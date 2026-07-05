Duygusal Zekânızın Yüksek Olduğunu Gösteren 13 İşaret
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Psikolog Daniel Goleman’ın 1995 yılında temellerini attığı 'Duygusal Zeka' (EQ) kavramı, modern dünyada başarının, liderliğin ve sağlıklı ilişkilerin en önemli unsurlarından biri kabul ediliyor. Peki, duygusal zeka günlük hayatımıza nasıl yansıyor?
'EQ, Applied' kitabının yazarı tarafından yapılan ve gerçek dünya eylemlerine dayanan son araştırmalar, yüksek EQ'lu bireylerin ayırt edici 13 davranış biçimini ortaya koydu. İşte iş ve sosyal yaşamda fark yaratan o özellikler:
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İş ve Sosyal Yaşamda Yüksek EQ'nun 13 Somut Göstergesi
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5. Özgün ve Net Olmak: Değerlerine ve prensiplerine sadık kalırlar. Ne demek istediklerini dürüstçe, arkasında durarak ifade ederler; herkes tarafından beğenilmeyi hedeflemezler.
10. Affetmek ve Unutmak: Kin beslemenin sadece kendilerine zarar vereceğinin farkındadırlar. Geçmişi geride bırakarak başkalarının, kendi duygularını rehin almasına izin vermezler.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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