ATM'lerde Kartlı Dönem Tarih Oluyor: Para Çekme ve Yatırma İşlemleri Artık Böyle
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte bankacılık sektörü de köklü bir değişim sürecine girdi. Hayatımızın ayrılmaz bir parçası olan ve geleneksel olarak fiziksel kartlarla özdeşleşen ATM’lerde artık yeni bir dönem başlıyor. Siber suçların artması ve dijital ödemelerin yaygınlaşmasıyla birlikte finans kurumları, fiziksel kart kullanımını tamamen bitirecek 'nakitsiz ve kart gerektirmeyen' yeni nesil ATM uygulamalarına geçiş yapıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geleneksel bankacılıkta siber suçluların en sık başvurduğu yöntemlerden biri olan "kart kopyalama" cihazları, yeni teknoloji sayesinde tamamen tarihe karışıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Modern ATM'ler artık sadece nakit dağıtan mekanik kutular olmaktan çıkıp, yapay zeka ve makine öğrenimi algoritmalarıyla çalışan akıllı cihazlara dönüşüyor.
Geleceğin otomatik bankacılık altyapısı bulut tabanlı (Cloud) çözümlere taşınıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın