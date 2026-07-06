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Yaşam
Denizi Doldurup Yapay Ada İnşa Ettiler

Denizi Doldurup Yapay Ada İnşa Ettiler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
06.07.2026 - 11:46
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Çin, lojistik darboğazını aşmak için okyanusun ortasına devasa bir yapay ada kurdu. 'Big Engineering' belgeseline konu olan Yangshan Derin Su Limanı, 32 kilometrelik bir okyanus köprüsüyle Şanghay’a bağlanırken, kırılan dünya rekorları ve mühendislik başarılarıyla küresel ticaretin çehresini değiştiriyor.

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Çin’in dış ticaretinin yüzyılın başında her yıl %30 oranında büyümesi, ülkenin en büyük ticaret kapısı olan Şanghay Limanı’nı fiziksel bir tıkanma noktasına getirdi.

Çin’in dış ticaretinin yüzyılın başında her yıl %30 oranında büyümesi, ülkenin en büyük ticaret kapısı olan Şanghay Limanı’nı fiziksel bir tıkanma noktasına getirdi.

Yangtze Nehri’nin taşıdığı çamurlar nedeniyle su derinliğinin alçak gelgitte 7 metreye kadar düşmesi, 12 metre derinliğe ihtiyaç duyan modern dev kargo gemilerinin (Post-Panamax) limana girmesini imkansız kılıyordu. Şanghay yönetimi, 2002 yılında bu krizi çözmek için radikal ve tarihin en iddialı altyapı projelerinden birine imza attı: Kıyıdan 32 kilometre uzakta, okyanusun ortasında sıfırdan bir liman inşa etmek.

Big Engineering kanalının Haziran 2026’da yayınlanan 'Büyük Mühendislik' belgeseli, mühendislerin çamur, tayfunlar, sis ve 6 metrelik dev dalgalarla mücadele ederek dünyanın en büyük derin su limanını nasıl inşa ettiklerini gözler önüne serdi.

Seçilen Yangshan bölgesi, başlangıçta sadece birkaç adacık ve bir balıkçı köyünden ibaretti.

Seçilen Yangshan bölgesi, başlangıçta sadece birkaç adacık ve bir balıkçı köyünden ibaretti.

Bölgenin %60’ından fazlası deniz suyuydu. Mühendisler, adaların doğal yapısını koruyarak eksik olan alanı yapay olarak doldurmaya karar verdiler.

  • Maliyet: 18 milyar ABD doları.

  • Zaman Yarışı: 15 metre derinliğindeki okyanus, 4 yıldan kısa bir sürede 10 km²’lik yapay bir limana dönüştürüldü. Bu alan, 20 binden fazla basketbol sahası büyüklüğüne eş değer.

  • 'Deniz Ejderi' Sahneye Çıktı: Deniz dibi ıslahında Hollanda'dan gelen 'Sea Dragon' adlı dev tarama gemisi kullanıldı. Saatte 12.888 m³ (200 binden fazla bira fıçısı) çamur çekebilen bu dev makine, sadece ilk aşamada bir milyondan fazla olimpik yüzme havuzuna eş değer hacimde çamur ve kum püskürterek adanın temelini attı.

Limanın işletmeye açılmasıyla birlikte teknoloji ve hız sınırları zorlandı.

Limanın işletmeye açılmasıyla birlikte teknoloji ve hız sınırları zorlandı.

Limana, sıradan vinçlerin iki katı yük kaldırabilen, 50 metre yüksekliğinde 13 adet devasa gemi-kıyı vinci yerleştirildi. Belgeselde 'Godzilla'ya benzetilen bu vinçler, taşınmaya hazır halde 125 km uzaktaki fabrikadan gemilerle tek parça halinde getirildi.

Bu devasa altyapı, meyvelerini kısa sürede verdi. 2007 baharında 300 metreden uzun dev bir konteyner gemisi limana yanaştı. Ekibin gemideki 3 bin konteyner boşaltmak ve yerine 2 bin konteyner yüklemek için sadece 20 saati vardı. Sıradan limanlarda vinç başına saatte 30 konteyner taşınabilirken, Yangshan operatörleri saatte 50'nin üzerine çıktı. Yerel ekip, tek bir günde 5.812 konteyner taşıyarak kırılması güç bir dünya rekoruna imza attı.

Boşaltılan kargoların ana karaya ulaştırılması için okyanusun üzerine 6 şeritli ve 32 kilometre uzunluğunda Donghai Köprüsü inşa edildi.

Boşaltılan kargoların ana karaya ulaştırılması için okyanusun üzerine 6 şeritli ve 32 kilometre uzunluğunda Donghai Köprüsü inşa edildi.

Altın Kapı Köprüsü’nden 12 kat daha uzun olan bu yapı, o dönem dünyanın en uzun ikinci okyanus köprüsü unvanını aldı.

GPS ve 7 uydu yönlendirmesiyle, 3 ila 5 milimetrelik inanılmaz bir hassasiyetle deniz tabanındaki çamura 6 binden fazla kazık çakıldı. Karada üretilen ve her biri 2 bin tondan fazla olan 600'ü aşkın beton kiriş, özel mavnalarla denize taşındı. Gemilerin güvenle geçebilmesi için 'S' şeklinde tasarlanan köprü, 2006 yılındaki süper tayfun Chanchu doğrudan vurmasına rağmen yerinden bile oynamadı.

Gözetleme kameraları, kamyonlar için kablosuz komutlar ve yapay zeka destekli kontrol sistemleriyle donatılan Yangshan, kısa sürede Singapur ve Hong Kong gibi dev rakiplerini yakaladı.

Gözetleme kameraları, kamyonlar için kablosuz komutlar ve yapay zeka destekli kontrol sistemleriyle donatılan Yangshan, kısa sürede Singapur ve Hong Kong gibi dev rakiplerini yakaladı.

Yılda 25 milyon konteyner kapasitesine ulaşan bu liman, bugün küresel lojistikte bir referans noktası olarak kabul ediliyor.

Yangshan’ın verimliliği, Çin’in en büyük ticaret ortaklarını da doğrudan etkiliyor. Örneğin, Latin Amerika'nın en büyük limanı olan Santos Limanı'nın (Brezilya) yıllık hacminin katbekat fazlasını tek başına sırtlayan Yangshan, küresel ticaret maliyetlerini düşürüyor. Altyapı uzmanları, bu yapay ada öyküsünün uzun vadeli vizyon ve kamu yönetimi açısından tüm dünya için bir 'vaka çalışması' (case study) olduğunu vurguluyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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