Yüzen Apartman Marmaris’te: Tek Seferde 4 Bin Turist Getirdi!
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinden hareket eden ve 333 metre uzunluğa sahip olan dev gemi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.
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Gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris merkezinde yoğunluk oluşturdu.
Kruvaziyer yolcularından bir kısmı ise ilçe merkezinde kalmayıp alternatif turlara yöneldi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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