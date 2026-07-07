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Nazik İnsanlar Her Gün Bu 14 Sihirli Kelimeyi Kullanıyor

Nazik İnsanlar Her Gün Bu 14 Sihirli Kelimeyi Kullanıyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
07.07.2026 - 10:46
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Gerçekten nazik insanlarla sohbet ettikten sonra kendinizi iyi hissedersiniz; bunun sebebi büyük çaplı jest ya da pahalı hediyeler değil, onların sözcük seçimidir. Araştırmalar, günlük konuşmalarda kullanılan belirli ifadelerin hem konuşan kişinin itibarını hem de dinleyenin ruh hâlini olumlu yönde etkilediğini kanıtlıyor. 

İşte nezaket dilinin 14 temel taşı.

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1. "Teşekkür ederim"

1. "Teşekkür ederim"

Basit ama güçlü. Araştırmalar, düzenli ve samimi teşekkürün sosyal bağları güçlendirdiğini ve minnettarlık hissinin her iki tarafta da refahı artırdığını gösteriyor.

2. 'Sizi duyuyorum' 

'Anlıyorum' yerine 'sizi duyuyorum' demek, empatinin sözlü teyididir. Bu ifade, karşınızdakine salt bilgi değil his düzeyinde de bağlandığınızı gösterir. 

3. 'Fark ettim ki...' 

Birinin çabasını ya da değişimini fark ettiğinizi ifade etmek, o kişiye görünür olduğunu hissettirir. Bu küçük gözlem cümlesi güçlü bir onaylama içerir. 

4. 'Sizi rahatsız etmek istemem ama...' 

Başkasının zamanına saygı gösterdiğinizi açıkça belirten bu giriş cümlesi, ricalarınızı çok daha kabul edilebilir kılar. 

5. 'Bu benim için çok şey ifade ediyor' 

Sıradan bir teşekkürü anlamlı hâle getiren bu ifade, karşınızdaki kişinin yaptığı şeyin gerçek bir etki yarattığını bilmesini sağlar.

6. "Ne düşünüyorsunuz?"

6. "Ne düşünüyorsunuz?"

Görüş sormak, karşınızdaki kişinin bakış açısına değer verdiğinizin en açık göstergesidir. Bu soru diyaloğu tekelden çıkarıp paylaşımlı hâle getirir. 

7. 'Çok haklısınız' 

Özellikle tartışma ortamında ya da yanlış olduğunuzu anladığınız anlarda bu ifadeyi kullanmak olgunluk ve dürüstlük işaretidir. 

8. 'Nasıl yardımcı olabilirim?' 

Muğlak 'Ne yapayım?' yerine doğrudan destek teklif etmek, pratik nezaketin en somut biçimidir. 

9. 'Özür dilerim, dinliyorum' 

Dikkatiniz dağıldıysa ya da birisini kestiyseniz bu kısa kabul cümlesi ilişkiyi anında tamir eder. 

10. 'Bu çok iyi bir soru' 

Gerçekten anlamlı bir soruya bu yanıtı vermek, soranı değersizleştirmeden konuşmayı derinleştirir. Ancak görgü uzmanları mekanik kullanımından kaçınılması gerektiğini vurgular.

11. "Zaman ayırdığınız için teşekkürler"

11. "Zaman ayırdığınız için teşekkürler"

Toplantı ya da görüşme bitiminde söylenen bu ifade, karşınızdakinin yatırımını teslim etmenin en kibarca yoludur. 

12. 'Bu benim hatam' 

Sorumluluğu kabul etmek cesaret ister; ancak bu üç kelime hem güveni hem de saygıyı anında tesis eder. 

13. 'İyi şanslar / Kolay gelsin' 

Günlük temenniler küçük ama kalıcı iyi niyet mesajlarıdır. Karşınızdaki kişinin gündemine dahil olduğunuzu gösterir. 

14. 'Sormak istiyorum, uygun mu?' 

Birisine bir şey sormadan ya da konuyu değiştirmeden önce izin istemek, o kişinin zamanına ve dikkatine saygının en rafine ifadesidir.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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