Emekli ve Memura Yeni Rakamlar Belli Oldu: Kuruşu Kuruşuna Zam Senaryoları

2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 26'dan yüzde 28'e yükseltildi. 6 aylık enflasyon farkına göre zam alan emeklilerin maaş zammı son tahminle değişti. Milyonlarca emekli ve memur 'Maaşım ne kadar olacak?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Temmuz 2026'da maaş alan vatandaşlar Ocak 2027'deki maaşlarının nasıl zamlanacağını merak ediyor.

Kamu işçilerinin 2027 ve 2028 yıllarını kapsayacak toplu iş sözleşmesi görüşmeleri gelecek yıl gerçekleştirilecek. Bu süreç tamamlanana kadar kamu işçilerine ocak ayında yalnızca yılın ikinci yarısında ortaya çıkan enflasyon farkı yansıtılacak. Esas maaş artışları ise yeni toplu iş sözleşmesinin imzalanmasıyla kesinlik kazanacak.