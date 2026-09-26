Mercan Köşk'ün Yayın Günü mü Yanlış? Cuma Tekrarı Yeni Bölümün Reytingine Yaklaştı
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Cumartesi akşamlarının zorlu yarışında Güller ve Günahlar'ın gerisinde kalan Mercan Köşk'te dikkat çekici bir tablo ortaya çıktı. Dizinin cuma akşamı ekrana gelen tekrar bölümü, yeni bölümün oranlarını adeta takip etti.
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Mercan Köşk'ün cuma akşamı yayınlanan tekrar bölümü Total'de 2,03 reytingle 12. sıraya yerleşti
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Cumartesi akşamı 2,74 alan 3. bölümün ardından tekrar bölümü, yeni bölümün Total oranının dörtte üçüne ulaştı.
Erken final iddiası konuşulurken Mercan Köşk'ün cumartesi akşamına bu akşam yeni bir rakip geliyor
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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