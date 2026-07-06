Tek Tuğla Koymadan 3+1 Evi Sadece 1 Saatte Sıfırdan Kurdu

Geleneksel İnşaat: Metrekare başına yaklaşık 1.400 ABD doları (Yüksek maliyet ve uzun süre nedeniyle ilk elenen seçenek oldu).

Ulusal Modüler Model: Ülkede üretilen hazır evler için metrekare başına 1.000 ila 1.200 ABD doları arası.

Çin'den İthal Edilen Model: Metrekare başına sadece 700 ABD doları.

İmalat, uluslararası nakliye, ithalat vergileri ve kurulum dahil olmak üzere Leti'nin yaptığı toplam yatırım yaklaşık 50.000 ABD doları oldu.

Üretici firmayla yapılan ilk temastan, evin arsaya ulaşmasına kadar geçen lojistik ve bürokratik süreç toplamda dört ay sürdü. Leti, gümrük ve belge işlemlerini sorunsuz yürütebilmek için uzman bir ithalatçıyla çalıştı. Siparişten kuruluma kadar uzanan süreç şu adımlarla gerçekleşti:

Model seçimi ve kat planının tanımlanması

Çin'deki fabrikada üretim

İthalatçı firmanın sürece dahil edilmesi ve gümrük işlemleri

Konteyner ile deniz ve kara taşımacılığı

Şantiyeye ulaşım ve montaj

Konteyner arsaya ulaştığında, iş makinelerinin erişimi kısıtlı olduğu için Leti’nin akrabaları ve arkadaşları yardıma koştu. Evin büyük bir bölümü fabrikada hazırlandığı için, insan gücüyle modüllerin açılıp yerleştirilmesi yaklaşık bir saat içinde tamamlandı.