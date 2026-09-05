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Tarihi Karar: Dünya Haritası Değişiyor

Tarihi Karar: Dünya Haritası Değişiyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
05.09.2026 - 10:21
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, tarihi bir karara imza attı. Afrika ülkelerinin öncülüğünde hazırlanan ve 'Haritayı Düzelt' adıyla uluslararası kamuoyunun gündemine taşınan karar tasarısı, Genel Kurul’da yapılan oylamada 164 ülkenin 'evet' oyuyla kabul edildi. Kabul edilen kararla birlikte, ülkelerin gerçek yüz ölçümlerini oranlarına en yakın şekilde yansıtan projeksiyon kabul edilecek.

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Tarihi karar: Dünya haritası değişiyor.

Tarihi karar: Dünya haritası değişiyor.

BM Genel Kurulu’nda ülkelerin gerçek yüz ölçümlerini en yakın yansıtan Equal Earth haritasının kullanımını teşvik eden yasa tasarısı kabul edildi. Dünya haritasının değiştirilmesine dair teklif ilk olarak Afrika ülkelerinden geldi. Afrika ülkeleri “Haritayı Düzelt” isimli bir kampanya başlattı. Genel Kurul’da yapılan oylamada 164 ülke haritanın değiştirilmesi için “Evet' oyu kullandı. 6 ülkenin çekimser kaldığı oylamada, tasarıya ret oyu veren tek ülke ise ABD oldu. Kabul edilen kararla birlikte, ülkelerin gerçek yüz ölçümlerini oranlarına en yakın şekilde yansıtan Equal Earth (Eşit Dünya) harita projeksiyonu kullanılacak.

Dünya haritası neden değişiyor?

Dünya haritası neden değişiyor?

Günümüzde kullanılan geleneksel haritalar, Flaman kartograf Gerardus Mercator tarafından 1569 yılında geliştirilen projeksiyon sistemine dayanıyor. Özellikle deniz seferleri için tasarlanan bu yöntem, küre şeklindeki dünyayı düz bir yüzeye aktarırken ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe kara parçalarını boyut olarak devasa şekilde büyütüyor. Bu durum, yüzyıllardır Afrika, Güney Amerika ve Güney Asya gibi bölgelerin gerçekte olduklarından çok daha küçük algılanmasına yol açıyordu.

Yaygın kullanılan Mercator haritalarında Grönland ile Güney Amerika kıtası hemen hemen aynı büyüklükte görünürken, gerçek coğrafi verilere bakıldığında Afrika kıtasının yüz ölçümü Grönland’ın tam 14 katına ulaşıyor. BM Genel Kurulu'nda kabul edilen kararda, haritalardaki bu boyut farkının sadece teknik bir çizim hatası olmadığı dile getirildi. 'Haritayı Düzelt' isimli kampanyanın metninde, yaşanan görsel sapmanın Afrika ve Güney Yarımküre ülkelerinin ekonomik güçlerinin, jeopolitik önemlerinin ve kalkınma potansiyellerinin uluslararası alanda arka planda kalmasına zemin hazırladığı kaydedildi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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