Sizin İçin Kadeh Kaldırıldığında Neden İçmemeniz Gerekir?
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Şerefe içme geleneği, M.Ö. 6. yüzyılda Antik Yunan şölenlerinde kullanılan libation ritüellerine kadar uzanmaktadır; bu ritüellerde tanrılara sunulan ilk yudum onların adına içilirdi. Rönesans döneminde Avrupa saraylarında şeref duaları sofranın vazgeçilmez bir parçası haline geldi ve zamanla modern kadeh kalkma törenlerine dönüştü. Bugün de bu gelenek, onur konuğuna duyulan saygıyı simgeleyen en güçlü sosyal jestlerden biri olmaya devam etmektedir.
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"Kendiniz için kadeh kaldırıldığında neden içmeyeceksiniz" kuralı nereden geliyor?
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Peki onur konuğu ne yapmalıdır?
Bu kural günümüzde de geçerli mi?
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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