Zeki İnsanların Asla Kullanmadığı 14 İfade
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Sözcükler yalnızca fikri taşımaz; aynı zamanda konuşan kişi hakkında fikir verir. Dilbilimciler ve iletişim psikologları, bazı ifadelerin cümle içinde hiçbir anlam katmadığını ya da tam tersine aydınlık bir fikri bulanıklaştırdığını uzun süredir belgeliyordu. Gerçekten güçlü iletişimciler bu tuzakları fark edip onlardan uzak durur.
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1. "Açıkçası..." / "Yani..."
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6. "Sana söylemiştim"
11. "Her zaman/Hiçbir zaman"
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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