Nazik İnsanlar Her Gün Bu 14 Sihirli Kelimeyi Kullanıyor
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Gerçekten nazik insanlarla sohbet ettikten sonra kendinizi iyi hissedersiniz; bunun sebebi büyük çaplı jest ya da pahalı hediyeler değil, onların sözcük seçimidir. Araştırmalar, günlük konuşmalarda kullanılan belirli ifadelerin hem konuşan kişinin itibarını hem de dinleyenin ruh hâlini olumlu yönde etkilediğini kanıtlıyor.
İşte nezaket dilinin 14 temel taşı.
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1. "Teşekkür ederim"
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6. "Ne düşünüyorsunuz?"
11. "Zaman ayırdığınız için teşekkürler"
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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