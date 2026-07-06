Bir Kez Dikiliyor, Yıllarca Ayakta Kalıyor: En Dayanıklı 6 Ağaç
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İklim krizinin tetiklediği aşırı sıcaklar ve kuraklıklar bahçe peyzajlarını tehdit ediyor. Ancak bahçenizin geleceğini güvence altına almak için estetikten ödün vermenize gerek yok. Bakım gerektirmeyen, güçlü rüzgarlarda kırılmayan, kuraklıkta kurumayan ve aynı zamanda bahçenize büyüleyici bir güzellik katacak en dayanıklı ağaçları bir araya getirdik.
İşte her türlü zorlu hava koşuluna meydan okuyan, dört mevsim görsel şölen sunan 6 dayanıklı ağaç.
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1. Krep Mersini (Lagerstroemia indica)
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2. Serviceberry (Amelanchier spp.)
3. Doğu Kırmızı Sediri (Juniperus virginiana)
4. Çiçekli Kızılcık Ağacı (Cornus florida)
5. Cüce Alberta Ladini (Conica)
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6. Kumlu Meşe (Quercus geminata)
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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