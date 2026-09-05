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'Kim Milyoner Olmak İster?' Yarışmasındaki Soruya Bakan'dan Jet Açıklama

'Kim Milyoner Olmak İster?' Yarışmasındaki Soruya Bakan'dan Jet Açıklama

Kim Milyoner Olmak İster
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
05.09.2026 - 11:34
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Televizyon ekranlarının ilgiyle takip edilen bilgi yarışması “Kim Milyoner Olmak İster?” yeni bölümüyle ekranlara geldi. 100 bin liralık soruda annelik izninin kaç hafta olduğu soruldu. Yarışmacı yanlış yanıt verince Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabı X'ten paylaşım yaptı.

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'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasında dikkat çeken anlar.

'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasında dikkat çeken anlar.

'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasında büyük ödül için yarışan isimlerden biri de Sevgül Batur oldu. Yarışmacının karşısına çıkan 100 bin lira değerindeki soruda annelik izni gündeme geldi. Soruda, '4857 sayılı İş Kanunu’na göre kadın işçilerin tekil gebeliklerde doğum öncesi ve sonrasında kullanabilecekleri toplam analık izni süresi ne kadardır?' ifadeleri yer aldı. 

Şıklar arasında ise 12, 16, 20 ve 24 hafta seçenekleri sunuldu. Süre dâhilinde karar vermeye çalışan yarışmacı Sevgül Batur, tercihini '12 hafta' şıkkından yana kullandı. Ancak soruya yanlış veren Batur, ödüle veda etti. 

Doğru cevabın ise '24 hafta' olduğu belirtildi.

'Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan soruya Bakan'dan yanıt.

'Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan soruya Bakan'dan yanıt.
twitter.com

Sorunun ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan jet açıklama geldi. X hesabından paylaşımda bulunan Bakan Göktaş, konuya dair bilgilendirdi.

Bakan Göktaş, şu paylaşımı yaptı:

'Doğru cevap D şıkkı, 24 hafta.😊

Bu vesileyle tekrar hatırlatmış olalım. Aile ve Nüfus On Yılı kapsamında, çalışan tüm annelerimizin doğum izni süresini 16 haftadan 24 haftaya çıkardık.

Sevgül Batur Hanımefendi’ye minik torunuyla birlikte sağlık ve mutlulukla geçireceği nice güzel yıllar diliyorum.

Konuyu gündeme taşıyarak doğru cevabın hafızalara yerleşmesine vesile olan @MilyonerAtv yarışmasına da teşekkür ediyorum.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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