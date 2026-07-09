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İki Kardeş Bilgisayarları Bırakıp Çamurdan Ev İnşa Ettiler

İki Kardeş Bilgisayarları Bırakıp Çamurdan Ev İnşa Ettiler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
09.07.2026 - 19:17
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Yeni Delhi’nin plazalarından, klimalı ofislerinden ve bitmek bilmeyen mesailerinden sıkılan iki mimar kardeş, radikal bir kararla bilgisayarlarını kapattı ve ellerini çamura buladı. Ansh ve Raghav Kumar kardeşler, Himalayalar'ın eteklerinde tamamen doğal malzemeler kullanarak masalsı bir kerpiç villa inşa etti. Bugün o villa, dünyanın dört bir yanından misafir ağırlayan popüler bir Airbnb işletmesine dönüştü.

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32 yaşındaki Raghav Kumar, prestijli Alman mimarlık şirketlerinde haftada 48 saati bulan aralıksız çalışma temposunun kendisini tükettiğini fark etti.

32 yaşındaki Raghav Kumar, prestijli Alman mimarlık şirketlerinde haftada 48 saati bulan aralıksız çalışma temposunun kendisini tükettiğini fark etti.

'Kurumsal dünya size ne kadar çok çalışırsanız, bunu bir onur nişanı gibi taşıyacağınızı inandırıyor. Sadece hafta sonları için yaşadığımı fark ettim' diyen Raghav, mimarların klimalı odalarda tasarlayıp sahada ter döken işçilerin emeğini anlamadığı bir sistemden rahatsız oldu.

29 yaşındaki kardeşi Ansh ise zaten dağ yaşamına ve sürdürülebilir mimariye ilgi duyuyordu. Pandemi döneminde Yeni Delhi’deki evlerinde karantinadayken toprak, saman ve sudan kerpiç yapmayı deneyimleyen ikili, hayatın kısa olduğunu anlayıp büyük bir risk aldı ve Himalayalar’ın eteklerindeki yoga başkenti Rishikesh’e taşındı.

Rishikesh yakınlarında bir nehir kolunu tahta köprüyle geçerek ulaşılan uzak bir köyde arazi kiralayan kardeşler, modern mimaride kullanılan tüm çizim yazılımlarını bir kenara bıraktı.

Rishikesh yakınlarında bir nehir kolunu tahta köprüyle geçerek ulaşılan uzak bir köyde arazi kiralayan kardeşler, modern mimaride kullanılan tüm çizim yazılımlarını bir kenara bıraktı.

Evin planını arsa üzerine çubuklar ve taşlar yerleştirerek belirlediler.

İnşaat süreci tam bir insan emeği destanına dönüştü:

  • Binlerce taş elle taşındı, kumlar katırlarla nehir kenarından getirildi.

  • Platform üzerinden 18 farklı ülkeden 100’den fazla gönüllü gezgin, sadece yemek ve konaklama karşılığında çamur karma işine yardım etti.

20 yerel işçinin de desteğiyle, ailelerinin ve kendilerinin 30.000 dolarlık birikimiyle ev yükselmeye başladı.

20 yerel işçinin de desteğiyle, ailelerinin ve kendilerinin 30.000 dolarlık birikimiyle ev yükselmeye başladı.

Ansh Kumar, bu süreci şu sözlerle anlatıyor: 'Bir bilgisayar başında 8 saat çalışıp günün sonunda hiçbir şey başaramamış gibi hissetmek yerine, burada evin her gün 15-30 santim yükseldiğini görmek inanılmaz tatmin ediciydi.'

Raghav'ın "yaşayan heykel" olarak tanımladığı villa; organik kıvrımları, sazdan çatısı ve duvarlarındaki spiral desenleriyle görenleri büyülüyor.

Raghav'ın "yaşayan heykel" olarak tanımladığı villa; organik kıvrımları, sazdan çatısı ve duvarlarındaki spiral desenleriyle görenleri büyülüyor.

Ziyaretçilerin kimi burayı bir Harry Potter evine, kimi bir Hobbit sığınağına benzetiyor.

Şimdilerde Rishikesh'te kendi sürdürülebilir mimarlık stüdyolarını kuran kardeşler, Hindistan genelinde doğal yapılar tasarlıyor.

Ormanın kenarında, vahşi fillerin geçtiği bir bölgede yaşamanın zorlukları ve kesintili internetle (Starlink'i dört gözle bekliyorlar) mücadele etseler de hallerinden çok memnunlar.

Ormanın kenarında, vahşi fillerin geçtiği bir bölgede yaşamanın zorlukları ve kesintili internetle (Starlink'i dört gözle bekliyorlar) mücadele etseler de hallerinden çok memnunlar.

Dağ hayatının kendilerini tamamen değiştirdiğini söyleyen kardeşler, artık günde fark etmeden binlerce adım attıklarını, şehirdeki kaygılarının eriyip gittiğini ve hayatlarının en sağlıklı dönemini yaşadıklarını belirtiyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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