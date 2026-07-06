Denizi Doldurup Yapay Ada İnşa Ettiler
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Çin, lojistik darboğazını aşmak için okyanusun ortasına devasa bir yapay ada kurdu. 'Big Engineering' belgeseline konu olan Yangshan Derin Su Limanı, 32 kilometrelik bir okyanus köprüsüyle Şanghay’a bağlanırken, kırılan dünya rekorları ve mühendislik başarılarıyla küresel ticaretin çehresini değiştiriyor.
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Çin’in dış ticaretinin yüzyılın başında her yıl %30 oranında büyümesi, ülkenin en büyük ticaret kapısı olan Şanghay Limanı’nı fiziksel bir tıkanma noktasına getirdi.
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Seçilen Yangshan bölgesi, başlangıçta sadece birkaç adacık ve bir balıkçı köyünden ibaretti.
Limanın işletmeye açılmasıyla birlikte teknoloji ve hız sınırları zorlandı.
Boşaltılan kargoların ana karaya ulaştırılması için okyanusun üzerine 6 şeritli ve 32 kilometre uzunluğunda Donghai Köprüsü inşa edildi.
Gözetleme kameraları, kamyonlar için kablosuz komutlar ve yapay zeka destekli kontrol sistemleriyle donatılan Yangshan, kısa sürede Singapur ve Hong Kong gibi dev rakiplerini yakaladı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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