Gardırop Küfüne Evdeki İki Malzeme Son Veriyor: Ne Nem Kalıyor Ne Kötü Koku

Evlerde gizlice biriken ve en çok zarar veren sorunların başında gelen küf, özellikle gardıropların içini mesken tutuyor. Yetersiz havalandırma ve nem nedeniyle dolap içlerinde üreyen küf sporları, kıyafetlerin ve ayakkabıların lekelenmesine, kötü kokmasına ve sonunda kullanılamaz hale gelmesine yol açıyor. Temizlik uzmanları, pahalı nem alma cihazlarına bütçe ayırmak istemeyenler için evde zaten bulunan iki basit malzemeyle bu sorunu kökten çözecek doğal bir yöntem paylaştı.

Sosyal medyada 'Mama Mila' olarak tanınan temizlik fenomeni Chantel Mila, takipçilerine ev bakımı konusunda 'daha çok değil, daha akıllıca çalışın' çağrısında bulunarak, dolaplardaki nemin küfe dönüşmesini engelleyen ve kimsenin öğretmediği o pratik formülü açıkladı.

Kaynak