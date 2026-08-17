Türkiye'nin Sınır Komşusunda Maaşlar Uçuşa Geçti

Yıllık bazda en agresif maaş artışı yüzde 24'lük oranla madencilik sektöründe yaşanırken, bu alanı yüzde 19,5'lik yükselişle tarım, ormancılık ve balıkçılık takip etti. En yüksek gelire sahip olanlar yine teknoloji dünyasından çıktı. 2026'nın ikinci çeyreğinde ortalama maaşın en yüksek olduğu alan, aylık 3 bin 79 euro ile bilgi, iletişim ve yaratıcı endüstriler sektörü oldu. Bu rakamı 2 bin 140 euro ortalama ile finans ve sigortacılık izledi. Elektrik, ısı ve gaz üretimi ile dağıtımı sektöründe çalışanlar ortalama 2 bin 36 euro ile listenin üçüncü sırasına yerleşti.

Ülkedeki en düşük ortalama maaş 918 euro ile otel ve restoran çalışanlarına ait. Restoran çalışanlarını bin 31 euro ile tarım ve ormancılık işçileri, bin 53 Euro ile diğer hizmet kollarında çalışanlar izledi.