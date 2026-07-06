Denizi Doldurup Yapay Ada İnşa Ettiler

Yangtze Nehri’nin taşıdığı çamurlar nedeniyle su derinliğinin alçak gelgitte 7 metreye kadar düşmesi, 12 metre derinliğe ihtiyaç duyan modern dev kargo gemilerinin (Post-Panamax) limana girmesini imkansız kılıyordu. Şanghay yönetimi, 2002 yılında bu krizi çözmek için radikal ve tarihin en iddialı altyapı projelerinden birine imza attı: Kıyıdan 32 kilometre uzakta, okyanusun ortasında sıfırdan bir liman inşa etmek.

Big Engineering kanalının Haziran 2026’da yayınlanan 'Büyük Mühendislik' belgeseli, mühendislerin çamur, tayfunlar, sis ve 6 metrelik dev dalgalarla mücadele ederek dünyanın en büyük derin su limanını nasıl inşa ettiklerini gözler önüne serdi.