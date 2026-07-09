İki Kardeş Bilgisayarları Bırakıp Çamurdan Ev İnşa Ettiler
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Yeni Delhi’nin plazalarından, klimalı ofislerinden ve bitmek bilmeyen mesailerinden sıkılan iki mimar kardeş, radikal bir kararla bilgisayarlarını kapattı ve ellerini çamura buladı. Ansh ve Raghav Kumar kardeşler, Himalayalar'ın eteklerinde tamamen doğal malzemeler kullanarak masalsı bir kerpiç villa inşa etti. Bugün o villa, dünyanın dört bir yanından misafir ağırlayan popüler bir Airbnb işletmesine dönüştü.
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32 yaşındaki Raghav Kumar, prestijli Alman mimarlık şirketlerinde haftada 48 saati bulan aralıksız çalışma temposunun kendisini tükettiğini fark etti.
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Rishikesh yakınlarında bir nehir kolunu tahta köprüyle geçerek ulaşılan uzak bir köyde arazi kiralayan kardeşler, modern mimaride kullanılan tüm çizim yazılımlarını bir kenara bıraktı.
20 yerel işçinin de desteğiyle, ailelerinin ve kendilerinin 30.000 dolarlık birikimiyle ev yükselmeye başladı.
Raghav'ın "yaşayan heykel" olarak tanımladığı villa; organik kıvrımları, sazdan çatısı ve duvarlarındaki spiral desenleriyle görenleri büyülüyor.
Ormanın kenarında, vahşi fillerin geçtiği bir bölgede yaşamanın zorlukları ve kesintili internetle (Starlink'i dört gözle bekliyorlar) mücadele etseler de hallerinden çok memnunlar.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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