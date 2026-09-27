80 Yaşındaki Sylvester Stallone Anı Kitabı Öncesi Açık Konuştu: "Pişmanlıklardan Bir Şato Kurabilirim"
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Rocky ve Rambo karakterleriyle sinema tarihine adını yazdıran Sylvester Stallone, 80 yaşında hiç olmadığı kadar açık konuştu. The New York Times Magazine'e röportaj veren usta oyuncu, 29 Eylül'de raflarda yerini alacak anı kitabı 'The Steps' öncesinde çocukluğundan kariyerinin iniş çıkışlarına kadar pek çok konuya değindi. Stallone, yıllarca kendine sakladığı duygularını ve pişmanlıklarını ilk kez bu kadar net dile getirdi.
Kaynak: The New York Times
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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