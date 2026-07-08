Davete "Geleceğim" Deyip Gitmemenin Ev Sahibine Maliyeti Sandığınızdan Daha Pahalı!

'RSVP' ifadesi Fransızca 'Répondez s'il vous plaît' yani 'lütfen yanıtlayınız' anlamına gelir ve bu kural sadece düğün ya da resmi davetler için değil, her türlü sosyal toplanma için geçerlidir.

Görgü kuralları uzmanları bu konuda net: Eğer gitme ihtimaliniz yüzde ellinin altındaysa 'Maalesef gelemeyeceğim' demek, 'Gelirim' deyip gitmemekten çok daha kibar ve doğru bir davranıştır. Gerçekten de gidemeyecek bir durum ortaya çıkarsa, en az 24 saat öncesinde haber vermek ev sahibine düzenleme yapma şansı tanır. 'Belki gelirim' belirsizliği ise en az son dakika iptali kadar sorunludur; ev sahibi planını yapamaz hâle gelir.