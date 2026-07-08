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Sizin İçin Kadeh Kaldırıldığında Neden İçmemeniz Gerekir?

Sizin İçin Kadeh Kaldırıldığında Neden İçmemeniz Gerekir?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
08.07.2026 - 23:31
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Şerefe içme geleneği, M.Ö. 6. yüzyılda Antik Yunan şölenlerinde kullanılan libation ritüellerine kadar uzanmaktadır; bu ritüellerde tanrılara sunulan ilk yudum onların adına içilirdi. Rönesans döneminde Avrupa saraylarında şeref duaları sofranın vazgeçilmez bir parçası haline geldi ve zamanla modern kadeh kalkma törenlerine dönüştü. Bugün de bu gelenek, onur konuğuna duyulan saygıyı simgeleyen en güçlü sosyal jestlerden biri olmaya devam etmektedir. 

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"Kendiniz için kadeh kaldırıldığında neden içmeyeceksiniz" kuralı nereden geliyor?

"Kendiniz için kadeh kaldırıldığında neden içmeyeceksiniz" kuralı nereden geliyor?

Görgü kurallarının bu maddesi, yüzyıllardır varlığını sürdüren bir saygı protokolünden kaynaklanmaktadır. Şeref duasında söylenen sözler size yönelik iken siz de kadehinizi kaldırıp içerseniz bu alçakgönüllülük ve zarafetle bağdaşmaz. Emily Post Görgü Enstitüsü’nün kadeh kaldırma rehberine göre, onur konuğunun kadeh kaldırma sırasında masadaki herkese bakması, gülümsemesi ve kendisine yöneltilen bu jesti nazikçe kabul etmesi gerekir; ancak herkes kadehini yudumlarken kendisi içmemeli, kadehini masaya bırakarak bu güzel sözlere içten bir teşekkürle karşılık vermelidir.

Peki onur konuğu ne yapmalıdır?

Peki onur konuğu ne yapmalıdır?

Onur konuğu için doğru davranış şu adımları içerir: önce sandalyede dik oturmak, kadeh kaldırma konuşması yapılırken gülümseyerek dinleyicilere bakmak, konuşma bittiğinde masadaki herkese nazikçe baş sallamak ya da kısa bir el sallama jesti yapmak ve içme yerine ayağa kalkarak kısa bir teşekkür konuşması yapmak ya da en azından içtenlikle gülümsemek. Bu sırada onur konuğunda doğal bir minnettarlık ifadesi beklenen bir karşılıktır.

Bu kural günümüzde de geçerli mi?

Bu kural günümüzde de geçerli mi?

Modern sosyal yaşamda bu kurala ne kadar uyulduğu tartışmalı olsa da resmi davetler, düğünler ve kurumsal kutlamalarda hâlâ saygıyla beklenen bir protokol olarak varlığını sürdürmektedir. 2022'de yapılan araştırmalara göre, resmi sosyal ortamlarda bu geleneği bilen ve uygulayan bireylerin çevrelerinden daha profesyonel ve zarif bir kişilik algısıyla değerlendirildiği görülmüştür. Geleneği bilmek, onu uygulamaktan bağımsız olarak bile sosyal olgunluğun önemli bir göstergesidir.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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