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Organize İşler: Karun Hazinesi Dizisi İçin Geri Sayım Başladı: Yayın Tarihi Belli Oldu

Organize İşler: Karun Hazinesi Dizisi İçin Geri Sayım Başladı: Yayın Tarihi Belli Oldu

Kıvanç Tatlıtuğ Yılmaz Erdoğan Netflix
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
14.09.2026 - 12:43 Son Güncelleme: 14.09.2026 - 12:45
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Netflix Türkiye, Organize İşler serisinin merakla beklenen devamı için geri sayımı başlattı. Karun Hazinesi adını taşıyan yeni yapımın ilk görüntüleri paylaşılan kısa fragmanla ortaya çıktı. Tanıdık çetenin bu kez bir hazine avına çıkacağı projede geniş oyuncu kadrosu da büyük ilgi topluyor.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Organize İşler, 2005 yılında Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği bir soygun komedisi olarak sinemalara girdi.

Organize İşler, 2005 yılında Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği bir soygun komedisi olarak sinemalara girdi.

Yılmaz Erdoğan'ın 2005'te yazıp yönettiği Organize İşler, İstanbul'un arka sokaklarında geçen bir dolandırıcılık hikayesiyle vizyona girmiş ve dönemin en çok konuşulan yerli komedilerinden biri olmuştu. Filmde Asım Noyan'ın çetesine Demet Akbağ, Tolga Çevik, Cem Yılmaz, Altan Erkekli ve Özgü Namal gibi isimler eşlik etmişti. Serinin ikinci halkası Sazan Sarmalı, 2019'da izleyiciyle buluşmuş ve bu kez çetenin, dolandırıcılar kralının kızını kandırmaya çalışırken kendi kurduğu tuzağa düşmesini konu almıştı. İki film de vizyona girdiği dönemde gişede uzun süre listelerin üst sıralarında kalmıştı. Yıllar sonra gelen Organize İşler: Karun Hazinesi, aynı evreni bu kez dizi formatında genişletiyor.

Organize İşler: Karun Hazinesi'nde Asım Noyan'ın çetesi, bir harita eşliğinde büyük bir hazinenin peşine düşüyor.

Organize İşler: Karun Hazinesi'nde Asım Noyan'ın çetesi, bir harita eşliğinde büyük bir hazinenin peşine düşüyor.

Netflix'in paylaştığı bilgilere göre dizide emekliliğe ayrılmayı düşünen bir suç ustası, eline geçen gizemli bir haritanın peşine düşerek kariyerinin son büyük vurgununa karar veriyor. Başrollerde yeniden Asım Noyan'a hayat verecek Yılmaz Erdoğan'a bu kez Demet Akbağ, Kıvanç Tatlıtuğ ve Ezgi Mola eşlik ediyor. Kadroda ayrıca Uraz Kaygılaroğlu, Burcu Özberk, Bensu Soral, Selim Bayraktar, Rıza Kocaoğlu, Ekin Türkmen ve Atakan Çelik gibi isimler de yer alıyor. Yapımın imzası BKM Film'e ait; yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor. Genişleyen kadro, dizinin sinema filmlerine kıyasla çok daha katmanlı bir hikaye anlatacağının da işareti sayılıyor.

Netflix'in paylaştığı ilk görüntüler, sosyal medyada kısa sürede geniş bir hayran kitlesini heyecanlandırdı.

Netflix'in paylaştığı ilk görüntüler, sosyal medyada kısa sürede geniş bir hayran kitlesini heyecanlandırdı.

'Harita nerede? Para nerede?' repliğiyle açılan fragman, Asım Noyan'ın çetesini yıllar sonra yeniden aynı enerjiyle ekrana taşıyor. Paylaşımın altına yorum yazan izleyiciler, ilk filmin sahnelerini hatırlayarak dizinin kadrosunu hayal kırıklığı yaratmayacak bir ekip olarak nitelendirdi. İki filmle sinemada büyük bir hayran kitlesi yaratan seri, şimdi de dizi formatında aynı heyecanı yakalamayı hedefliyor. Netflix'in dizi için ayırdığı geniş bütçe ve tanıdık kadro, ilk sezonun ardından yeni bölümler gelebileceği beklentisini de güçlendiriyor. Organize İşler: Karun Hazinesi, 16 Ekim'de sadece Netflix'te izleyiciyle buluşacak.

Organize İşler: Karun Hazinesi fragmanını buradan izleyebilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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