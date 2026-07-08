Davete "Geleceğim" Deyip Gitmemenin Ev Sahibine Maliyeti Sandığınızdan Daha Pahalı!
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Toplantı davetine 'Tabii geliyorum!' yanıtını verip saatler öncesinde 'Bir engel çıktı, üzgünüm' mesajı atmak ya da hiç haber bile vermeden gelmemek; günümüzün en yaygın sosyal görgü hatalarından biri hâline geldi. Bu davranış yalnızca biraz nezaketsiz görünmez; ev sahibi için ölçülebilir maddi ve duygusal bir maliyete dönüşür.
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Son dakika iptali ev sahibine maddi olarak ne kadar maliyet çıkarır?
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Duygusal ve sosyal maliyeti neden göz ardı edilmez?
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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