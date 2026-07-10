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Yüzen Apartman Marmaris’te: Tek Seferde 4 Bin Turist Getirdi!

Yüzen Apartman Marmaris’te: Tek Seferde 4 Bin Turist Getirdi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
10.07.2026 - 13:32
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Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Muğla'nın Marmaris ilçesi, dev bir kruvaziyer gemisine ev sahipliği yaptı. Panama bayraklı 'MSC Divina' adlı yüzen apartman benzetişli dev kruvaziyer, ilçeye tek seferde 4 bin 84 turist getirdi.

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinden hareket eden ve 333 metre uzunluğa sahip olan dev gemi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinden hareket eden ve 333 metre uzunluğa sahip olan dev gemi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Muazzam büyüklüğüyle dikkat çeken gemide, çoğunluğu Avrupa ülkelerinden gelen 4 bin 84 yolcu ile 1281 personel bulunduğu bildirildi.

Gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris merkezinde yoğunluk oluşturdu.

Gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris merkezinde yoğunluk oluşturdu.

Gruplar halinde hareket eden yolcular; Marmaris Çarşısı, tarihi Kaleiçi Mahallesi, Marmaris Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'ni gezerek keyifli anlar yaşadı. Deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçiren turistler, esnafın da yüzünü güldürdü.

Kruvaziyer yolcularından bir kısmı ise ilçe merkezinde kalmayıp alternatif turlara yöneldi.

Kruvaziyer yolcularından bir kısmı ise ilçe merkezinde kalmayıp alternatif turlara yöneldi.

Turistler, günübirlik turlarla Ortaca ilçesinde yer alan dünyaca ünlü Dalyan Kaunos Antik Kenti'ni ve çevredeki doğal güzelliklere sahip koyları ziyaret etti.

Gün boyu Marmaris ve çevresinde ağırlanan turistlerin ve mürettebatın bulunduğu 'MSC Divina', ilçedeki ziyaret programını tamamladıktan sonra akşam saatlerinde İtalya'nın Napoli Limanı'na doğru hareket etmek üzere Marmaris'ten ayrılacak.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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