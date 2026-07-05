Çölün Ortasına Dev Askeri Karargah İnşa Edildi: Pentagon'la Yarışıyor
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Mısır, savunma altyapısını modernize etme ve askeri komutayı merkezileştirme stratejisinde tarihi bir dönüm noktasına imza attı. Kahire’nin doğusundaki Yeni İdari Başkent’te inşa edilen ve 'Sekizgen' (The Octagon) adı verilen yeni devlet stratejik komuta karargahı, Cumhurbaşkanı Abdülfettah El-Sisi tarafından resmen hizmete açıldı. ABD Savunma Bakanlığı karargahı Pentagon’a meydan okuyan devasa kompleks, dünyanın en büyük askeri merkezlerinden biri olma özelliğini taşıyor.
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Resmi adı Devlet Stratejik Komutanlığı Karargahı olan bu devasa tesis, tam 22.000 dönümlük bir alanı kaplıyor.
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Karargâh, iki merkezi komuta yapısını çevreleyen, birbirine bağlı sekiz adet sekizgen binadan oluşuyor.
Sekizgen Kompleksi, sadece mimari yapısıyla değil, üstlendiği stratejik rolle de doğrudan ABD'nin ünlü Pentagon karargahı ile karşılaştırılıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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