Emekli ve Memura Yeni Rakamlar Belli Oldu: Kuruşu Kuruşuna Zam Senaryoları
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü güncelleyerek yüzde 28 seviyesine çıkardı. Yapılan son güncellemeyle birlikte gözler doğrudan milyonlarca memur ve emeklinin ocak ayında alacağı maaş zamlarına çevrildi. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, Ocak 2027 zammını kuruşu kuruşuna hesapladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Emekli ve memura yeni rakamlar belli oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Masada 3 farklı zam senaryosu: Kuruşu kuruşuna hesaplandı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın