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Adana'da 17 Dakika Arayla 2 Deprem: Çevre İllerde de Hissedildi

Adana'da 17 Dakika Arayla 2 Deprem: Çevre İllerde de Hissedildi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
04.10.2026 - 14:35
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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde peş peşe depremler meydana geldi. İlk deprem 4.8 büyüklüğünde kaydedilirken, ikinci deprem ise 4.9 olarak kaydedildi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, ilk sarsıntı Adana'nın Saimbeyli ilçesinde yerin yaklaşık 8 kilometre derinliğinde, saat 14.19'da 4.8 büyüklüğünde kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, ilk sarsıntı Adana'nın Saimbeyli ilçesinde yerin yaklaşık 8 kilometre derinliğinde, saat 14.19'da 4.8 büyüklüğünde kaydedildi.

Bu depremden 17 dakika sonra, saat 14.36'da yine Saimbeyli merkezli 4.9 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı. Peş peşe yaşanan sarsıntılar Gaziantep, Mersin, Kilis ve Osmaniye başta olmak üzere çevre illerde de belirgin şekilde hissedildi.

Depremlerin ardından açıklama yapan Adana Valisi Mustafa Yavuz, 'Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. Saha taramaları devam ediyor.' ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da ekiplerin derhal saha tarama çalışmalarına başladığını duyurdu. Yapılan açıklamalarda, AFAD ve ilgili tüm kurumların teyakkuz halinde olduğu, an itibarıyla bildirilen olumsuz bir durumun bulunmadığı belirtilerek vatandaşlara 'geçmiş olsun' dilekleri iletildi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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