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Adana'nın Ardından Osmaniye’de 5,2 Büyüklüğünde Deprem!

Adana'nın Ardından Osmaniye’de 5,2 Büyüklüğünde Deprem!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
04.10.2026 - 14:57
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Adana’da meydana gelen sarsıntının ardından Osmaniye’de de 5,2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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