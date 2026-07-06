80 Bin Tonluk Bloklar Kullandılar: Denizin Ortasında Tünele Dönüşen Köprü Yaptılar

Yoğun deniz ticareti ve bölgedeki havalimanlarının getirdiği yükseklik sınırları nedeniyle, dev projenin bir kısmı denizin derinliklerine indirildi. Uzaktan bakıldığında denizin ortasında aniden kayboluyormuş gibi görünen köprü, aslında suyun altında kesintisiz bir rota olarak devam ediyor.

Bölgedeki yoğun gemi trafiğini engellememek adına inşa edilecek çok yüksek bir köprü, yakınlardaki havalimanları nedeniyle uçakların uçuş alanlarıyla çakışma riski taşıyordu. Mühendisler bu iki kritik sorunu, yolu suyun altına indirerek çözdü.

Deniz seviyesinin yaklaşık 45 metre altında yer alan bu tünel sayesinde, dev petrol tankerleri yüzeydeki kanalı rahatça kullanırken, araç trafiği de alt seviyeden güvenle akıyor. Böylece deniz yolu ile karayolu akışı aynı alan için rekabet etmek zorunda kalmıyor.