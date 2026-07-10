Fayans Kırma Devri Bitti: Banyo Yenilerken Maliyetleri %70 Düşüren Yöntem
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Banyo tadilatı denildiğinde akla ilk gelen; günlerce süren gürültü, evin her yerine yayılan toz, haftalarca süren işçilik ve kapının önüne yığılan molozlardır. Ancak gelişen malzeme teknolojisiyle birlikte bu yorucu dönem tamamen geride kalıyor. Mikrosiman, epoksi boyalar, vinil yapıştırıcılar ve özel kaplama panelleri sayesinde artık eski fayansları sökmeden, kırmadan ve dökmeden banyoları birkaç gün, hatta bazen birkaç saat içinde tamamen yenilemek mümkün.
İnşaat sektöründe hızla yükselen bu trend, geleneksel tadilat maliyetlerini %70’e varan oranlarda düşürerek hem bütçe dostu hem de çevre dostu bir alternatif sunuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geleneksel bir banyo tadilatı bugün ortalama 100 bin ile 150 bin arasında yüksek maliyetlere ulaşabilirken, kaplama yöntemi ucuz ve estetik bir dönüşüm arayanların ilk tercihi haline geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Piyasada eski seramiklerin üzerine doğrudan uygulanabilecek dört ana malzeme öne çıkıyor.
Hız rekoru kırmak isteyenler veya kirada oturanlar için vinil yapışkanlı karolar ve porselen şıklığı sunan büyük formatlı paneller en iyi alternatifler arasında.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın