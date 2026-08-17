article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Emekli ve Memura Yeni Rakamlar Belli Oldu: Kuruşu Kuruşuna Zam Senaryoları

Emekli ve Memura Yeni Rakamlar Belli Oldu: Kuruşu Kuruşuna Zam Senaryoları

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
17.08.2026 - 13:21
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü güncelleyerek yüzde 28 seviyesine çıkardı. Yapılan son güncellemeyle birlikte gözler doğrudan milyonlarca memur ve emeklinin ocak ayında alacağı maaş zamlarına çevrildi. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, Ocak 2027 zammını kuruşu kuruşuna hesapladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Emekli ve memura yeni rakamlar belli oldu.

Emekli ve memura yeni rakamlar belli oldu.

2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 26'dan yüzde 28'e yükseltildi. 6 aylık enflasyon farkına göre zam alan emeklilerin maaş zammı son tahminle değişti. Milyonlarca emekli ve memur 'Maaşım ne kadar olacak?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Temmuz 2026'da maaş alan vatandaşlar Ocak 2027'deki maaşlarının nasıl zamlanacağını merak ediyor.

Kamu işçilerinin 2027 ve 2028 yıllarını kapsayacak toplu iş sözleşmesi görüşmeleri gelecek yıl gerçekleştirilecek. Bu süreç tamamlanana kadar kamu işçilerine ocak ayında yalnızca yılın ikinci yarısında ortaya çıkan enflasyon farkı yansıtılacak. Esas maaş artışları ise yeni toplu iş sözleşmesinin imzalanmasıyla kesinlik kazanacak.

Masada 3 farklı zam senaryosu: Kuruşu kuruşuna hesaplandı.

Masada 3 farklı zam senaryosu: Kuruşu kuruşuna hesaplandı.

Ocak 2027’de uygulanacak zam oranları için masada farklı kurumların ve anketlerin ortaya koyduğu üç ayrı senaryo bulunuyor.  Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,43 olurken, AA Finans’ın anketine katılan ekonomistlerin tahmini ise yüzde 29,55 seviyesinde gerçekleşti.

İşte emekli ve memur maaşı için 3 farklı senaryo:

  • Merkez Bankası'nın yüzde 28 tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına yüzde 8,70 oranında artış yansıyacak. Memur ve emekli memur maaşlarındaki artış oranı yüzde 6,66 seviyesinde kalırken, kamu işçilerinin ücret artışı yüzde 2,70 olarak hesaplanacak.

  • Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu enflasyonunun yüzde 29,43 çıkması halinde SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 9,91 zam alacak. Memur ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 7,86'ya, kamu işçilerinin oranı ise yüzde 3,91'e ulaşacak.

  • Ekonomistlerin Anketi (AA Finans) verilerine göre enflasyonun yüzde 29,55 gerçekleşmesi senaryosunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10,01'e olacak. Memur ve memur emeklileri yüzde 7,95 artış kazanırken, kamu işçilerinin ücret zammı yüzde 4,01 seviyesine gerileyecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın