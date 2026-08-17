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Dünyanın En Büyük Ülkeleri Listesi Yenilendi: İşte Türkiye’nin Sıralamadaki Yeri

Dünyanın En Büyük Ülkeleri Listesi Yenilendi: İşte Türkiye’nin Sıralamadaki Yeri

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.08.2026 - 09:15
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Küresel coğrafi sınırların ve toplam yüz ölçümlerinin baz alındığı dünyanın en büyük 50 ülkesi listesi güncellendi. Rusya'nın zirvede yer aldığı küresel ölçekli sıralamada Türkiye, sahip olduğu toplam yüz ölçümüyle 36. basamakta yer aldı.

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Uluslararası coğrafi ölçümler doğrultusunda belirlenen dünyanın en geniş alana sahip ülkeleri listesi yeniden düzenlendi.

Uluslararası coğrafi ölçümler doğrultusunda belirlenen dünyanın en geniş alana sahip ülkeleri listesi yeniden düzenlendi.

Kara ve su sınırları hesaba katılarak hazırlanan 50 ülkelik raporda Türkiye, 783 bin 562 kilometrekarelik toplam yüzölçümü ile dünya genelinde 36'ncı sırada konumlandı.

Listenin en üst basamağında 17 milyon 98 bin 242 kilometrekarelik devasa büyüklüğüyle Rusya bulunuyor. Zirveyi takip eden ülkeler arasında 9 milyon 984 bin 670 kilometrekare ile Kanada ikinci, 9 milyon 596 bin 960 kilometrekare ile Çin üçüncü sırada yer alıyor. İlk beşlik dilimi ise 9 milyon 525 bin 67 kilometrekarelik alanıyla Amerika Birleşik Devletleri ve 8 milyon 515 bin 767 kilometrekare ile Brezilya tamamlıyor.

İlk 10 ülke arasında ayrıca sırasıyla Avustralya (7.692.024 km²), Hindistan (3.287.590 km²), Arjantin (2.780.400 km²), Kazakistan (2.724.900 km²) ve Afrika kıtasının en geniş ülkesi olan Cezayir (2.381.741 km²) yer buluyor.

Asya ile Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan jeopolitik konumuyla dikkat çeken Türkiye, 783 bin 562 kilometrekarelik yüzölçümüyle dünya çapındaki 50 ülkelik geniş coğrafya sıralamasında orta sıralardaki yerini koruyor. Açıklanan güncel veriler, dünya üzerindeki devletlerin resmi sınır büyüklüklerini ve toplam yüz ölçümlerini net bir şekilde ortaya koyuyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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