Rüzgar Esince Aslan Gibi Kükrüyor: İçinde 4 Bin 500 Litre Suyu Var

Güney Afrika’nın kuzeyindeki mistik topraklarda gururla yükselen Sagole Baobabı, namıdiğer 'Büyük Ağaç', doğanın gücünü ve ihtişamını tek bir gövdede topluyor. Gövdesinde tam 4 bin 500 litre su saklama kapasitesine sahip olan bu devasa canlı, sadece bir bitki değil; Afrika'nın kadim tarihinin, efsanelerinin ve gücünün en somut sembolü olarak zamana meydan okuyor.

Bölgedeki Venda halkının bu görkemli ağaca 'muri kunguluwa' yani 'kükreyen ağaç' demesi ise tesadüf değil. Gökyüzüne doğru gelişigüzel yayılan, birbirine dolanmış kıvrımlı dalların arasından rüzgar geçtiğinde, ortaya çıkan ses adeta bir aslanın kükremesini andırıyor.

Kaynak