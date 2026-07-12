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Yaşam
GORA 4 GORA 6 Bölümlük Netflix Dizisi Oluyor İddiası

GORA 4 GORA 6 Bölümlük Netflix Dizisi Oluyor İddiası

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
12.07.2026 - 10:11
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Türk sinema tarihinin en ikonik bilimkurgu-komedi yapımlarından biri olan G.O.R.A. evreni, tam 25 yıl aradan sonra geri dönüyor. Ancak serinin hayranlarını şaşırtacak büyük bir değişiklik kapıda. İlk duyurulduğu andan itibaren sinema filmi olacağı düşünülen 'GORA 4 GORA' projesinin, aslında Netflix için hazırlanan 6 bölümlük bir dizi olarak izleyiciyle buluşacağı iddia edildi.

Cem Yılmaz’ın geçtiğimiz yıl 'Üzgünüm, daha fazla bekleyemem' diyerek müjdesini verdiği ve çekimlerine başlanan projenin, iki uzun sinema filmi uzunluğunda (yaklaşık 240 dakika) mini bir dizi formatında yayınlanacağı konuşuluyor.

Kaynak: Nedim Hançer

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Cem Yılmaz, yeni projenin atmosferi ve hikayesi hakkında daha önce yaptığı açıklamalarda, serinin tamamen G.O.R.A. gezegenine geri döneceğini belirtmişti:

Cem Yılmaz, yeni projenin atmosferi ve hikayesi hakkında daha önce yaptığı açıklamalarda, serinin tamamen G.O.R.A. gezegenine geri döneceğini belirtmişti:

'Ortamı bambaşka, öyküsü bambaşka. Yalnızca bazı karakterler var. Onun dışında başka bir atmosferde geçiyor. GORA 4 GORA da aynen böyle ama bu sefer karı-koca ve çocukları var biliyorsun. 2008'de Arif ve Ceku'nun bir çocuğu oldu Kamuran (Kemo). GORA 4 GORA'da Arif ve Ceku G.O.R.A'ya dönmüşler, Ceku gezegenin kraliçesi. Kemo da G.O.R.A. Askeri Akademisi'nden mezun oluyor, onun yemin merasimiyle başlıyoruz. G.O.R.A. gezegeninde başlamıştı ve G.O.R.A. gezegeninde bitireceğim, 25 sene sonra.'

Kadroda Kimler Var, Kimler Yok?

Kadroda Kimler Var, Kimler Yok?

Setten ilk fotoğrafların paylaşıldığı projenin oyuncu kadrosunda heyecan yaratan isimler yer alıyor. Orijinal seriden Özge Özberk (Ceku) yeniden rolüne dönerken, kadroda Bülent Şakrak, Uraz Kaygılaroğlu, Bora Akkaş, Necip Memili, Bige Önal ve Okan Çabalar gibi popüler isimler bulunuyor.

Ancak Ozan Güven’in yeni kadroda yer almadığı kesinleşti.

Son olarak yeni bir gelişme sosyal medyanın gündemine oturdu.

Son olarak yeni bir gelişme sosyal medyanın gündemine oturdu.

Herkesin beyaz perdeye dönüş olarak beklediği GORA 4 GORA'nın Netflix platformunda 6 bölümlük bir dizi olarak sunulacağı öne sürüldü.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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