Yarım Asırlık Akaryakıt Devi iflasın Eşiğinde: Yasal Süreç Başladı, 3 Ay Süre Verildi

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan resmi bildirimde, mevcut borçların düzenli bir ödeme takvimine bağlanması amacıyla konkordato talebinde bulunulduğu duyuruldu. Bu talep üzerine durumu değerlendiren İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 14 Ağustos 2026 tarihinde aldığı kararla firmaya üç aylık geçici mühlet tanıdı ve süreci denetlemesi için geçici bir konkordato komiser heyeti atadı.

Mahkemenin aldığı bu kritik karar, şirketin ticari hayatına nefes aldıracak yasal korumaları da beraberinde getirdi. Karar gereğince, Fikret Petrol aleyhine yapılabilecek her türlü icra takibi durdurulurken, önceden başlatılmış olan hukuki işlemlerin ilerlemesi de geçici olarak askıya alındı. Bununla birlikte, şirket tarafından alacaklılara verilmiş olan teminat mektuplarının ticari güvence olarak kabul edilmeye devam edilmesine ve bu belgelerin sürelerinin mahkemenin tedbir kararı boyunca uzatılmasına hükmedildi. İlerleyen süreçte komiser heyetinin ve alacaklıların görüşleri doğrultusunda nihai bir değerlendirme yapılacak.

Temelleri 1972 yılına dayanan ve sektörde yarım asrı geride bırakan şirket, attığı bu adımın hem kendi malvarlığını hem de alacaklıların haklarını ortaklaşa koruma amacı taşıdığının altını çiziyor. Geçmişte Opet ile yaptığı distribütörlük anlaşmasıyla da sektörde iz bırakan Fikret Petrol, ticari faaliyetlerini hiçbir kesintiye uğratmadan sürdürmeyi hedefliyor. Firma yönetimi, yasal sürecin son derece şeffaf bir şekilde yürütüleceğini ve konkordato aşamasında yaşanacak tüm yeni gelişmelerin ilgili mevzuatlar çerçevesinde yatırımcılar ve kamuoyu ile anında paylaşılacağını belirtiyor.