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Davete "Geleceğim" Deyip Gitmemenin Ev Sahibine Maliyeti Sandığınızdan Daha Pahalı!

Davete "Geleceğim" Deyip Gitmemenin Ev Sahibine Maliyeti Sandığınızdan Daha Pahalı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
08.07.2026 - 22:07
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Toplantı davetine 'Tabii geliyorum!' yanıtını verip saatler öncesinde 'Bir engel çıktı, üzgünüm' mesajı atmak ya da hiç haber bile vermeden gelmemek; günümüzün en yaygın sosyal görgü hatalarından biri hâline geldi. Bu davranış yalnızca biraz nezaketsiz görünmez; ev sahibi için ölçülebilir maddi ve duygusal bir maliyete dönüşür. 

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Son dakika iptali ev sahibine maddi olarak ne kadar maliyet çıkarır?

Son dakika iptali ev sahibine maddi olarak ne kadar maliyet çıkarır?

Bir toplantıya ya da yemek davetine hazırlık ciddi bir organizasyon sürecidir. Ev sahibi, katılacak kişi sayısına göre yiyecek, içecek, oturma düzeni ve zaman planlaması yapar. 2021 yılında yapılan bir araştırma, beklenmedik son dakika iptallerinin ortalama ev sahibine kişi başına yaklaşık 15-30 dolarlık doğrudan gıda harcaması kaybı yarattığını ortaya koydu. Bunun ötesinde hazırlık için harcanan saatler, zaman değeri açısından da bir kayba dönüşür. Profesyonelce organize edilen davetlerde bu rakam çok daha yüksek seviyelere ulaşabiliyor.

Duygusal ve sosyal maliyeti neden göz ardı edilmez?

Duygusal ve sosyal maliyeti neden göz ardı edilmez?

Maddi kaybın ötesinde, son dakika iptali ya da haber vermeden gelmeme davranışı ev sahibinin güven duygusunu derinden zedeler. Sosyal psikoloji araştırmaları, davetin reddedilmesinin birebir redden farklı algılandığını gösteriyor: Kişi, belirsizlik ve beklenti yarattıktan sonra ortadan kaybolunca hem pratik hem de duygusal bir yarım kalma hissi bırakıyor. 2023 yılında yapılan bir yıllık görgü araştırmasına göre, ankete katılan ev sahiplerinin yüzde 74'ü 'haber vermeden gelmeme' davranışını en büyük sosyal ihlallerden biri olarak tanımladı; bu oran yemek masasında kaba davranışlardan daha yüksek çıktı.

RSVP neden bu kadar önemli ve nasıl doğru yanıt verilir?

RSVP neden bu kadar önemli ve nasıl doğru yanıt verilir?

'RSVP' ifadesi Fransızca 'Répondez s'il vous plaît' yani 'lütfen yanıtlayınız' anlamına gelir ve bu kural sadece düğün ya da resmi davetler için değil, her türlü sosyal toplanma için geçerlidir. 

Görgü kuralları uzmanları bu konuda net: Eğer gitme ihtimaliniz yüzde ellinin altındaysa 'Maalesef gelemeyeceğim' demek, 'Gelirim' deyip gitmemekten çok daha kibar ve doğru bir davranıştır. Gerçekten de gidemeyecek bir durum ortaya çıkarsa, en az 24 saat öncesinde haber vermek ev sahibine düzenleme yapma şansı tanır. 'Belki gelirim' belirsizliği ise en az son dakika iptali kadar sorunludur; ev sahibi planını yapamaz hâle gelir.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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