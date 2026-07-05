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Çölün Ortasına Dev Askeri Karargah İnşa Edildi: Pentagon'la Yarışıyor

Çölün Ortasına Dev Askeri Karargah İnşa Edildi: Pentagon'la Yarışıyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
05.07.2026 - 15:10
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Mısır, savunma altyapısını modernize etme ve askeri komutayı merkezileştirme stratejisinde tarihi bir dönüm noktasına imza attı. Kahire’nin doğusundaki Yeni İdari Başkent’te inşa edilen ve 'Sekizgen' (The Octagon) adı verilen yeni devlet stratejik komuta karargahı, Cumhurbaşkanı Abdülfettah El-Sisi tarafından resmen hizmete açıldı. ABD Savunma Bakanlığı karargahı Pentagon’a meydan okuyan devasa kompleks, dünyanın en büyük askeri merkezlerinden biri olma özelliğini taşıyor.

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Resmi adı Devlet Stratejik Komutanlığı Karargahı olan bu devasa tesis, tam 22.000 dönümlük bir alanı kaplıyor.

Resmi adı Devlet Stratejik Komutanlığı Karargahı olan bu devasa tesis, tam 22.000 dönümlük bir alanı kaplıyor.

Mısır Devlet Enformasyon Servisi’ne (SIS) göre, 13 entegre stratejik ve lojistik bölgeden oluşan kompleks, Orta Doğu’nun en büyük savunma ve idari merkezi konumunda.

Yetkililer, Sekizgen’i geleneksel bir askeri karargâhtan ziyade; komuta işlevlerini, lojistiği, eğitim tesislerini ve ulusal acil durum yönetimini tek bir güvenli çatı altında toplayan 'minyatür bir idari ve savunma şehri' olarak tanımlıyor.

Karargâh, iki merkezi komuta yapısını çevreleyen, birbirine bağlı sekiz adet sekizgen binadan oluşuyor.

Karargâh, iki merkezi komuta yapısını çevreleyen, birbirine bağlı sekiz adet sekizgen binadan oluşuyor.

Birlik ve entegre komutayı sembolize eden bu tasarım, geleneksel Mısır mimarisinin estetik unsurlarını modern askeri altyapı ve dijital teknolojilerle harmanlıyor.

Kompleksin teknik altyapısı ise tamamen geleceğin savaş konseptine göre tasarlandı:

  • C4I/AI Entegrasyonu: Gerçek zamanlı bilgi paylaşımını ve ışık hızında karar almayı sağlayan gelişmiş komuta, kontrol, iletişim ve yapay zeka sistemleri.

  • Müşterek Operasyon Kabiliyeti: Silahlı kuvvetlerin tüm kolları arasında kusursuz koordinasyon.

  • Kriz Yönetimi: Ulusal acil durumlar, afetler ve güvenlik krizlerinde askeri ve sivil kurumlar arasında anlık veri paylaşımı.

Sekizgen Kompleksi, sadece mimari yapısıyla değil, üstlendiği stratejik rolle de doğrudan ABD'nin ünlü Pentagon karargahı ile karşılaştırılıyor.

Sekizgen Kompleksi, sadece mimari yapısıyla değil, üstlendiği stratejik rolle de doğrudan ABD'nin ünlü Pentagon karargahı ile karşılaştırılıyor.

Tıpkı Pentagon gibi, Mısır’ın tüm askeri liderliğini, operasyonel planlamasını, istihbarat ağını ve güvenli iletişimini tek bir merkezde topluyor.

Mısır hükümeti, önemli egemen kurumlarını Yeni İdari Başkent’e taşıma planının en kritik halkası olan bu açılışla birlikte; askeri hazırlık seviyesini maksimuma çıkarmayı ve gelişen bölgesel/küresel güvenlik tehditlerine karşı teknoloji odaklı bir savunma kalkanı oluşturmayı hedefliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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