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Fayans Kırma Devri Bitti: Banyo Yenilerken Maliyetleri %70 Düşüren Yöntem

Fayans Kırma Devri Bitti: Banyo Yenilerken Maliyetleri %70 Düşüren Yöntem

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
10.07.2026 - 11:50
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Banyo tadilatı denildiğinde akla ilk gelen; günlerce süren gürültü, evin her yerine yayılan toz, haftalarca süren işçilik ve kapının önüne yığılan molozlardır. Ancak gelişen malzeme teknolojisiyle birlikte bu yorucu dönem tamamen geride kalıyor. Mikrosiman, epoksi boyalar, vinil yapıştırıcılar ve özel kaplama panelleri sayesinde artık eski fayansları sökmeden, kırmadan ve dökmeden banyoları birkaç gün, hatta bazen birkaç saat içinde tamamen yenilemek mümkün.

İnşaat sektöründe hızla yükselen bu trend, geleneksel tadilat maliyetlerini %70’e varan oranlarda düşürerek hem bütçe dostu hem de çevre dostu bir alternatif sunuyor.

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Geleneksel bir banyo tadilatı bugün ortalama 100 bin ile 150 bin arasında yüksek maliyetlere ulaşabilirken, kaplama yöntemi ucuz ve estetik bir dönüşüm arayanların ilk tercihi haline geldi.

Geleneksel bir banyo tadilatı bugün ortalama 100 bin ile 150 bin arasında yüksek maliyetlere ulaşabilirken, kaplama yöntemi ucuz ve estetik bir dönüşüm arayanların ilk tercihi haline geldi.

Geleneksel seramik değişimi haftalarca sürerken, yeni nesil kaplama yöntemleriyle yenileme işlemi sadece 2 ila 5 gün içinde tamamlanıyor.

Bu pratik yöntemi uygulamak için birkaç şart var: Orijinal fayansların derin çatlaklar barındırmaması, yerinden oynamamış olması ve altta bir sızıntı bulunmaması. Sağlam, temiz ve kuru bir zemin, dönüşüm için fazlasıyla yeterli.

Piyasada eski seramiklerin üzerine doğrudan uygulanabilecek dört ana malzeme öne çıkıyor.

Piyasada eski seramiklerin üzerine doğrudan uygulanabilecek dört ana malzeme öne çıkıyor.

Bu malzemeler dayanıklılık süreleri, maliyetleri ve uygulama kolaylıklarıyla birbirlerinden ayrılıyor. Son dönemin en popüler malzemesi olan mikrosiman, sadece 2 mm ila 3 mm arasındaki ultra ince yapısıyla dikkat çekiyor. Uzman bir profesyonel tarafından uygulanıyor ve düzenli bakımla 10 yıldan fazla yüksek dayanıklılık sunuyor. Kalınlığı çok az olduğu için zemin seviyesini değiştirmiyor; kapıların veya çerçevelerinin kesilmesine gerek bırakmıyor. Fayans, seramik ve hatta mermer üzerine doğrudan yapışabilen bu malzeme, derz çizgilerini tamamen ortadan kaldırdığı için kir ve küf birikecek nokta bırakmıyor, temizliği zahmetsiz hale getiriyor.

Daha ekonomik ve pratik bir çözüm arayanlar içinse epoksi boya öne çıkıyor. Düşük bir malzeme maliyetiyle 3 metrekarelik bir banyonun rengini tamamen değiştirmeyi mümkün kılan bu yöntem, 'Kendin Yap' (DIY) tarzına son derece uygun. Neme karşı yüksek direnç gösteren epoksi boyanın kullanım ömrü ise 3 ila 7 yıl arasında değişiyor.

Hız rekoru kırmak isteyenler veya kirada oturanlar için vinil yapışkanlı karolar ve porselen şıklığı sunan büyük formatlı paneller en iyi alternatifler arasında.

Hız rekoru kırmak isteyenler veya kirada oturanlar için vinil yapışkanlı karolar ve porselen şıklığı sunan büyük formatlı paneller en iyi alternatifler arasında.

Mermer, taş ve ahşap gibi yüzlerce farklı desen seçeneği sunan vinil yapışkanlar, 2 ila 5 yıl arasında bir dayanıklılık ömrüne sahip. Kiracılar için en büyük avantajı ise evden çıkarken kolayca sökülebilmesi ve orijinal duvara hiçbir zarar vermemesi.

Uygulamanın ömrünü uzatmak ve profesyonel bir sonuç almak için bazı kritik detaylara dikkat etmek gerekiyor. Uygulama öncesinde eski fayans yüzeylerinin güçlü bir yağ çözücü ile tamamen temizlenmesi şart. Ayrıca sürekli yoğun buhara ve direkt suya maruz kalan duş kabini içlerinde standart yapıştırıcılardan kaçınılmalı, su geçirmez contalı versiyonlar seçilmelidir. Yapışkanlı panelleri yerleştirirken pürüzsüz bir zemin elde etmek için mutlaka düzleştirici spatula kullanılmalıdır.

Akıllı tasarım teknolojileri, modern bir eve kavuşmanın yolunun yıkım ve gürültüden geçmediğini kanıtlıyor. Mevcut duvarlarınızın durumunu analiz edip bütçenize en uygun kaplama yöntemini seçerek, rekor sürede hayalinizdeki banyoya kavuşabilirsiniz.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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