 Ekim'de Netflix'e gelecek sekiz bölümlük bir dizi.

Organize İşler: Karun Hazinesi film değil, 16 Ekim'de Netflix'e gelecek sekiz bölümlük bir dizi.

Hikâyenin başlangıcı, Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp yönettiği hem de Asım Noyan olarak başrolüne geçtiği 2005 yapımı ilk Organize İşler filmine dayanıyor. İstanbul'da dönen dolandırıcılık hikâyesi, Tolga Çevik'in unutulmaz Süpermen Samet'i ve Demet Akbağ, Altan Erkekli, Cem Yılmaz gibi isimlerle süslenen kadrosuyla film, aradan geçen yıllara rağmen replikleri hâlâ sosyal medyada dolaşan kült yapımlar arasındaki yerini koruyor; 2019'da Sazan Sarmalı ile kaldığı yerden devam eden seri ise şimdi formatını tamamen değiştiriyor.

Organize İşler: Karun Hazinesi'nin film mi yoksa dizi mi olduğunu merak edenler için cevap net: Yeni yapım, 16 Ekim'de Netflix'te yayına girecek sekiz bölümlük bir dizi. Senaryosunu yine Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez'in oturduğu BKM imzalı dizide Asım Noyan ve çetesi, bir anda ortaya çıkan gizemli bir hazine haritasının peşine düşüyor ve acımasız rakiplerle uluslararası hazine avcılarının da işin içine girdiği, İstanbul sokaklarından yer altı geçitlerine uzanan tehlikeli bir yarışın tam ortasında kalıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ, Karun Hazinesi setinde gülmekten bazı sahnelerin çekilemediğini anlattı.

Kıvanç Tatlıtuğ, Karun Hazinesi setinde gülmekten bazı sahnelerin çekilemediğini anlattı.

Numéro'ya konuşan Kıvanç Tatlıtuğ'un anlattıkları, dizinin kamera arkasında da en az ekrandaki kadar kahkaha atıldığını ortaya koydu. Tatlıtuğ, 'Sette kendim gülebildim, arkadaşlarımla beraber güldük, bazen gülmekten sahneleri çekemedik. Gülmek kadar ruhu besleyen başka hiçbir şey yok' sözleriyle set ortamını anlatırken asıl bombayı ise projeye dair hislerini paylaştığı cümlelerde patlattı: 'Bu proje bana bunu ziyadesiyle yaşattığı için bitmesini hiç istemiyorum. Profesyonel taraftan değil, ruhumu besleyen taraftan konuşuyorum.'

Yılmaz Erdoğan ile Kıvanç Tatlıtuğ'u yeniden buluşturan dizinin kadrosunda Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu, Uraz Kaygılaroğlu, Ersin Korkut, Okan Çabalar, Atakan Çelik, Şükran Ovalı, Görkem Sevindik ve serinin ilk filminde de rol alan Demet Akbağ gibi sevilen isimler yer alıyor. Sabırsızlıkla beklenen Organize İşler: Karun Hazinesi, 16 Ekim'de tüm dünyayla aynı anda Netflix'te yayına girecek.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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