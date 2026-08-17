Dünyanın En Büyük Ülkeleri Listesi Yenilendi: İşte Türkiye’nin Sıralamadaki Yeri
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Küresel coğrafi sınırların ve toplam yüz ölçümlerinin baz alındığı dünyanın en büyük 50 ülkesi listesi güncellendi. Rusya'nın zirvede yer aldığı küresel ölçekli sıralamada Türkiye, sahip olduğu toplam yüz ölçümüyle 36. basamakta yer aldı.
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Uluslararası coğrafi ölçümler doğrultusunda belirlenen dünyanın en geniş alana sahip ülkeleri listesi yeniden düzenlendi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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