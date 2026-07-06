Tek Tuğla Koymadan 3+1 Evi Sadece 1 Saatte Sıfırdan Kurdu
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Arjantin’in Santa Fe şehrinde yaşayan ve sosyal medyada @leticomunica olarak tanınan influencer Leti Leites, kiraladığı evden çıkması gerektiğini öğrenince sıradışı bir çözüme imza attı. Halihazırda boş bir arsası bulunan ancak kalıcı bir ev inşa etmek için yeterli zamanı olmayan genç kadın, internet üzerinden Çin’den 72 metrekarelik katlanabilir prefabrik bir ev sipariş etti. Bir konteyner içinde ülkeye ulaşan 3 odalı ev, şantiyede sadece bir saat içinde monte edilerek oturuma hazır hale getirildi.
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Karar aşamasında Leti Leites, bütçe ve zaman kısıtlamalarını göz önünde bulundurarak arsa üzerine ev yapmanın farklı yollarını maliyet analiziyle değerlendirdi:
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Yapısal gövdesinde dayanıklı çelik kullanılan evin iç yüzeyleri, çevre dostu ve estetik bambu lifi panellerle kaplandı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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