80 Bin Tonluk Bloklar Kullandılar: Denizin Ortasında Tünele Dönüşen Köprü Yaptılar
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İnci Nehri Deltası'nda inşa edilen ve üç büyük şehri birbirine bağlayan Hong Kong-Zhuhai-Makao Köprüsü, sadece su üzerindeki viyadükleriyle değil, mühendislik sınırlarını zorlayan su altı tüneliyle de dünyada dikkat çekiyor.
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Uluslararası Tünelcilik ve Yer Altı Mekanları Birliği'nin (ITA) yayımladığı teknik verilere göre, 6,7 kilometre uzunluğundaki batırma tünel, tam 33 dev bloktan oluşuyor.
Suyun üzerindeki viyadükler ile su altındaki tünel arasındaki kesintisiz geçişi sağlamak adına denizde iki büyük yapay ada inşa edildi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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