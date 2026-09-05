Tarihi karar: Dünya haritası değişiyor.

Günümüzde kullanılan geleneksel haritalar, Flaman kartograf Gerardus Mercator tarafından 1569 yılında geliştirilen projeksiyon sistemine dayanıyor. Özellikle deniz seferleri için tasarlanan bu yöntem, küre şeklindeki dünyayı düz bir yüzeye aktarırken ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe kara parçalarını boyut olarak devasa şekilde büyütüyor. Bu durum, yüzyıllardır Afrika, Güney Amerika ve Güney Asya gibi bölgelerin gerçekte olduklarından çok daha küçük algılanmasına yol açıyordu.

Yaygın kullanılan Mercator haritalarında Grönland ile Güney Amerika kıtası hemen hemen aynı büyüklükte görünürken, gerçek coğrafi verilere bakıldığında Afrika kıtasının yüz ölçümü Grönland’ın tam 14 katına ulaşıyor. BM Genel Kurulu'nda kabul edilen kararda, haritalardaki bu boyut farkının sadece teknik bir çizim hatası olmadığı dile getirildi. 'Haritayı Düzelt' isimli kampanyanın metninde, yaşanan görsel sapmanın Afrika ve Güney Yarımküre ülkelerinin ekonomik güçlerinin, jeopolitik önemlerinin ve kalkınma potansiyellerinin uluslararası alanda arka planda kalmasına zemin hazırladığı kaydedildi.