Fayans Kırma Devri Bitti: Banyo Yenilerken Maliyetleri %70 Düşüren Yöntem

Banyo tadilatı denildiğinde akla ilk gelen; günlerce süren gürültü, evin her yerine yayılan toz, haftalarca süren işçilik ve kapının önüne yığılan molozlardır. Ancak gelişen malzeme teknolojisiyle birlikte bu yorucu dönem tamamen geride kalıyor. Mikrosiman, epoksi boyalar, vinil yapıştırıcılar ve özel kaplama panelleri sayesinde artık eski fayansları sökmeden, kırmadan ve dökmeden banyoları birkaç gün, hatta bazen birkaç saat içinde tamamen yenilemek mümkün.

İnşaat sektöründe hızla yükselen bu trend, geleneksel tadilat maliyetlerini %70’e varan oranlarda düşürerek hem bütçe dostu hem de çevre dostu bir alternatif sunuyor.

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