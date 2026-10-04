Adana'da 17 Dakika Arayla 2 Deprem: Çevre İllerde de Hissedildi

Bu depremden 17 dakika sonra, saat 14.36'da yine Saimbeyli merkezli 4.9 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı. Peş peşe yaşanan sarsıntılar Gaziantep, Mersin, Kilis ve Osmaniye başta olmak üzere çevre illerde de belirgin şekilde hissedildi.

Depremlerin ardından açıklama yapan Adana Valisi Mustafa Yavuz, 'Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. Saha taramaları devam ediyor.' ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da ekiplerin derhal saha tarama çalışmalarına başladığını duyurdu. Yapılan açıklamalarda, AFAD ve ilgili tüm kurumların teyakkuz halinde olduğu, an itibarıyla bildirilen olumsuz bir durumun bulunmadığı belirtilerek vatandaşlara 'geçmiş olsun' dilekleri iletildi.