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Hollywood'u Yasa Boğan Ölüm: 'Heroes' Yıldızı Hayden Panettiere 36 Yaşında Hayatını Kaybetti

Hollywood'u Yasa Boğan Ölüm: 'Heroes' Yıldızı Hayden Panettiere 36 Yaşında Hayatını Kaybetti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.08.2026 - 08:58
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'Heroes' ve 'Nashville' gibi efsaneleşmiş dizilerin sevilen yüzü Hayden Panettiere, 36 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü ismin ani ölümü Hollywood'da şok etkisi yaratırken, polis olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

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Dünyaca ünlü televizyon dizileri "Heroes" ve "Nashville" ile hafızalara kazınan yetenekli oyuncu Hayden Panettiere, 36 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Dünyaca ünlü televizyon dizileri "Heroes" ve "Nashville" ile hafızalara kazınan yetenekli oyuncu Hayden Panettiere, 36 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Acı haber, ünlü yıldızın basın sözcüsü tarafından pazar günü ABC News kanalına yapılan resmi bir açıklamayla doğrulandı. Temsilcisi, Panettiere'nin vefatını büyük bir yıkım olarak nitelendirerek, onun etrafına ışık saçan, doğanın bir gücü gibi enerjik bir insan olduğunu vurguladı. Açıklamada ayrıca, genç oyuncunun gerek onu şahsen tanıyanlara gerekse ekran başında izleyen milyonlarca hayranına tarifsiz bir mutluluk ve sevgi verdiği ifade edildi.

Geniş bir hayran kitlesine sahip olan yıldız ismin neden hayatını kaybettiği henüz netlik kazanmadı.

Geniş bir hayran kitlesine sahip olan yıldız ismin neden hayatını kaybettiği henüz netlik kazanmadı.

Yerel basına yansıyan bilgilere göre, emniyet güçleri bu ani ölümün ardındaki sır perdesini aralamak için kapsamlı bir soruşturma yürütüyor. Olaya dair dikkat çeken detaylardan biri de Panettiere'nin son zamanlarda ciddi sırt ağrıları çektiğinin bilinmesi. Bunun yanı sıra, oyuncunun fırtınalı bir ilişki yaşadığı erkek arkadaşı Brian Hickerson'ın, ölüm haberinden sadece bir gün önce onu ziyaret etmek amacıyla Los Angeles'tan yanına geldiği bilgisi de polis kaynaklarınca paylaşıldı.

Kısa ama başarılarla dolu kariyerine sayısız adaylık sığdıran Hollywood yıldızı, en büyük çıkışını 'Heroes' dizisindeki amigo kız Claire Bennet ve 'Nashville' dizisinde hayat verdiği Juliette Barnes karakterleriyle yapmıştı. Televizyon dünyasının yanı sıra sinema ve oyun sektöründe de adından söz ettiren yetenekli isim, popüler korku serisi 'Scream'de Kirby Reed rolünü üstlenmiş ve 'Until Dawn' adlı video oyununda unutulmaz bir seslendirmeye imza atmıştı. Ani gidişiyle sanat dünyasını yasa boğan başarılı oyuncunun, geride 11 yaşında bir çocuk bıraktığı öğrenildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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