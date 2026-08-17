Türkiye'nin Sınır Komşusunda Maaşlar Uçuşa Geçti
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Komşuda maaşlar uçuşa geçti. Bulgaristan Ulusal İstatistik Enstitüsü (NSI), verileri ekonomik dengelerin hızla değiştiğini ve çalışan ücretlerinin ciddi bir yükseliş ivmesi yakaladığını gözler önüne serdi. Bulgaristan’da ortalama aylık brüt maaş 2026'nın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,6 oranında artarak 1.444 euro seviyesine ulaştı.
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Türkiye'nin komşusunda maaşlar uçuşa geçti.
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Madencilik sektöründe maaş artışı yüzde 24 oldu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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