Rüzgar Esince Aslan Gibi Kükrüyor: İçinde 4 Bin 500 Litre Suyu Var
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Güney Afrika’nın kuzeyindeki mistik topraklarda gururla yükselen Sagole Baobabı, namıdiğer 'Büyük Ağaç', doğanın gücünü ve ihtişamını tek bir gövdede topluyor. Gövdesinde tam 4 bin 500 litre su saklama kapasitesine sahip olan bu devasa canlı, sadece bir bitki değil; Afrika'nın kadim tarihinin, efsanelerinin ve gücünün en somut sembolü olarak zamana meydan okuyor.
Bölgedeki Venda halkının bu görkemli ağaca 'muri kunguluwa' yani 'kükreyen ağaç' demesi ise tesadüf değil. Gökyüzüne doğru gelişigüzel yayılan, birbirine dolanmış kıvrımlı dalların arasından rüzgar geçtiğinde, ortaya çıkan ses adeta bir aslanın kükremesini andırıyor.
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Griye çalan pürüzsüz kabuğuyla öğlen güneşini yansıtan Sagole Baobabı'nın yaşı, bilim ve yerel inançlar arasında tatlı bir tartışma konusu.
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Gerçek yaşı ne olursa olsun Sagole Baobabı, bu topraklarda çok büyük olaylara tanıklık etti:
Baobab ağacı, sadece heybetli görüntüsüyle değil, taşıdığı mistik anlamlarla da merkez konumda.
Ağacın kökenine dair nesilden nesle aktarılan meşhur efsane ise oldukça dikkat çekici:
Sagole Baobabı, yerel halk için sadece manevi bir sığınak değil, aynı zamanda pratik bir yaşam destek ünitesi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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