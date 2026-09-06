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Mercan Köşk ve Gönül Dağı'nın İlk Bölüm Reytingleri Belli Oldu: 5 Eylül Cumartesi Reyting Sonuçları

Mercan Köşk ve Gönül Dağı'nın İlk Bölüm Reytingleri Belli Oldu: 5 Eylül Cumartesi Reyting Sonuçları

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
06.09.2026 - 13:07
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Yeni sezonun başlamasının ardından diziler birer birer yayına başlıyor. Atv ekranlarında yayın hayatına başlayan Mercan Köşk ile 7. sezonuyla izleyici karşısına çıkan Gönül Dağı'nın yeni sezondaki ilk bölümleri yarıştı. 5 Ağustos Cumartesi reyting sonuçlarına iki dizi damga vururken derbinin etkisi de gözden kaçmadı.

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Mercan Köşk ve Gönül Dağı'nın ilk bölümleri yayınlandı.

Mercan Köşk ve Gönül Dağı'nın ilk bölümleri yayınlandı.

TRT 1'de Gönül Dağı, Kanal D'de Güller ve Günahlar, TV8'de MasterChef Türkiye ve Show TV'de Güldür Güldür Show'un ekrana geldiği 5 Eylül'de reyting sonuçları merak edildi. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin yayınlandığı akşamda dizileri izleyen izleyici sayısı düştü. Türkiye-Sırbistan CEV Avrupa Ligi yarı final maçı ise reytinglere damga vurdu.

Gönül Dağı totalde birinci olurken AB ve ABC1'de zirveyi Türkiye-Sırbistan maçı kaptı.

Gönül Dağı totalde birinci olurken AB ve ABC1'de zirveyi Türkiye-Sırbistan maçı kaptı.

Gönül Dağı totalde 2.93 reytingle 1., Mercan Köşk 2.78 reytingle 2. oldu.

Türkiye - Sırbistan Voleybol maçının 3.41 reytingle birinci olduğu AB'de Gönül Dağı 2.58 reytingle 4., Mercan Köşk 1.86 reytingle 6. sırada yer alabildi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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