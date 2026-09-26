Mercan Köşk'ün Yayın Günü mü Yanlış? Cuma Tekrarı Yeni Bölümün Reytingine Yaklaştı

Dizinin 19 Eylül Cumartesi akşamı yayınlanan 3. bölümü Total'de 2,74 reyting alarak 3. sırada yer aldı. Aynı akşam AB'de 3., ABC1'de ise 2. sıraya yerleşen dizi, Kanal D'nin fenomen dizisi Güller ve Günahlar'ın gerisinde kaldı.

Güller ve Günahlar o akşam Total'de 4,63 ile üç kategoride de zirvedeki yerini korudu. Dikkat çekici bir ayrıntı ise Mercan Köşk'ün Total'de Güller ve Günahlar'ın özet bölümünün de gerisinde kalması oldu. TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı ise 2,72 ile Mercan Köşk'ü kıl payı takip etti.

Rakamlar yan yana konduğunda tablo daha da netleşiyor. Cuma akşamı yayınlanan tekrar bölümü, Total'de cumartesi akşamındaki yeni bölümün yaklaşık dörtte üçü kadar izlendi. Bir tekrar bölümü için bu oran dikkat çekici bir sonuç olarak kayda geçti.

İlk bölümünde, 5 Eylül'de Total'de 2,78 alan dizi üç haftada bu seviyenin üzerine çıkamadı. Bu tablo, 'Mercan Köşk cuma akşamına mı alınmalı?' sorusunu da beraberinde getirdi.