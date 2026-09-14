Organize İşler: Karun Hazinesi Dizisi İçin Geri Sayım Başladı: Yayın Tarihi Belli Oldu

Netflix'in paylaştığı bilgilere göre dizide emekliliğe ayrılmayı düşünen bir suç ustası, eline geçen gizemli bir haritanın peşine düşerek kariyerinin son büyük vurgununa karar veriyor. Başrollerde yeniden Asım Noyan'a hayat verecek Yılmaz Erdoğan'a bu kez Demet Akbağ, Kıvanç Tatlıtuğ ve Ezgi Mola eşlik ediyor. Kadroda ayrıca Uraz Kaygılaroğlu, Burcu Özberk, Bensu Soral, Selim Bayraktar, Rıza Kocaoğlu, Ekin Türkmen ve Atakan Çelik gibi isimler de yer alıyor. Yapımın imzası BKM Film'e ait; yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor. Genişleyen kadro, dizinin sinema filmlerine kıyasla çok daha katmanlı bir hikaye anlatacağının da işareti sayılıyor.