Hollywood'u Yasa Boğan Ölüm: 'Heroes' Yıldızı Hayden Panettiere 36 Yaşında Hayatını Kaybetti

Yerel basına yansıyan bilgilere göre, emniyet güçleri bu ani ölümün ardındaki sır perdesini aralamak için kapsamlı bir soruşturma yürütüyor. Olaya dair dikkat çeken detaylardan biri de Panettiere'nin son zamanlarda ciddi sırt ağrıları çektiğinin bilinmesi. Bunun yanı sıra, oyuncunun fırtınalı bir ilişki yaşadığı erkek arkadaşı Brian Hickerson'ın, ölüm haberinden sadece bir gün önce onu ziyaret etmek amacıyla Los Angeles'tan yanına geldiği bilgisi de polis kaynaklarınca paylaşıldı.

Kısa ama başarılarla dolu kariyerine sayısız adaylık sığdıran Hollywood yıldızı, en büyük çıkışını 'Heroes' dizisindeki amigo kız Claire Bennet ve 'Nashville' dizisinde hayat verdiği Juliette Barnes karakterleriyle yapmıştı. Televizyon dünyasının yanı sıra sinema ve oyun sektöründe de adından söz ettiren yetenekli isim, popüler korku serisi 'Scream'de Kirby Reed rolünü üstlenmiş ve 'Until Dawn' adlı video oyununda unutulmaz bir seslendirmeye imza atmıştı. Ani gidişiyle sanat dünyasını yasa boğan başarılı oyuncunun, geride 11 yaşında bir çocuk bıraktığı öğrenildi.