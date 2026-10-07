Organize İşler'in Sarı Saruhan'ı Geri Dönüyor: Kıvanç Tatlıtuğ'dan Netflix Dizisinin Seti İçin Samimi İtiraf!

Gümüş'ten Aşk-ı Memnu'ya, Kuzey Güney'den Kurt Seyit ve Şura'ya uzanan dizileriyle yıllardır ekranların en çok konuşulan yüzlerinden biri olan Kıvanç Tatlıtuğ, dram rollerinde izleyiciyi ekran başına kilitlerken komedi tarafındaki asıl sürprizini 2019'da yapmıştı. 1 Şubat 2019'da vizyona giren Organize İşler 2: Sazan Sarmalı'nda Adanalı Sarı Saruhan'a hayat veren yakışıklı oyuncu, Yılmaz Erdoğan'ın canlandırdığı Asım Noyan'la girdiği o meşhur çekişmelerle salonları kahkahaya boğmuştu.

Filmin vizyona girdiği günlerde de set ortamının ne kadar eğlenceli geçtiğini anlatan, hatta gülmekten zaman zaman oynayamadıklarını itiraf eden Tatlıtuğ, şimdi aynı karakterle bu kez sinema perdesinde değil Netflix'te izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.