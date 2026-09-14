Organize İşler: Karun Hazinesi Dizisi İçin Geri Sayım Başladı: Yayın Tarihi Belli Oldu
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Netflix Türkiye, Organize İşler serisinin merakla beklenen devamı için geri sayımı başlattı. Karun Hazinesi adını taşıyan yeni yapımın ilk görüntüleri paylaşılan kısa fragmanla ortaya çıktı. Tanıdık çetenin bu kez bir hazine avına çıkacağı projede geniş oyuncu kadrosu da büyük ilgi topluyor.
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Organize İşler, 2005 yılında Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği bir soygun komedisi olarak sinemalara girdi.
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Organize İşler: Karun Hazinesi'nde Asım Noyan'ın çetesi, bir harita eşliğinde büyük bir hazinenin peşine düşüyor.
Netflix'in paylaştığı ilk görüntüler, sosyal medyada kısa sürede geniş bir hayran kitlesini heyecanlandırdı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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