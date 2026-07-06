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Bir Kez Dikiliyor, Yıllarca Ayakta Kalıyor: En Dayanıklı 6 Ağaç

Bir Kez Dikiliyor, Yıllarca Ayakta Kalıyor: En Dayanıklı 6 Ağaç

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
06.07.2026 - 15:35
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İklim krizinin tetiklediği aşırı sıcaklar ve kuraklıklar bahçe peyzajlarını tehdit ediyor. Ancak bahçenizin geleceğini güvence altına almak için estetikten ödün vermenize gerek yok. Bakım gerektirmeyen, güçlü rüzgarlarda kırılmayan, kuraklıkta kurumayan ve aynı zamanda bahçenize büyüleyici bir güzellik katacak en dayanıklı ağaçları bir araya getirdik.

İşte her türlü zorlu hava koşuluna meydan okuyan, dört mevsim görsel şölen sunan 6 dayanıklı ağaç.

Kaynak

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1. Krep Mersini (Lagerstroemia indica)

1. Krep Mersini (Lagerstroemia indica)

Dayanıklı ağaçların gösterişsiz olacağını düşünenleri haksız çıkaran bu tür; muhteşem çiçekleri, parlayan sonbahar yaprakları ve kışın pul pul dökülen estetik kabuğuyla tam bir görsel şölen sunuyor.

  • Dayanıklılık Gücü: Kuraklığa o kadar toleranslıdır ki, kökleri oturduktan sonra ayda sadece iki kez sulanması yeterlidir. Esnek dalları ve düşük ağırlık merkezi sayesinde şiddetli rüzgarlara karşı adeta bir yay gibi direnç gösterir.

2. Serviceberry (Amelanchier spp.)

2. Serviceberry (Amelanchier spp.)

Hem bahçe kuşlarının hem de insanların bayılacağı lezzetli ve tatlı meyveler veren bu yerli ağaç, hak ettiği değeri yeni yeni görmeye başladı.

  • Dayanıklılık Gücü: Şiddetli rüzgarlara, killi ağır topraklara, dondurucu kış soğuklarına ve hatta geç gelen ilkbahar donlarına karşı çelik gibi sağlamdır. Baharda açan erken çiçekleriyle tozlayıcı arılar için de hayati bir besin kaynağıdır.

3. Doğu Kırmızı Sediri (Juniperus virginiana)

3. Doğu Kırmızı Sediri (Juniperus virginiana)

Adının hakkını sonuna kadar veren bu ardıç türü, bataklıklardan en verimsiz kayalık arazilere kadar geniş bir toprak yelpazesinde hayatta kalmayı başarır.

  • Dayanıklılık Gücü: Güçlü odun yapısı, derine inen kökleri ve kompakt taç şekli esen her türlü fırtınaya göğüs germesini sağlar. Aşırı sıcaklara ve dondurucu soğuklara karşı tam bir kale görevi görür.

4. Çiçekli Kızılcık Ağacı (Cornus florida)

4. Çiçekli Kızılcık Ağacı (Cornus florida)

İlkbaharda beyaz, pembe ya da kırmızı çiçek bulutlarıyla kaplanan bu ağaç, sonbaharda şarap kırmızısı yapraklarıyla göz kamaştırır.

  • Dayanıklılık Gücü: Küçük boyutuna rağmen odun yapısı o kadar güçlüdür ki literatürde genellikle 'kasırgaya dayanıklı ağaç' olarak anılır. Nehir ve dere kenarlarındaki nemli bölgeleri de oldukça sever.

5. Cüce Alberta Ladini (Conica)

5. Cüce Alberta Ladini (Conica)

Yoğun ve parlak yeşil yapraklarıyla bahçelerde kusursuz bir mahremiyet perdesi oluşturan bu ağaç, tıpkı minyatür bir Noel ağacına benzer.

  • Dayanıklılık Gücü: Narin ve zarif görüntüsüne aldanmayın; dondurucu kış soğuklarına bayılır. Bir kez toprağına adapte olduktan sonra hem aşırı ıslak hem de aşırı kuru alanlara mükemmel uyum sağlar.
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6. Kumlu Meşe (Quercus geminata)

6. Kumlu Meşe (Quercus geminata)

Her daim yeşil kalan bu sahil kökenli meşe, kalın derimsi yaprakları ve yıl boyunca yayılan heybetli tacıyla bilinir.

  • Dayanıklılık Gücü: Kumlu topraklarda ve aşırı kuraklıkta rahatça büyür. Derin kök sistemi, esnek odunu ve yere yakın ağırlık merkezi sayesinde kasırga boyutundaki rüzgarlarda bile yıkılmadan ayakta kalır.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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