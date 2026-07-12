GORA 4 GORA 6 Bölümlük Netflix Dizisi Oluyor İddiası
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Türk sinema tarihinin en ikonik bilimkurgu-komedi yapımlarından biri olan G.O.R.A. evreni, tam 25 yıl aradan sonra geri dönüyor. Ancak serinin hayranlarını şaşırtacak büyük bir değişiklik kapıda. İlk duyurulduğu andan itibaren sinema filmi olacağı düşünülen 'GORA 4 GORA' projesinin, aslında Netflix için hazırlanan 6 bölümlük bir dizi olarak izleyiciyle buluşacağı iddia edildi.
Cem Yılmaz’ın geçtiğimiz yıl 'Üzgünüm, daha fazla bekleyemem' diyerek müjdesini verdiği ve çekimlerine başlanan projenin, iki uzun sinema filmi uzunluğunda (yaklaşık 240 dakika) mini bir dizi formatında yayınlanacağı konuşuluyor.
Kaynak: Nedim Hançer
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Cem Yılmaz, yeni projenin atmosferi ve hikayesi hakkında daha önce yaptığı açıklamalarda, serinin tamamen G.O.R.A. gezegenine geri döneceğini belirtmişti:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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