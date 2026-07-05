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Duygusal Zekânızın Yüksek Olduğunu Gösteren 13 İşaret

Duygusal Zekânızın Yüksek Olduğunu Gösteren 13 İşaret

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
05.07.2026 - 15:32
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Psikolog Daniel Goleman’ın 1995 yılında temellerini attığı 'Duygusal Zeka' (EQ) kavramı, modern dünyada başarının, liderliğin ve sağlıklı ilişkilerin en önemli unsurlarından biri kabul ediliyor. Peki, duygusal zeka günlük hayatımıza nasıl yansıyor?

'EQ, Applied' kitabının yazarı tarafından yapılan ve gerçek dünya eylemlerine dayanan son araştırmalar, yüksek EQ'lu bireylerin ayırt edici 13 davranış biçimini ortaya koydu. İşte iş ve sosyal yaşamda fark yaratan o özellikler:

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İş ve Sosyal Yaşamda Yüksek EQ'nun 13 Somut Göstergesi

İş ve Sosyal Yaşamda Yüksek EQ'nun 13 Somut Göstergesi

  • 1. Duygular Üzerine Düşünmek: Yüksek duygusal zekaya sahip bireyler, öz farkındalık sahibidir. Kendi güçlü ve zayıf yönlerini bilir, ruh hallerinin kararlarını nasıl etkilediğini sürekli analiz ederler.

  • 2. Hareket Etmeden Önce Duraklamak: Konuşmadan veya bir taahhütte bulunmadan önce kısa bir an durup düşünürler. Bu duraklama, geçici duygularla kalıcı ve pişmanlık getirecek kararlar alınmasını engeller.

  • 3. Düşünceleri Kontrol Altında Tutmak: Yaşanılan ani duyguları engellemek her zaman mümkün olmasa da, yüksek EQ'lu insanlar bu duygulara verdikleri tepkileri ve düşüncelerini yöneterek duygularının kölesi olmaktan kurtulurlar.

  • 4. Eleştirilerden Fayda Sağlamak: Olumsuz geri bildirimleri kişisel bir saldırı olarak görmezler. En sert eleştirileri bile kendilerini geliştirebilecekleri birer öğrenme fırsatına dönüştürürler.

5. Özgün ve Net Olmak: Değerlerine ve prensiplerine sadık kalırlar. Ne demek istediklerini dürüstçe, arkasında durarak ifade ederler; herkes tarafından beğenilmeyi hedeflemezler.

5. Özgün ve Net Olmak: Değerlerine ve prensiplerine sadık kalırlar. Ne demek istediklerini dürüstçe, arkasında durarak ifade ederler; herkes tarafından beğenilmeyi hedeflemezler.

  • 6. Empati Kurabilmek: Olaylara başkalarının gözünden bakmaya çalışırlar. Karşı tarafa mutlaka hak vermeleri gerekmediğini bilirler; amaçları sadece anlamak ve daha derin bağlar kurmaktır.

  • 7. Başkalarını Takdir Etmek: İnsanlardaki olumlu yönlere odaklanır ve onları övmekten çekinmezler. Bu sayede çevrelerinde güçlü bir güven ortamı inşa ederler.

  • 8. Yapıcı Geri Bildirim Vermek: Eleştirinin kırıcı olabileceğinin farkındadırlar. Bu yüzden olumsuz geri bildirimleri, karşı tarafı incitmeden, onlara fayda sağlayacak yapıcı tavsiyeler olarak sunarlar.

  • 9. Samimiyetle Özür Dilemek: İlişkilerini kendi egolarından üstün tutarlar. Özür dilemenin her zaman haksız olmak anlamına gelmediğini, ilişkiye verilen değerin bir göstergesi olduğunu bilirler.

10. Affetmek ve Unutmak: Kin beslemenin sadece kendilerine zarar vereceğinin farkındadırlar. Geçmişi geride bırakarak başkalarının, kendi duygularını rehin almasına izin vermezler.

10. Affetmek ve Unutmak: Kin beslemenin sadece kendilerine zarar vereceğinin farkındadırlar. Geçmişi geride bırakarak başkalarının, kendi duygularını rehin almasına izin vermezler.

  • 11. Sözünün Arkasında Durmak: Büyük ya da küçük fark etmeksizin verdikleri sözleri tutmayı bir alışkanlık haline getirirler. Bu sayede çevrelerinde yüksek bir güvenilirlik imajı çizerler.

  • 12. Çıkarsızca Yardım Etmek: İnsanların hayatına olumlu dokunuşlar yapmanın, akademik veya kariyer başarılarından daha kalıcı izler bıraktığının bilincindedirler. Zor zamanlarda yardıma hazır olmaları, onları doğal birer lider yapar.

  • 13. Duygusal Sabotaja Karşı Tetikte Olmak: Duygusal zekanın manipülasyon gibi karanlık bir yönü olabileceğini de bilirler. Kendi EQ'larını geliştirerek kendilerini art niyetli kişilerin duygusal saldırılarından korurlar.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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