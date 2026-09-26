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Mercan Köşk'ün Yayın Günü mü Yanlış? Cuma Tekrarı Yeni Bölümün Reytingine Yaklaştı

Mercan Köşk'ün Yayın Günü mü Yanlış? Cuma Tekrarı Yeni Bölümün Reytingine Yaklaştı

Atv Reyting
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.09.2026 - 14:56
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Cumartesi akşamlarının zorlu yarışında Güller ve Günahlar'ın gerisinde kalan Mercan Köşk'te dikkat çekici bir tablo ortaya çıktı. Dizinin cuma akşamı ekrana gelen tekrar bölümü, yeni bölümün oranlarını adeta takip etti.

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Mercan Köşk'ün cuma akşamı yayınlanan tekrar bölümü Total'de 2,03 reytingle 12. sıraya yerleşti

Mercan Köşk'ün cuma akşamı yayınlanan tekrar bölümü Total'de 2,03 reytingle 12. sıraya yerleşti

ATV'nin iddialı yeni dizisi Mercan Köşk, cumartesi akşamlarındaki reyting yarışında bir türlü beklenen çıkışı yakalayamıyor. Ancak dizinin cuma akşamı ekrana gelen tekrar bölümünün aldığı oranlar, akıllara başka bir soruyu getirdi: Sorun dizide mi, yayın gününde mi?

Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerini paylaştığı dizi, cuma akşamı prime time'da yayınlanan tekrar bölümüyle Total'de 2,03 reyting alarak 12. sıraya yerleşti. Tekrar bölümü AB grubunda 1,11 ile 23. sırada kalırken ABC1'de 1,68 reytingle 14. oldu.

Cumartesi akşamı 2,74 alan 3. bölümün ardından tekrar bölümü, yeni bölümün Total oranının dörtte üçüne ulaştı.

Cumartesi akşamı 2,74 alan 3. bölümün ardından tekrar bölümü, yeni bölümün Total oranının dörtte üçüne ulaştı.

Dizinin 19 Eylül Cumartesi akşamı yayınlanan 3. bölümü Total'de 2,74 reyting alarak 3. sırada yer aldı. Aynı akşam AB'de 3., ABC1'de ise 2. sıraya yerleşen dizi, Kanal D'nin fenomen dizisi Güller ve Günahlar'ın gerisinde kaldı.

Güller ve Günahlar o akşam Total'de 4,63 ile üç kategoride de zirvedeki yerini korudu. Dikkat çekici bir ayrıntı ise Mercan Köşk'ün Total'de Güller ve Günahlar'ın özet bölümünün de gerisinde kalması oldu. TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı ise 2,72 ile Mercan Köşk'ü kıl payı takip etti.

Rakamlar yan yana konduğunda tablo daha da netleşiyor. Cuma akşamı yayınlanan tekrar bölümü, Total'de cumartesi akşamındaki yeni bölümün yaklaşık dörtte üçü kadar izlendi. Bir tekrar bölümü için bu oran dikkat çekici bir sonuç olarak kayda geçti.

İlk bölümünde, 5 Eylül'de Total'de 2,78 alan dizi üç haftada bu seviyenin üzerine çıkamadı. Bu tablo, 'Mercan Köşk cuma akşamına mı alınmalı?' sorusunu da beraberinde getirdi.

Erken final iddiası konuşulurken Mercan Köşk'ün cumartesi akşamına bu akşam yeni bir rakip geliyor

Erken final iddiası konuşulurken Mercan Köşk'ün cumartesi akşamına bu akşam yeni bir rakip geliyor

Öte yandan geçtiğimiz günlerde dizi için sosyal medyada erken final iddiası gündem oldu. Kulislerden aktarılan bilgilere göre 8 bölümlük ön anlaşmayla yola çıkan dizinin devamı reyting performansına bağlı. Kanal ya da yapım şirketinden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Cumartesi akşamlarındaki rekabet de giderek kızışıyor. Star TV'nin yeni dizisi Başkalarının Hayatı bu akşam 20.00'de izleyiciyle buluşuyor ve cumartesi akşamındaki dizi sayısı 4'e çıkıyor. Mercan Köşk'ün 4. bölümü de bu akşam ATV ekranlarında olacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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