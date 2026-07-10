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Gardırop Küfüne Evdeki İki Malzeme Son Veriyor: Ne Nem Kalıyor Ne Kötü Koku

Gardırop Küfüne Evdeki İki Malzeme Son Veriyor: Ne Nem Kalıyor Ne Kötü Koku

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
10.07.2026 - 16:14
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Evlerde gizlice biriken ve en çok zarar veren sorunların başında gelen küf, özellikle gardıropların içini mesken tutuyor. Yetersiz havalandırma ve nem nedeniyle dolap içlerinde üreyen küf sporları, kıyafetlerin ve ayakkabıların lekelenmesine, kötü kokmasına ve sonunda kullanılamaz hale gelmesine yol açıyor. Temizlik uzmanları, pahalı nem alma cihazlarına bütçe ayırmak istemeyenler için evde zaten bulunan iki basit malzemeyle bu sorunu kökten çözecek doğal bir yöntem paylaştı.

Sosyal medyada 'Mama Mila' olarak tanınan temizlik fenomeni Chantel Mila, takipçilerine ev bakımı konusunda 'daha çok değil, daha akıllıca çalışın' çağrısında bulunarak, dolaplardaki nemin küfe dönüşmesini engelleyen ve kimsenin öğretmediği o pratik formülü açıkladı.

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Chantel Mila'nın paylaştığı ve büyük ilgi gören yöntemin temelinde her mutfakta bulunan pişmemiş pirinç yer alıyor.

Chantel Mila'nın paylaştığı ve büyük ilgi gören yöntemin temelinde her mutfakta bulunan pişmemiş pirinç yer alıyor.

Pirincin yanına eklenen birkaç damla limon yağı ise dolabın havasını tamamen değiştiriyor. Uygulama ise oldukça basit:

  • Doğal Kurutucu: Pişmemiş pirinç, yapısı gereği havadan ve çevresindeki malzemelerden nemi hızla çeken doğal bir kurutucu madde görevi üstleniyor. Pirinç küçük bir kumaş torbaya konularak dolaba yerleştiriliyor.

  • Ferah Kokunun Sırrı: Pirincin yanına damlatılan limon yağı, nem kokusunu bastırarak gardırobun uzun süre taze ve ferah kokmasını sağlıyor.

Ev geliştirme ve kendin yap (DIY) uzmanı Tim Warren da bu yöntemin bilimsel olarak işe yaradığını doğruluyor.

Ev geliştirme ve kendin yap (DIY) uzmanı Tim Warren da bu yöntemin bilimsel olarak işe yaradığını doğruluyor.

Gardıropların içindeki nem seviyesinin ideal olarak %40 ile %60 arasında tutulması gerektiğini belirten Warren, havadan nemi çeken bu tarz ev yapımı alternatiflerin nem alma cihazlarına karşı bütçe dostu ve etkili birer çözüm olduğunu vurguluyor.

Uzmanlar, pirincin yanı sıra evde uygulanabilecek diğer etkili nem emici maddeleri ve alternatifleri ise şöyle sıralıyor:

  • Karbonat: Pirinç gibi havadaki fazla nemi hapsetme özelliğine sahip.

  • Kömür Torbaları ve Silika Jel: Yeni alınan ayakkabı veya çantaların içinden çıkan silika jel paketleri ya da küçük kömür torbaları da dolap köşelerine konularak nem seviyesi dengelenebiliyor.

Giysilerinizi, duvarları ve rafları küf istilasından korumak için pahalı kimyasallar kullanmak yerine, dolabınızın bir köşesine yerleştireceğiniz bir avuç pirinç ve birkaç damla limon yağıyla rekor sürede kesin bir koruma kalkanı oluşturabilirsiniz.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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