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Türkiye'nin Sınır Komşusunda Maaşlar Uçuşa Geçti

Türkiye'nin Sınır Komşusunda Maaşlar Uçuşa Geçti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
17.08.2026 - 15:30
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Komşuda maaşlar uçuşa geçti. Bulgaristan Ulusal İstatistik Enstitüsü (NSI), verileri  ekonomik dengelerin hızla değiştiğini ve çalışan ücretlerinin ciddi bir yükseliş ivmesi yakaladığını gözler önüne serdi. Bulgaristan’da ortalama aylık brüt maaş 2026'nın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,6 oranında artarak 1.444 euro seviyesine ulaştı.

Kaynak: NTV-Burak Taşçı

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Türkiye'nin komşusunda maaşlar uçuşa geçti.

Türkiye'nin komşusunda maaşlar uçuşa geçti.

Bulgaristan'da ekonomik büyüme çalışana yaradı. Ortalama maaşlar 1.444 euroya yükseldi. Bulgaristan Ulusal İstatistik Enstitüsü , ücretlerin nasıl yükseldiğini gözler önüne serdi. Geçtiğimiz yılın aynı dönemi (2025 ikinci çeyrek) baz alındığında ise maaşlardaki yıllık büyüme oranının yüzde 9,8 gibi dikkat çekici bir seviyeye ulaştığı görüldü. Nisan ayında 1.476 euro ile zirve yapan brüt maaşlar, Mayıs ayında 1.434 euro, Haziran ayında ise 1.421 euro olarak kayıtlara geçti.

Madencilik sektöründe maaş artışı yüzde 24 oldu.

Madencilik sektöründe maaş artışı yüzde 24 oldu.

Yıllık bazda en agresif maaş artışı yüzde 24'lük  oranla madencilik sektöründe yaşanırken, bu alanı yüzde 19,5'lik yükselişle tarım, ormancılık ve balıkçılık takip etti. En yüksek gelire sahip olanlar yine teknoloji dünyasından çıktı. 2026'nın ikinci çeyreğinde ortalama maaşın en yüksek olduğu alan, aylık 3 bin 79 euro ile bilgi, iletişim ve yaratıcı endüstriler sektörü oldu. Bu rakamı 2 bin 140 euro ortalama ile finans ve sigortacılık izledi. Elektrik, ısı ve gaz üretimi ile dağıtımı sektöründe çalışanlar ortalama 2 bin 36 euro ile listenin üçüncü sırasına yerleşti.

Ülkedeki en düşük ortalama maaş 918 euro ile otel ve restoran çalışanlarına ait. Restoran çalışanlarını bin 31 euro ile tarım ve ormancılık işçileri, bin 53 Euro ile diğer hizmet kollarında çalışanlar izledi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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