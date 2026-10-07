Organize İşler'in Sarı Saruhan'ı Geri Dönüyor: Kıvanç Tatlıtuğ'dan Netflix Dizisinin Seti İçin Samimi İtiraf!
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Yılmaz Erdoğan'ın yıllardır dilimizden düşmeyen replikleriyle kült mertebesine ulaşan Organize İşler serisi, bu kez Netflix'te sekiz bölümlük bir diziyle geri dönmeye hazırlanırken merak da her geçen gün katlanarak artıyor. Sazan Sarmalı'nda canlandırdığı Sarı Saruhan'la hafızalara kazınan Kıvanç Tatlıtuğ ise Numéro'ya verdiği röportajda Karun Hazinesi setinde yaşananları anlatırken projeye olan bağlılığını hiç saklamadı ve hayranlarını heyecanlandıracak samimi bir itirafta bulundu.
Kaynak: Numéro
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Kıvanç Tatlıtuğ, Organize İşler evrenine Sazan Sarmalı'ndaki Sarı Saruhan karakteriyle katılmıştı.
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Organize İşler: Karun Hazinesi film değil, 16 Ekim'de Netflix'e gelecek sekiz bölümlük bir dizi.
Kıvanç Tatlıtuğ, Karun Hazinesi setinde gülmekten bazı sahnelerin çekilemediğini anlattı.
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