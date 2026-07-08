Sizin İçin Kadeh Kaldırıldığında Neden İçmemeniz Gerekir?

Modern sosyal yaşamda bu kurala ne kadar uyulduğu tartışmalı olsa da resmi davetler, düğünler ve kurumsal kutlamalarda hâlâ saygıyla beklenen bir protokol olarak varlığını sürdürmektedir. 2022'de yapılan araştırmalara göre, resmi sosyal ortamlarda bu geleneği bilen ve uygulayan bireylerin çevrelerinden daha profesyonel ve zarif bir kişilik algısıyla değerlendirildiği görülmüştür. Geleneği bilmek, onu uygulamaktan bağımsız olarak bile sosyal olgunluğun önemli bir göstergesidir.