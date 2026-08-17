Hollywood'u Yasa Boğan Ölüm: 'Heroes' Yıldızı Hayden Panettiere 36 Yaşında Hayatını Kaybetti
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'Heroes' ve 'Nashville' gibi efsaneleşmiş dizilerin sevilen yüzü Hayden Panettiere, 36 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü ismin ani ölümü Hollywood'da şok etkisi yaratırken, polis olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.
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Dünyaca ünlü televizyon dizileri "Heroes" ve "Nashville" ile hafızalara kazınan yetenekli oyuncu Hayden Panettiere, 36 yaşında hayata gözlerini yumdu.
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Geniş bir hayran kitlesine sahip olan yıldız ismin neden hayatını kaybettiği henüz netlik kazanmadı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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