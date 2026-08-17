Yarım Asırlık Akaryakıt Devi iflasın Eşiğinde: Yasal Süreç Başladı, 3 Ay Süre Verildi
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Akaryakıt sektörünün en köklü firmaları arasında yer alan ve Opet’in ilk Yakıt Kart distribütörü olarak bilinen Fikret Petrol, mali yükümlülüklerini sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak için konkordato ilan etti. İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin başvurusu üzerine üç aylık geçici mühlet kararı vererek yasal süreci başlattı.
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Türkiye enerji piyasasında petrol ürünleri tedariki ve dağıtımı konusunda önemli bir yere sahip olan Fikret Petrol, finansal dalgalanmalara karşı koruma kalkanı oluşturmak adına yasal yollara başvurdu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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