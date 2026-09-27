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80 Yaşındaki Sylvester Stallone Anı Kitabı Öncesi Açık Konuştu: "Pişmanlıklardan Bir Şato Kurabilirim"

80 Yaşındaki Sylvester Stallone Anı Kitabı Öncesi Açık Konuştu: "Pişmanlıklardan Bir Şato Kurabilirim"

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.09.2026 - 10:00 Son Güncelleme: 27.09.2026 - 10:02
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Rocky ve Rambo karakterleriyle sinema tarihine adını yazdıran Sylvester Stallone, 80 yaşında hiç olmadığı kadar açık konuştu. The New York Times Magazine'e röportaj veren usta oyuncu, 29 Eylül'de raflarda yerini alacak anı kitabı 'The Steps' öncesinde çocukluğundan kariyerinin iniş çıkışlarına kadar pek çok konuya değindi. Stallone, yıllarca kendine sakladığı duygularını ve pişmanlıklarını ilk kez bu kadar net dile getirdi.

Kaynak: The New York Times

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Rocky'yi yazdığında cebinde 100 dolardan az para vardı

Rocky'yi yazdığında cebinde 100 dolardan az para vardı

Stallone'un hikâyesi kolay bir başlangıca sahip değil. 6 Temmuz 1946'da New York'ta dünyaya gelen oyuncu, doğum sırasında yaşanan bir komplikasyon nedeniyle yüzünün bir bölümünde kısmi felç ve buna bağlı bir konuşma güçlüğüyle büyüdü. Röportajda bu durumun çocukken kendisini çok zorladığını, konuşurken kelimeleri yuttuğunu ve bunun beyazperdedeki Rocky'den çok daha belirgin olduğunu anlattı.

Anne ve babasının ayrılmasının ardından çocukluğunun bir kısmını bir pansiyonda geçirdiğini söyleyen Stallone, o yılları 'Beni yabancılar büyüttü' sözleriyle özetledi. Oyuncuya göre bu dönem ona duygularını içine kapatmayı öğretti ve kendi ifadesiyle onu 'yanlış bir şekilde sert' biri yaptı. Ebeveynliğe dair düşüncesini ise şu benzetmeyle paylaştı: 'Anne babalar birer heykeltıraştır; ya başyapıtlarını ya da felaketlerini yontarlar.'

Stallone, Rocky senaryosunu cebinde 100 dolardan az parayla yazdığını da hatırlattı. Stüdyolar senaryoyu satın almak için teklif getirse de başrolü kendisi oynamadıkça anlaşmaya yanaşmadı. O günlerde 'Bu rolden vazgeçersem ömür boyu pişman olacağım' diye düşündüğünü anlatan oyuncunun ısrarı karşılığını buldu: 1976'da vizyona giren film 10 dalda Oscar'a aday gösterildi ve En İyi Film ödülünü kazandı.

Arnold Schwarzenegger ile rekabeti zamanla dostluğa dönüştü

Arnold Schwarzenegger ile rekabeti zamanla dostluğa dönüştü

Röportajın önemli bir kısmı Stallone'un şöhretin zirvesindeki yıllarına ayrıldı. Oyuncu, 1980'lerde hem kariyerinde hem de özel hayatında verdiği bazı kararlara bugün farklı bir gözle bakıyor. En parlak döneminde basına karşı kibirli davrandığını, fiziğine gereğinden fazla odaklandığını ve bunun bedelini zaman zaman ailesinin de ödediğini kabul etti.

Aynı dönemin simge isimlerinden Arnold Schwarzenegger ile yaşadığı rekabet de sohbette yer buldu. Yıllarca gişede ve beyazperdede birbirine rakip olarak görülen iki yıldız, zamanla yakın dostlara dönüştü.

Stallone, Rambo karakterinin yıllar içinde geçirdiği değişime de eleştirel yaklaştı. Serinin ilerleyen filmlerinde karakterin adeta bir çizgi film kahramanına dönüştüğünü söyleyen oyuncu, bunu şu sözlerle açıkladı: 'Kas göstermek, ruhunu göstermekten çok daha kolay.' Stallone ayrıca 30'lu yaşlarının ortasından bu yana zaman zaman yoğun kaygı anları yaşadığını ve bununla baş etmeyi öğrendiğini paylaştı.

Stallone artık savaşların iki tarafı da yıktığını düşünüyor

Stallone artık savaşların iki tarafı da yıktığını düşünüyor

Stallone, siyasi görüşleri hakkındaki yorumlara da açıklık getirdi. Kendisine sıkça yakıştırılan 'muhafazakâr' etiketini kabul etmediğini belirten oyuncu, Rocky vizyona girdiğinde Demokratlarla Cumhuriyetçiler arasındaki farkı bile bilmediğini söyledi. 1980'lerin aksiyon filmleriyle özdeşleşen yıldız, bugün savaşlara çok daha farklı bakıyor: 'Bütün savaşlar aslında iki tarafı da yıkıyor.'

Hayatına dönüp baktığında pişmanlıklarının az olmadığını da saklamadı. 'Pişmanlıklardan bir şato kurabilirim' cümlesi, röportajın en çok konuşulan anlarından biri oldu. Zamanın hızla geçtiğinin farkında olduğunu söyleyen Stallone, hikâyesini artık olduğu gibi anlatmak istediğini vurguladı.

Stallone'un anı kitabı 'The Steps', 29 Eylül'de ABD'de okurla buluşacak. Kitabın adı, Rocky Balboa'nın Philadelphia'da koşarak tırmandığı ve bugün şehrin simgelerinden biri hâline gelen ünlü merdivenleri akla getiriyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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