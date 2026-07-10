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Rüzgar Esince Aslan Gibi Kükrüyor: İçinde 4 Bin 500 Litre Suyu Var

Rüzgar Esince Aslan Gibi Kükrüyor: İçinde 4 Bin 500 Litre Suyu Var

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
10.07.2026 - 14:08
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Güney Afrika’nın kuzeyindeki mistik topraklarda gururla yükselen Sagole Baobabı, namıdiğer 'Büyük Ağaç', doğanın gücünü ve ihtişamını tek bir gövdede topluyor. Gövdesinde tam 4 bin 500 litre su saklama kapasitesine sahip olan bu devasa canlı, sadece bir bitki değil; Afrika'nın kadim tarihinin, efsanelerinin ve gücünün en somut sembolü olarak zamana meydan okuyor.

Bölgedeki Venda halkının bu görkemli ağaca 'muri kunguluwa' yani 'kükreyen ağaç' demesi ise tesadüf değil. Gökyüzüne doğru gelişigüzel yayılan, birbirine dolanmış kıvrımlı dalların arasından rüzgar geçtiğinde, ortaya çıkan ses adeta bir aslanın kükremesini andırıyor.

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Griye çalan pürüzsüz kabuğuyla öğlen güneşini yansıtan Sagole Baobabı'nın yaşı, bilim ve yerel inançlar arasında tatlı bir tartışma konusu.

Griye çalan pürüzsüz kabuğuyla öğlen güneşini yansıtan Sagole Baobabı'nın yaşı, bilim ve yerel inançlar arasında tatlı bir tartışma konusu.

Karbon tarihleme yöntemiyle yapılan bilimsel incelemeler ağacın 1200 yaşında olduğunu ortaya koysa da, birçok yerli halk onun çok daha eski, muhtemelen 3000 yaşında bir anıt olduğuna inanıyor.

Gerçek yaşı ne olursa olsun Sagole Baobabı, bu topraklarda çok büyük olaylara tanıklık etti:

Gerçek yaşı ne olursa olsun Sagole Baobabı, bu topraklarda çok büyük olaylara tanıklık etti:

  • Mapungubwe Krallığı’nın yükselişine ve çöküşüne şahit oldu.

  • Altın ve fildişi ticareti yapan kadim tüccarların yolunu gözledi.

  • Sayısız San kabilesine devasa tacının altında güvenli bir sığınak oldu.

  • Bölgeyi öküz arabalarıyla keşfeden göçmen Voortrekker aileleri için bir dönüm noktası ve pusula görevi gördü.

Baobab ağacı, sadece heybetli görüntüsüyle değil, taşıdığı mistik anlamlarla da merkez konumda.

Baobab ağacı, sadece heybetli görüntüsüyle değil, taşıdığı mistik anlamlarla da merkez konumda.

Bölge halkı, atalarının ruhlarının bu ağaçta yaşadığına inanıyor. Bu nedenle baobab, topluluğun törensel ritüellerinde ve kurban törenlerinde hala kutsal bir rol oynamaya devam ediyor.

Ağacın kökenine dair nesilden nesle aktarılan meşhur efsane ise oldukça dikkat çekici:

Ağacın kökenine dair nesilden nesle aktarılan meşhur efsane ise oldukça dikkat çekici:

Tanrı, bahçesinde büyüyen kibirli baobab ağacının bu gururlu tavrından hoşlanmaz. Onu cezalandırmak için topraktan kökleriyle birlikte sökerek bahçe duvarının üzerinden dışarı fırlatır. Ağaç, kökleri gökyüzünde, dalları ise toprağın altında kalacak şekilde ters bir biçimde yere düşer. Ancak mucizevi bir şekilde bu haliyle de büyümeye, gelişmeye ve hayata tutunmaya devam eder.

Sagole Baobabı, yerel halk için sadece manevi bir sığınak değil, aynı zamanda pratik bir yaşam destek ünitesi.

Sagole Baobabı, yerel halk için sadece manevi bir sığınak değil, aynı zamanda pratik bir yaşam destek ünitesi.

Kurutulmuş baobab yaprakları, bölgedeki en büyük sağlık tehditlerinden biri olan sivrisineklere karşı doğal bir kovucu olarak kullanılıyor.

Afrika'nın uzun ömürlülüğünü, direncini ve zengin mitolojisini tek bir bedende harmanlayan bu efsanevi ağaç, Awelani Lodge gibi yakın bölgelerde konaklayan gezginler ve doğa tutkunları için kıtanın en çok ziyaret edilmek istenen noktalarından biri olmayı sürdürüyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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