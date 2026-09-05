'Kim Milyoner Olmak İster?' Yarışmasındaki Soruya Bakan'dan Jet Açıklama
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Televizyon ekranlarının ilgiyle takip edilen bilgi yarışması “Kim Milyoner Olmak İster?” yeni bölümüyle ekranlara geldi. 100 bin liralık soruda annelik izninin kaç hafta olduğu soruldu. Yarışmacı yanlış yanıt verince Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabı X'ten paylaşım yaptı.
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'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasında dikkat çeken anlar.
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'Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan soruya Bakan'dan yanıt.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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