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ATM'lerde Kartlı Dönem Tarih Oluyor: Para Çekme ve Yatırma İşlemleri Artık Böyle

ATM'lerde Kartlı Dönem Tarih Oluyor: Para Çekme ve Yatırma İşlemleri Artık Böyle

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
09.07.2026 - 20:08
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Teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte bankacılık sektörü de köklü bir değişim sürecine girdi. Hayatımızın ayrılmaz bir parçası olan ve geleneksel olarak fiziksel kartlarla özdeşleşen ATM’lerde artık yeni bir dönem başlıyor. Siber suçların artması ve dijital ödemelerin yaygınlaşmasıyla birlikte finans kurumları, fiziksel kart kullanımını tamamen bitirecek 'nakitsiz ve kart gerektirmeyen' yeni nesil ATM uygulamalarına geçiş yapıyor.

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Geleneksel bankacılıkta siber suçluların en sık başvurduğu yöntemlerden biri olan "kart kopyalama" cihazları, yeni teknoloji sayesinde tamamen tarihe karışıyor.

Geleneksel bankacılıkta siber suçluların en sık başvurduğu yöntemlerden biri olan "kart kopyalama" cihazları, yeni teknoloji sayesinde tamamen tarihe karışıyor.

Yeni nesil ATM'ler, kullanıcıların fiziksel bir plastik karta ihtiyaç duymadan işlem yapabilmesine olanak tanıyor.

Peki kart olmadan para çekme ve yatırma işlemleri nasıl yapılacak? Artık ATM’lerin başında kart aramak yerine şu yöntemler kullanılacak:

  • Mobil Bankacılık ve QR Kod: Müşteriler, cep telefonlarındaki bankacılık uygulamaları üzerinden QR kod taratarak saniyeler içinde işlemlerini tamamlayabilecek.

  • Biyometrik Kimlik Doğrulama: Gelişmiş güvenlik önlemleri kapsamında, sisteme entegre edilen parmak izi okuyucuları, yüz tanıma ve iris tarama teknolojileri sayesinde sadece fiziksel varlığınızla işlem yapabileceksiniz.

  • Dijital Cüzdan Entegrasyonu: Apple Pay ve Google Pay gibi yaygın dijital cüzdanlar ile temassız NFC teknolojisi doğrudan ATM’lerde aktif olarak kullanılabilecek.

Modern ATM'ler artık sadece nakit dağıtan mekanik kutular olmaktan çıkıp, yapay zeka ve makine öğrenimi algoritmalarıyla çalışan akıllı cihazlara dönüşüyor.

Modern ATM'ler artık sadece nakit dağıtan mekanik kutular olmaktan çıkıp, yapay zeka ve makine öğrenimi algoritmalarıyla çalışan akıllı cihazlara dönüşüyor.

Yapay zeka teknolojisi sayesinde bankalar, müşteri işlem kalıplarını analiz ederek şüpheli faaliyetleri ve dolandırıcılık girişimlerini anormallikleri saptayarak gerçek zamanlı olarak engelleyebiliyor.

Juniper Research tarafından yapılan bir araştırmaya göre, bankacılık sektöründe kullanılmaya başlanan yapay zeka destekli bu dolandırıcılık tespit sistemlerinin, finans kurumlarına yıllık tam 10,4 milyar dolar tasarruf sağlaması öngörülüyor.

Ayrıca yapay zeka, ATM’lerin donanım arızalarını önceden tahmin ederek proaktif bakımı tetikliyor ve cihazların 'arızalı' olma sürelerini en aza indiriyor. Müşteri ihtiyaçlarını analiz ederek nakit ikmal programlarını optimize ediyor ve bankaların işletme maliyetlerini ciddi oranda düşürüyor.

Geleceğin otomatik bankacılık altyapısı bulut tabanlı (Cloud) çözümlere taşınıyor.

Geleceğin otomatik bankacılık altyapısı bulut tabanlı (Cloud) çözümlere taşınıyor.

Buluta bağlı olan ATM’ler sayesinde bankalar, sistem güncellemelerini anlık olarak uzaktan yapabiliyor ve tüm işlemleri gerçek zamanlı olarak an be an izleyebiliyor. Müşteriler için bu durum, ATM başında kart takıp çıkarma beklemeleri olmadan, çok daha hızlı, pürüzsüz ve kesintisiz bir işlem deneyimi anlamına geliyor.

Finans sektörü temsilcileri, akıllı, biyometrik ve temassız işlemlere yatırım yapan bankaların geleceğin bankacılık dünyasında uzun vadeli başarıyı yakalayacağını belirtiyor. Çok yakın bir gelecekte cüzdanınızda banka kartı taşıma zorunluluğu tamamen ortadan kalkacak gibi görünüyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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