Tarihi Karar: Dünya Haritası Değişiyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, tarihi bir karara imza attı. Afrika ülkelerinin öncülüğünde hazırlanan ve 'Haritayı Düzelt' adıyla uluslararası kamuoyunun gündemine taşınan karar tasarısı, Genel Kurul’da yapılan oylamada 164 ülkenin 'evet' oyuyla kabul edildi. Kabul edilen kararla birlikte, ülkelerin gerçek yüz ölçümlerini oranlarına en yakın şekilde yansıtan projeksiyon kabul edilecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tarihi karar: Dünya haritası değişiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünya haritası neden değişiyor?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın