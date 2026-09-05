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Müge Anlı'nın Sorularına Doğru Cevap Vererek Kayıp Kedini Bul

Müge Anlı'nın Sorularına Doğru Cevap Vererek Kayıp Kedini Bul

Müge Anlı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
05.09.2026 - 08:01
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Bir sabah kalkıyorsun ve bıyığından tüyüne kadar evin tek hakimi olan o tüylü dostun yok! Arama kurtarma ekipleri yetersiz, mahalle muhtarı çaresiz... 😿

'Müge Anlı ile Tatlı Sert: Kayıp Kedi Operasyonu' simülasyonunda WhatsApp’ta Müge Anlı ile konuşuyorsun. Tatlı-sert tavırları ve keskin zekasıyla seni sorgulayan Müge Anlı’ya doğru bilgiler verip iz takibini yaptırman gerekiyor. Toplamda 20 mesajlık bu WhatsApp sorgusunda tam 5 yanlış cevap hakkın var.🙊

Çelişkili konuşur, Müge Anlı'yı çileden çıkarırsan veya 'Sıradan bir kedi işte' dersen seni WhatsApp’tan engelleyebilir! Eğer doğru yanıtları verip izleri birleştirirsen, tüylü dostunu kucağına alırsın.🐈

Klavyenin başına geç, derin bir nefes al ve Müge Anlı’nın  sorusunu yanıtla! 👩

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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