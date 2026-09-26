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Oyuncular Araba Sahnelerinde Gerçekten Araba Kullanıyor mu? Set Çalışanı İşin Sırrını Gösterdi

Oyuncular Araba Sahnelerinde Gerçekten Araba Kullanıyor mu? Set Çalışanı İşin Sırrını Gösterdi

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.09.2026 - 14:24
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Dizi ve filmlerde oyuncuların araç kullandığı sahnelerin nasıl çekildiğini hiç merak ettiniz mi? Set çalışanı ve TikTok içerik üreticisi Yener Yalçın, bir otobüs sahnesinin kamera arkasını paylaşarak ekibin araç hareket ediyormuş hissini nasıl oluşturduğunu gösterdi.

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Dizi ve film setlerinin kamera arkasından yaptığı paylaşımlarla tanınan set çalışanı Yener Yalçın, bu kez araç sahnelerinin nasıl çekildiğine dair merak edilen bir detayı anlattı.

Dizi ve film setlerinin kamera arkasından yaptığı paylaşımlarla tanınan set çalışanı Yener Yalçın, bu kez araç sahnelerinin nasıl çekildiğine dair merak edilen bir detayı anlattı.

Araba çekimlerinde oyuncular gerçekten araba kullanmıyor mu?” sorusuna yanıt veren Yalçın, çekimleri yapılan bir otobüs sahnesinin kamera arkasını gösterdi. Yalçın'ın paylaştığı görüntülerde, otobüsün hareket halinde olduğu izlenimini yaratmak için set ekibinin kullandığı yöntem dikkat çekti.

Otobüsün yanına yerleştirilen uzun bir aparat yardımıyla aracın sallandığını gösteren Yalçın, ışık ekibinin de dışarıdaki yol ve hareket hissini oluşturmak için çalışma yaptığını anlattı.

Yalçın, kamera arkasındaki yöntemi şu sözlerle açıkladı:

“Bak arkadaşlar, burada otobüs çekiyoruz, otobüsü böyle sallıyoruz, gördünüz mü? Arkadaşlar böyle uzun bir aparat yaptılar, otobüsü sallıyorlar. Işıkçı arkadaşlar da şöyle ışık yaptılar; ışık bak gidiyor gibi oluyor, yol gibi oluyor.”

Böylece otobüs sabit durumdayken aracın sallanması ve ışık hareketleri sayesinde kamera karşısında yolculuk yapılıyormuş hissi oluşturuldu.

Buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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