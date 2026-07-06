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Zeki İnsanların Asla Kullanmadığı 14 İfade

Zeki İnsanların Asla Kullanmadığı 14 İfade

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
06.07.2026 - 17:27
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Sözcükler yalnızca fikri taşımaz; aynı zamanda konuşan kişi hakkında fikir verir. Dilbilimciler ve iletişim psikologları, bazı ifadelerin cümle içinde hiçbir anlam katmadığını ya da tam tersine aydınlık bir fikri bulanıklaştırdığını uzun süredir belgeliyordu. Gerçekten güçlü iletişimciler bu tuzakları fark edip onlardan uzak durur.

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1. "Açıkçası..." / "Yani..."

1. "Açıkçası..." / "Yani..."

Bu dolgu sözcükleri cümleye hiçbir şey katmaz; tersine, konuşmacının düşüncesini toparlayamadığını hissettirir. Araştırmalar, sık dolgu sözcüğü kullanımının dinleyicilerde güven erozyonu yarattığını tespit etti.

2. 'Bence herkes öyle düşünür' 

Bu genelleme hem yanlış hem de diyaloğu kapatan bir ifadedir. Güçlü düşünürler kanıtlanmamış evrensel iddialardan kaçınır. 

3. 'Bu benim sorunum değil' 

Sorumluluk alanını daraltmaya çalışan bu ifade, ekip ortamında güven kırar ve bireyci bir tutumun göstergesi olarak algılanır. 

4. 'Her neyse' / 'Nasılsa' Konuyu kapatmak için kullanılan bu ifadeler, gerçekte 'bu tartışmayı sürdürmek istemiyorum' anlamına gelir ve karşı tarafı görmezden gelmenin pasif-agresif versiyonudur. 

5. 'İmkânsız' 

Bu kelime çoğunlukla 'zor' anlamında yanlış kullanılır. Zeki iletişimciler gerçekten imkânsız olan şeyleri bu kelimeyle tanımlar; olağandışı güçlükler için farklı ifade tercih eder.

6. "Sana söylemiştim"

6. "Sana söylemiştim"

Haklılığı vurgulayan bu cümle, ilişkide kazanma güdüsünü ortak ilerlemeden önce koyduğunuzu gösterir. Güçlü liderler bu ifadeden bilinçli olarak kaçınır.

7. 'Ama şöyle ki...' 

Fikri geliştirmek için kullanılmak istense de çoğu zaman karşı fikri silip kendi argümanı öne çıkaran bir silgi gibi işlev görür. 'Ve şöyle ki...' çok daha yapıcı bir köprü kurar. 

8. 'Herkes biliyor ki...' 

Kanıtlanmamış her öncülü 'herkes bilir' etiketiyle sunmak, argümanın zayıflığını gizleme girişimidir. Gerçekten güçlü argümanlar kaynağa ihtiyaç duyar. 

9. 'Sanırım belki...'

İki belirsizleyici birlikte kullanmak ifadeyi güçten düşürür. 'Sanırım' ya da 'belki' yeterli; ikisi bir arada konuşmacının kendine güvenini yok eder.

10. 'Gerçi yanlış olabilirim ama...' 

Alçakgönüllülük değerlidir; ancak her görüşü bu şekilde başlatmak ciddi bir özgüven eksiğinin sinyalidir. Yanlış olma ihtimalini önden sürekli dile getirmek, dinleyiciyi fikri değil konuşmacıyı sorgulamaya davet eder.

11. "Her zaman/Hiçbir zaman"

11. "Her zaman/Hiçbir zaman"

Bu mutlak ifadeler neredeyse her zaman abartmadır ve eleştirel düşünen birinin ilk itiraz edeceği noktadır. 

12. 'Siz de yapıyorsunuz zaten' 

Whataboutism olarak bilinen bu teknik, konuyu yanıtlamak yerine karşı tarafa yönlendirme yapıp savunmaya geçmenin klasik yoludur. 

13. 'Bu çok karmaşık, anlatamam' 

Güçlü düşünürler bir fikri basitleştiremiyorlarsa onu henüz tam anlamamış olduklarını fark ederler. Bu ifade yerine 'bırak adım adım anlatayım' çok daha güçlü bir sinyal verir. 

14. 'Siz de biliyorsunuz zaten' 

Dinleyicinin zaten bildiğini varsaymak hem saygısızlık hem de anlatıcılık becerisini engeleyen bir tuzaktır. Değerli bilgiyi aktarmaktan çekinmemek, iyi iletişimcinin temel niteliğidir.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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