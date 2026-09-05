Bir sabah kalkıyorsun ve bıyığından tüyüne kadar evin tek hakimi olan o tüylü dostun yok! Arama kurtarma ekipleri yetersiz, mahalle muhtarı çaresiz... 😿

'Müge Anlı ile Tatlı Sert: Kayıp Kedi Operasyonu' simülasyonunda WhatsApp’ta Müge Anlı ile konuşuyorsun. Tatlı-sert tavırları ve keskin zekasıyla seni sorgulayan Müge Anlı’ya doğru bilgiler verip iz takibini yaptırman gerekiyor. Toplamda 20 mesajlık bu WhatsApp sorgusunda tam 5 yanlış cevap hakkın var.🙊

Çelişkili konuşur, Müge Anlı'yı çileden çıkarırsan veya 'Sıradan bir kedi işte' dersen seni WhatsApp’tan engelleyebilir! Eğer doğru yanıtları verip izleri birleştirirsen, tüylü dostunu kucağına alırsın.🐈

Klavyenin başına geç, derin bir nefes al ve Müge Anlı’nın sorusunu yanıtla! 👩