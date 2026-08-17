Dünyanın En Büyük Ülkeleri Listesi Yenilendi: İşte Türkiye’nin Sıralamadaki Yeri

Kara ve su sınırları hesaba katılarak hazırlanan 50 ülkelik raporda Türkiye, 783 bin 562 kilometrekarelik toplam yüzölçümü ile dünya genelinde 36'ncı sırada konumlandı.

Listenin en üst basamağında 17 milyon 98 bin 242 kilometrekarelik devasa büyüklüğüyle Rusya bulunuyor. Zirveyi takip eden ülkeler arasında 9 milyon 984 bin 670 kilometrekare ile Kanada ikinci, 9 milyon 596 bin 960 kilometrekare ile Çin üçüncü sırada yer alıyor. İlk beşlik dilimi ise 9 milyon 525 bin 67 kilometrekarelik alanıyla Amerika Birleşik Devletleri ve 8 milyon 515 bin 767 kilometrekare ile Brezilya tamamlıyor.

İlk 10 ülke arasında ayrıca sırasıyla Avustralya (7.692.024 km²), Hindistan (3.287.590 km²), Arjantin (2.780.400 km²), Kazakistan (2.724.900 km²) ve Afrika kıtasının en geniş ülkesi olan Cezayir (2.381.741 km²) yer buluyor.

Asya ile Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan jeopolitik konumuyla dikkat çeken Türkiye, 783 bin 562 kilometrekarelik yüzölçümüyle dünya çapındaki 50 ülkelik geniş coğrafya sıralamasında orta sıralardaki yerini koruyor. Açıklanan güncel veriler, dünya üzerindeki devletlerin resmi sınır büyüklüklerini ve toplam yüz ölçümlerini net bir şekilde ortaya koyuyor.