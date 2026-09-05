'Kim Milyoner Olmak İster?' Yarışmasındaki Soruya Bakan'dan Jet Açıklama

'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasında büyük ödül için yarışan isimlerden biri de Sevgül Batur oldu. Yarışmacının karşısına çıkan 100 bin lira değerindeki soruda annelik izni gündeme geldi. Soruda, '4857 sayılı İş Kanunu’na göre kadın işçilerin tekil gebeliklerde doğum öncesi ve sonrasında kullanabilecekleri toplam analık izni süresi ne kadardır?' ifadeleri yer aldı.

Şıklar arasında ise 12, 16, 20 ve 24 hafta seçenekleri sunuldu. Süre dâhilinde karar vermeye çalışan yarışmacı Sevgül Batur, tercihini '12 hafta' şıkkından yana kullandı. Ancak soruya yanlış veren Batur, ödüle veda etti.

Doğru cevabın ise '24 hafta' olduğu belirtildi.