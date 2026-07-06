Zeki İnsanların Asla Kullanmadığı 14 İfade

Haklılığı vurgulayan bu cümle, ilişkide kazanma güdüsünü ortak ilerlemeden önce koyduğunuzu gösterir. Güçlü liderler bu ifadeden bilinçli olarak kaçınır.

7. 'Ama şöyle ki...'

Fikri geliştirmek için kullanılmak istense de çoğu zaman karşı fikri silip kendi argümanı öne çıkaran bir silgi gibi işlev görür. 'Ve şöyle ki...' çok daha yapıcı bir köprü kurar.

8. 'Herkes biliyor ki...'

Kanıtlanmamış her öncülü 'herkes bilir' etiketiyle sunmak, argümanın zayıflığını gizleme girişimidir. Gerçekten güçlü argümanlar kaynağa ihtiyaç duyar.

9. 'Sanırım belki...'

İki belirsizleyici birlikte kullanmak ifadeyi güçten düşürür. 'Sanırım' ya da 'belki' yeterli; ikisi bir arada konuşmacının kendine güvenini yok eder.

10. 'Gerçi yanlış olabilirim ama...'

Alçakgönüllülük değerlidir; ancak her görüşü bu şekilde başlatmak ciddi bir özgüven eksiğinin sinyalidir. Yanlış olma ihtimalini önden sürekli dile getirmek, dinleyiciyi fikri değil konuşmacıyı sorgulamaya davet eder.