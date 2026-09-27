80 Yaşındaki Sylvester Stallone Anı Kitabı Öncesi Açık Konuştu: "Pişmanlıklardan Bir Şato Kurabilirim"

Stallone'un hikâyesi kolay bir başlangıca sahip değil. 6 Temmuz 1946'da New York'ta dünyaya gelen oyuncu, doğum sırasında yaşanan bir komplikasyon nedeniyle yüzünün bir bölümünde kısmi felç ve buna bağlı bir konuşma güçlüğüyle büyüdü. Röportajda bu durumun çocukken kendisini çok zorladığını, konuşurken kelimeleri yuttuğunu ve bunun beyazperdedeki Rocky'den çok daha belirgin olduğunu anlattı.

Anne ve babasının ayrılmasının ardından çocukluğunun bir kısmını bir pansiyonda geçirdiğini söyleyen Stallone, o yılları 'Beni yabancılar büyüttü' sözleriyle özetledi. Oyuncuya göre bu dönem ona duygularını içine kapatmayı öğretti ve kendi ifadesiyle onu 'yanlış bir şekilde sert' biri yaptı. Ebeveynliğe dair düşüncesini ise şu benzetmeyle paylaştı: 'Anne babalar birer heykeltıraştır; ya başyapıtlarını ya da felaketlerini yontarlar.'

Stallone, Rocky senaryosunu cebinde 100 dolardan az parayla yazdığını da hatırlattı. Stüdyolar senaryoyu satın almak için teklif getirse de başrolü kendisi oynamadıkça anlaşmaya yanaşmadı. O günlerde 'Bu rolden vazgeçersem ömür boyu pişman olacağım' diye düşündüğünü anlatan oyuncunun ısrarı karşılığını buldu: 1976'da vizyona giren film 10 dalda Oscar'a aday gösterildi ve En İyi Film ödülünü kazandı.