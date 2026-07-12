GORA 4 GORA 6 Bölümlük Netflix Dizisi Oluyor İddiası

Türk sinema tarihinin en ikonik bilimkurgu-komedi yapımlarından biri olan G.O.R.A. evreni, tam 25 yıl aradan sonra geri dönüyor. Ancak serinin hayranlarını şaşırtacak büyük bir değişiklik kapıda. İlk duyurulduğu andan itibaren sinema filmi olacağı düşünülen 'GORA 4 GORA' projesinin, aslında Netflix için hazırlanan 6 bölümlük bir dizi olarak izleyiciyle buluşacağı iddia edildi.

Cem Yılmaz’ın geçtiğimiz yıl 'Üzgünüm, daha fazla bekleyemem' diyerek müjdesini verdiği ve çekimlerine başlanan projenin, iki uzun sinema filmi uzunluğunda (yaklaşık 240 dakika) mini bir dizi formatında yayınlanacağı konuşuluyor.

Kaynak: Nedim Hançer