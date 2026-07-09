İki Kardeş Bilgisayarları Bırakıp Çamurdan Ev İnşa Ettiler

'Kurumsal dünya size ne kadar çok çalışırsanız, bunu bir onur nişanı gibi taşıyacağınızı inandırıyor. Sadece hafta sonları için yaşadığımı fark ettim' diyen Raghav, mimarların klimalı odalarda tasarlayıp sahada ter döken işçilerin emeğini anlamadığı bir sistemden rahatsız oldu.

29 yaşındaki kardeşi Ansh ise zaten dağ yaşamına ve sürdürülebilir mimariye ilgi duyuyordu. Pandemi döneminde Yeni Delhi’deki evlerinde karantinadayken toprak, saman ve sudan kerpiç yapmayı deneyimleyen ikili, hayatın kısa olduğunu anlayıp büyük bir risk aldı ve Himalayalar’ın eteklerindeki yoga başkenti Rishikesh’e taşındı.