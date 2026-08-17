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Yarım Asırlık Akaryakıt Devi iflasın Eşiğinde: Yasal Süreç Başladı, 3 Ay Süre Verildi

Yarım Asırlık Akaryakıt Devi iflasın Eşiğinde: Yasal Süreç Başladı, 3 Ay Süre Verildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.08.2026 - 09:52
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Akaryakıt sektörünün en köklü firmaları arasında yer alan ve Opet’in ilk Yakıt Kart distribütörü olarak bilinen Fikret Petrol, mali yükümlülüklerini sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak için konkordato ilan etti. İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin başvurusu üzerine üç aylık geçici mühlet kararı vererek yasal süreci başlattı.

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Türkiye enerji piyasasında petrol ürünleri tedariki ve dağıtımı konusunda önemli bir yere sahip olan Fikret Petrol, finansal dalgalanmalara karşı koruma kalkanı oluşturmak adına yasal yollara başvurdu.

Türkiye enerji piyasasında petrol ürünleri tedariki ve dağıtımı konusunda önemli bir yere sahip olan Fikret Petrol, finansal dalgalanmalara karşı koruma kalkanı oluşturmak adına yasal yollara başvurdu.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan resmi bildirimde, mevcut borçların düzenli bir ödeme takvimine bağlanması amacıyla konkordato talebinde bulunulduğu duyuruldu. Bu talep üzerine durumu değerlendiren İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 14 Ağustos 2026 tarihinde aldığı kararla firmaya üç aylık geçici mühlet tanıdı ve süreci denetlemesi için geçici bir konkordato komiser heyeti atadı.

Mahkemenin aldığı bu kritik karar, şirketin ticari hayatına nefes aldıracak yasal korumaları da beraberinde getirdi. Karar gereğince, Fikret Petrol aleyhine yapılabilecek her türlü icra takibi durdurulurken, önceden başlatılmış olan hukuki işlemlerin ilerlemesi de geçici olarak askıya alındı. Bununla birlikte, şirket tarafından alacaklılara verilmiş olan teminat mektuplarının ticari güvence olarak kabul edilmeye devam edilmesine ve bu belgelerin sürelerinin mahkemenin tedbir kararı boyunca uzatılmasına hükmedildi. İlerleyen süreçte komiser heyetinin ve alacaklıların görüşleri doğrultusunda nihai bir değerlendirme yapılacak.

Temelleri 1972 yılına dayanan ve sektörde yarım asrı geride bırakan şirket, attığı bu adımın hem kendi malvarlığını hem de alacaklıların haklarını ortaklaşa koruma amacı taşıdığının altını çiziyor. Geçmişte Opet ile yaptığı distribütörlük anlaşmasıyla da sektörde iz bırakan Fikret Petrol, ticari faaliyetlerini hiçbir kesintiye uğratmadan sürdürmeyi hedefliyor. Firma yönetimi, yasal sürecin son derece şeffaf bir şekilde yürütüleceğini ve konkordato aşamasında yaşanacak tüm yeni gelişmelerin ilgili mevzuatlar çerçevesinde yatırımcılar ve kamuoyu ile anında paylaşılacağını belirtiyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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