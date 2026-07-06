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Tek Tuğla Koymadan 3+1 Evi Sadece 1 Saatte Sıfırdan Kurdu

Tek Tuğla Koymadan 3+1 Evi Sadece 1 Saatte Sıfırdan Kurdu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
06.07.2026 - 11:06
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Arjantin’in Santa Fe şehrinde yaşayan ve sosyal medyada @leticomunica olarak tanınan influencer Leti Leites, kiraladığı evden çıkması gerektiğini öğrenince sıradışı bir çözüme imza attı. Halihazırda boş bir arsası bulunan ancak kalıcı bir ev inşa etmek için yeterli zamanı olmayan genç kadın, internet üzerinden Çin’den 72 metrekarelik katlanabilir prefabrik bir ev sipariş etti. Bir konteyner içinde ülkeye ulaşan 3 odalı ev, şantiyede sadece bir saat içinde monte edilerek oturuma hazır hale getirildi.

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Karar aşamasında Leti Leites, bütçe ve zaman kısıtlamalarını göz önünde bulundurarak arsa üzerine ev yapmanın farklı yollarını maliyet analiziyle değerlendirdi:

Karar aşamasında Leti Leites, bütçe ve zaman kısıtlamalarını göz önünde bulundurarak arsa üzerine ev yapmanın farklı yollarını maliyet analiziyle değerlendirdi:

  • Geleneksel İnşaat: Metrekare başına yaklaşık 1.400 ABD doları (Yüksek maliyet ve uzun süre nedeniyle ilk elenen seçenek oldu).

  • Ulusal Modüler Model: Ülkede üretilen hazır evler için metrekare başına 1.000 ila 1.200 ABD doları arası.

  • Çin'den İthal Edilen Model: Metrekare başına sadece 700 ABD doları.

İmalat, uluslararası nakliye, ithalat vergileri ve kurulum dahil olmak üzere Leti'nin yaptığı toplam yatırım yaklaşık 50.000 ABD doları oldu.

Üretici firmayla yapılan ilk temastan, evin arsaya ulaşmasına kadar geçen lojistik ve bürokratik süreç toplamda dört ay sürdü. Leti, gümrük ve belge işlemlerini sorunsuz yürütebilmek için uzman bir ithalatçıyla çalıştı. Siparişten kuruluma kadar uzanan süreç şu adımlarla gerçekleşti:

  • Model seçimi ve kat planının tanımlanması

  • Çin'deki fabrikada üretim

  • İthalatçı firmanın sürece dahil edilmesi ve gümrük işlemleri

  • Konteyner ile deniz ve kara taşımacılığı

  • Şantiyeye ulaşım ve montaj

Konteyner arsaya ulaştığında, iş makinelerinin erişimi kısıtlı olduğu için Leti’nin akrabaları ve arkadaşları yardıma koştu. Evin büyük bir bölümü fabrikada hazırlandığı için, insan gücüyle modüllerin açılıp yerleştirilmesi yaklaşık bir saat içinde tamamlandı.

Yapısal gövdesinde dayanıklı çelik kullanılan evin iç yüzeyleri, çevre dostu ve estetik bambu lifi panellerle kaplandı.

Yapısal gövdesinde dayanıklı çelik kullanılan evin iç yüzeyleri, çevre dostu ve estetik bambu lifi panellerle kaplandı.

Bu yenilikçi malzeme kombinasyonu, yerinde duvar inşa etme veya boya/sıva gibi son rötuş işlemlerine olan ihtiyacı neredeyse tamamen ortadan kaldırdı.

Üretim öncesi tasarım aşamasında Leti'nin isteğine göre özelleştirilen 72 m²'lik planda şunlar yer alıyor:

  • 3 yatak odası ve 1 banyo,

  • Entegre (açık) mutfak ve temel mutfak mobilyaları,

  • Önceden döşenmiş sıhhi tesisat sistemi,

  • Bağlantıya hazır elektrik altyapısı.

Evin şu an için su, elektrik ve kanalizasyon gibi yerel altyapı hizmetlerine bağlanması ve ufak son rötuşlarının yapılması gerekiyor.

Bu inovatif prefabrik evin en dikkat çekici özelliklerinden biri de yeniden sökülüp monte edilebilir (katlanabilir) olması. Leti Leites, gelecekte arsasına kalıcı bir konut projesi yapmaya karar verdiğinde, bu geçici evi kolayca katlayıp, tırla başka bir adrese taşıyabilecek. 50.000 dolarlık yatırımla hem fahiş kira fiyatlarından kurtulan hem de geleceğe yönelik taşınabilir bir mülk edinen influencerın bu hamlesi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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