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80 Bin Tonluk Bloklar Kullandılar: Denizin Ortasında Tünele Dönüşen Köprü Yaptılar

80 Bin Tonluk Bloklar Kullandılar: Denizin Ortasında Tünele Dönüşen Köprü Yaptılar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
06.07.2026 - 14:03
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Hong Kong, Zhuhai ve Makao'yu birbirine bağlayan 55 kilometrelik devasa ulaşım hattı, deniz trafiğini ve uçuş rotalarını aksatmamak adına denizin 45 metre altına gizlenen 6,7 kilometrelik bir batırma tünelle tamamlandı.

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İnci Nehri Deltası'nda inşa edilen ve üç büyük şehri birbirine bağlayan Hong Kong-Zhuhai-Makao Köprüsü, sadece su üzerindeki viyadükleriyle değil, mühendislik sınırlarını zorlayan su altı tüneliyle de dünyada dikkat çekiyor.

İnci Nehri Deltası'nda inşa edilen ve üç büyük şehri birbirine bağlayan Hong Kong-Zhuhai-Makao Köprüsü, sadece su üzerindeki viyadükleriyle değil, mühendislik sınırlarını zorlayan su altı tüneliyle de dünyada dikkat çekiyor.

Yoğun deniz ticareti ve bölgedeki havalimanlarının getirdiği yükseklik sınırları nedeniyle, dev projenin bir kısmı denizin derinliklerine indirildi. Uzaktan bakıldığında denizin ortasında aniden kayboluyormuş gibi görünen köprü, aslında suyun altında kesintisiz bir rota olarak devam ediyor.

Bölgedeki yoğun gemi trafiğini engellememek adına inşa edilecek çok yüksek bir köprü, yakınlardaki havalimanları nedeniyle uçakların uçuş alanlarıyla çakışma riski taşıyordu. Mühendisler bu iki kritik sorunu, yolu suyun altına indirerek çözdü.

Deniz seviyesinin yaklaşık 45 metre altında yer alan bu tünel sayesinde, dev petrol tankerleri yüzeydeki kanalı rahatça kullanırken, araç trafiği de alt seviyeden güvenle akıyor. Böylece deniz yolu ile karayolu akışı aynı alan için rekabet etmek zorunda kalmıyor.

Uluslararası Tünelcilik ve Yer Altı Mekanları Birliği'nin (ITA) yayımladığı teknik verilere göre, 6,7 kilometre uzunluğundaki batırma tünel, tam 33 dev bloktan oluşuyor.

Uluslararası Tünelcilik ve Yer Altı Mekanları Birliği'nin (ITA) yayımladığı teknik verilere göre, 6,7 kilometre uzunluğundaki batırma tünel, tam 33 dev bloktan oluşuyor.

  • Her bir modülün uzunluğu yaklaşık 180 metre olarak tasarlandı.

  • Bazı blokların ağırlığı 80 bin tona kadar ulaşıyor.

Denize taşınan ve doğru pozisyona getirilen bu devasa parçaların milimetrik bir hassasiyetle bir öncekiyle hizalanması sağlandı. Montajın ardından birleşim yerleri, araç dolaşımı için sudan korunan kesintisiz bir yol oluşturdu.

Deniz tabanının her noktada aynı dirence sahip olmaması; sert ve yumuşak zeminlerin varlığı inşaat sürecinde özel çözümler gerektirdi. Tünelin ağırlığını dengeli dağıtmak ve yapının hareket etmesini önlemek amacıyla, modüllerin altına yükü dengeleyen sağlam bir temel inşa edildi.

Suyun üzerindeki viyadükler ile su altındaki tünel arasındaki kesintisiz geçişi sağlamak adına denizde iki büyük yapay ada inşa edildi.

Suyun üzerindeki viyadükler ile su altındaki tünel arasındaki kesintisiz geçişi sağlamak adına denizde iki büyük yapay ada inşa edildi.

Adeta birer geçiş kapısı görevi gören bu adalar sayesinde araçlar köprüden ayrılıyor, tünele giriyor ve deniz kanalını geçtikten sonra diğer taraftaki adadan tekrar su yüzeyine çıkarak yükseltilmiş bölüme geri dönüyor.

Bu devasa proje, bir karayolu hattının her zaman tamamen görünür olması gerekmediğini; akıllıca tasarlanmış 33 blok, yapay adalar ve doğru mühendislikle denizin altından da kesintisiz bir ulaşım sağlanabileceğini kanıtlıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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